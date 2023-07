Snur Norge på hodet den neste uken

SVALESTUP: Det blir kanskje ikke veldig fristende med et svalestup den neste uken, om du ikke er heldig med hvor du er i Norge. Foto: Alf Simensen / TV 2

Været er i ferd med å snu, og hvor du har base den neste tiden blir avgjørende for om du får sommervær. Og det er gjerne ikke helt der du hadde trodd det skulle være.

– Quiz, damer! Hvor blir det best vær fremover?

– Stavern?

– Her i Oslo?



Lis Mona Mjøen og Terese Glosli svarer som om det er en selvfølge, selv om de undrer litt nå som spørsmålet blir stilt.

– Nei, det er faktisk helt feil!

– Å? Men det er jo så fint nå?



NOK KLÆR: Terese Glosli og Lis Mona Mjøen merker at mer klær på seg i dag enn de hadde trengt. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Ny landsdel blir værvinner

Ja, de to damene i Oslo har helt rett; det er fint her nå, men over helgen snur det. Det mener meteorologen.

En annen landsdel vil nemlig trone øverst som værvinner.

– Sommeren er fortsatt lang, og det ser ikke bekmørkt ut, men det kommer noen lavtrykk over Sør-Norge nå, sier vakthavende meteorolog Ingvild Vila.

Det blir «vått og hustrig» den neste uken i alle fall, ifølge Vila. Aller våtest blir det i Rogaland og Agder. Innlandet kommer like etter.



Allerede mandag kommer første lavtrykk, og onsdag kommer det et som er kraftigere. Det blir vått i hele Sør-Norge.

– Kjenner jeg er mett



Samtidig beveger høytrykksryggen, godværet, seg nordover.

– Det er vel gjerne ikke helt det man forbinder med sommer i Norge, men skal du nordover nå, treffer du bra med tanke på sol og sommer, sier Vila.



FINVÆR: Det blir antagelig gode muligheter for finværsaktiviteter i nord den neste uken. Her fra kajakkpadling i Lødingen i Nordland. Foto: Vidar Ruud / NTB

Og det kan bli skikkelig varmt. Det er nordlige deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark som nå får sommerværet for seg selv.

– Men så deilig, det unner vi dem, sier Mjøen.



Dialekten hennes tyder på at hun ikke er helt nøytral.

– Jeg kjenner jeg er mett på finvær nå, jeg, sier Mjøen.



Glosli skyter raskt inn fra siden:

– Hun tåler litt mindre enn oss andre, hun er fra nord, sier Glosli på kav østlandsk, og sprekker opp i et glis.



– Men det er sant! Det er umulig å ha riktig mengde klær på seg, sier Mjøen.



– Opp mot 28 grader



Nå er det de i nord som må ta stilling til akkurat det. Stikkordet blir «lite klær», skal vi tro meteorologen.

– Det blir høye temperaturer; 22 til 23 grader flere steder, og i indre strøk blir det enda varmere, sier Vila.



–Slik det ser ut nå, kan Bardufoss for eksempel få opp mot 28 grader til uken, sier Vila.



Hvor høytrykket tar veien etter at det har ankommet nord, er imidlertid umulig å spå.

– Været er ganske usikkert fremover i landet. Det tar ikke nødvendigvis veldig lang tid før det snur igjen, og det plutselig blir regn i nord, sier Vila.



Men den neste uken finnes det likevel lite tvil: Nord blir værvinnerne, og sør må finne frem regntøyet.