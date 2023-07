Snur om Alarmtelefonen – gir 1,3 millioner

Alarmtelefonen for barn og unge har måtte stenge i sommer etter kutt i bevilgningen. Etter at barne- og familieministeren (Sp) stilte til debatt på TV 2 Nyheter, kom gladmeldingen.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at Alarmtelefonen for barn og unge har måttet stenge tjenestene sine på grunn av for lite midler i statsbudsjettet. Torsdag morgen stilte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opp på TV 2 Nyheter i debatt om temaet mot nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse.

– Stort sett har alle midlene blitt videreført, men det har vært noen millioner som har blitt tatt ned etter pandemien, sa Toppe under debatten.

Snur om støtte

Torsdag ettermiddag kommer i imidlertid en ny melding fra barne- og familieministeren.

– Som resultat av ordinær pris- og lønnskompensasjonen bestemte Bufdir tidligere denne uka at Alarmtelefonen får en tilleggsbevilgning på 1.335.000 kroner. Dette resulterer i en totalbevilgning på 19.605.000, skriver Toppe i en e-post til TV 2.

Når TV 2 kontakter leder i Alarmtelefonen, Margrethe Østerhus, torsdag ettermiddag har hun ikke fått med seg utviklingen i saken.

FORNØYD: Leder for Alarmtelefonen er fornøyd med at tjenestene får tilleggsmidler. Selv om det ikke er de 3 millionene hun håpet på. Foto: PRIVAT

– Oi, dette er bra. Da kan jeg bemanne opp og sørge for at chatten driftes som vanlig. Hele døgnet, forteller Østerhus.

Torsdag ettermiddag fikk Østerhus bekreftelsen selv på at ekstrabevilgningen til Alarmtelefonen vil komme. I e-posten, som TV 2 har fått se, står det blant annet at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Budfir) har, som følge av den ekstraordinære pris, – og lønnsjusteringen, anledning til å «prioritere Alarmtelefonen».

STENGT: Denne meldingen kom opp dersom man gikk inn på alarmtelefonens hjemmesider tidligere.

Avgjørelsen skal ha blitt gjort tidligere denne uken, ifølge mailen fra Bufdir.

Kan åpne i sommer

– Nå er jeg veldig fornøyd. Dette sikrer i hvert fall å drifte chatten som ordinært, og vi slipper å stenge i neste uke, forteller en overrasket Østerhus til TV 2 etter at hun har lest mailen fra Budfir.



Selv om både Kjersti Toppe og Bufdir oppgir at avgjørelsen ble tatt tidligere denne uken, tror Østerhus media er mye av grunnen til at midlene til Alarmtelefonen blir prioritert.

– Jeg tror helt garantert at de har latt seg presse av litt medieoppmerksomhet. Jeg har jo gitt beskjed om dette for lenge siden, både til Bufdir og politikere. At det kommer nå er nok takket være media, forteller hun.



Østerhus er veldig glad for at midlene endelig er på plass. Nå skal hun så fort som mulig oppbemanne resten av sommeren, opplyser hun.

– For barn og unge har det mye å si. Chatten er den tjenesten som blir mest benyttet. Vi tar imot mellom 50 og 100 samtaler i døgnet, så dette er til stor hjelp. forteller Østerhus.