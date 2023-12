Søker flere trengende

Under koronapandemien startet Kreftforeningen en egen kjøretjeneste for å skjerme kreftpasienter fra smitte. Nå vil de utvide ordningen.

– Hallo!

– Lenge siden sist!

Olav Vistemyren hilser til Egil Heggen som kommer kjørende for å frakte ham til sykehuset i Lillehammer.

Olav er kreftpasient og skal fra Bagn i Valdres til CT ved sykehuset i Lillehammer. Han har ringt til Egil som er frivillig i Kreftforeningens følgetjeneste. Sammen legger de ut på den en og en halv time lange turen. Olav forteller at dette er den 22. turen med følgetjenesten.

– Altså du kan bare ringe til den som skal kjøre. Og så ringer han tilbake og avtaler tid og sted, sier Olav.

– Og når han kjører meg på sykehus så sitter han der og venter. Om det tar 6 eller 7 timer, det spiller ingen rolle for deg, sier Olav til Egil.

Hindrer smitte

Det startet under pandemien. Kreftforeningen fikk henvendelser fra kreftpasienter som var redde for å kjøre drosje eller felles transport fra pasientreiser fordi de hadde lavt immunforsvar og det var høy covidsmitte.

– Så da fant vi ut at nå må vi gjøre noe for denne sårbare gruppen, sier distriktsleder for Kreftforeningen i Innlandet, Berit Jevnaker.

UTVIDER: Distriktsleder i Kreftforeningen Innlandet, Berit Jevnaker, søker flere pasienter som har behov for å bruke Kreftforeningens følgetjeneste. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Men ordningen har vist seg nyttig også etter pandemien.

– Jo, fordi vi ser at det fortsatt er sånn at kreftpasienter synes det kan være ubehagelig å sitte i en felles drosje som man får gjennom pasientreiser. Det å bli påført smitte kan få litt større konsekvenser enn for den som ikke er under behandling, sider hun.

– Pluss at i vår følgetjeneste så får man også en frivillig som man kan ha gode samtaler med.

Etterlyser pasienter

Jevnaker forteller at det å rekruttere frivillige ikke er så vanskelig. Det mest utfordrende er å koble pasient og sjåfør. At kreftpasienter som har et behov skal få vite om det.

– Så det er kjempeviktig at de som møter kreftpasienter i sin arbeidshverdag informerer om at det finnes en følgetjeneste på de stedene hvor vi har det.

Nå er Kreftforeningen i ferd med å utvide ordningen til flere steder i landet.

– Altså vi jobber med å kartlegger behov. Så får vi se på sikt. Kanskje det er over hele landet, men det er brukernes behov som kommer først.

TÅLMODIG: Frivillig Egil Heggen har med seg både bok og nettbrett og har ikke noe i mot å vente når han kjører pasienter til undersøkelse eller behandling. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Tiden til pensjonisten Egil er gratis, men han får kjøregodtgjørelse fra kreftforeningen.

– Jeg synes det er meningsfylt, da, sier han.

– Når jeg er pensjonist og generelt har god tid så er det greit å føle at en kan være lite grann til nytte.