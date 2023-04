Snøen knuste vinduet og raste inn i kafeen der Frida og venninnen satt

Tirsdag ettermiddag skulle Frida Emilie Andersen møte en venninne på Frø café i Tromsø sentrum.

Andersen kom først, og fant en plass i glassatriet som utgjør deler av kafeen, som ligger inne på kjøpesenteret Veita.

– Bare flaks

Da venninnen kom inn, foreslo hun straks at de skulle flytte seg til et annet bord. Andersen sa ja, uten helt å vite hvorfor.

– Det var helt tilfeldig, og bare flaks, sier hun til TV 2.

HADDE FLAKS: Frida Emilie Andersen flyttet på seg rett før snøen braste inn gjennom vinduet. Foto: Privat

– For jeg satt jo først på den stolen som ble ødelagt da det raste.

Fra det nye bordet la Andersen merke til at det lå store mengder is og snø mot den høye glassveggen på utsiden av atriet.

– Jeg så at det var små heng på et skråtak som vender mot glassveggen – og også et veldig stort heng. Det både smeltet og raste litt fra taket. Men jeg kunne ikke forestille meg at det skulle rase inn vinduet, sier hun.

KNUST: Vinduet gikk i knas. Foto: Frida Emilie Andersen

Knuste stolen

Så var det akkurat dét det gjorde.

Plutselig hørte de lyden av at det raste fra skråtaket. I neste øyeblikk traff store mengder snø og is et vindu høyt oppe på veggen og knuste det, før det raste inn i kafeen der de to venninnene satt.

– Det kom så mye snø at stolen jeg hadde sittet på ble knust flat, sier Andersen.

Foto: Frida Emilie Andersen

– Fikk litt puls

Heldigvis ble verken mennesker eller materiell skadet, ifølge eier og daglig leder Tommy Olsen ved Frø café.

– Eneste konsekvens var at mange skvatt, sier han.

– Jeg fikk litt puls, men det gikk ganske greit, sier Andersen, som tror venninnen syntes det var hakket skumlere enn henne selv.

– Det er jo glass i taket også, og det føltes utrygt. Men vi ble sendt ut av personalet rett etter hendelsen, sier hun.

De to venninnene ønsker ikke å holde noen ansvarlig for snøraset på kafeen.

– Selv jeg som la merket til snøhenget på utsiden, tenkte jo ikke at det skulle gå gjennom vinduet.

– Man hører jo mye om disse takrasene rundt om i Tromsø – men de er jo utendørs! sier Andersen, som er glad for at ingen ble skadet.

En liten tankevekker har den uventede hendelsen uansett vært.

– Takras er ikke til å tulle med, sier hun.

Ikke opplevd maken

Tommy Olsen forteller at Frø café stengte tidlig den dagen, for å sørge for at alt var trygt for de ansatte og gjestene.

Han sier han ikke har opplevd noe lignende før.

– Jeg har opplevd mange hendelser med snø, og nå har vi jo hatt snørekord i Tromsø – men akkurat denne hendelsen var ny.

– Men heldigvis gikk det bra, og det har skjedd verre ting, sier Olsen, som nå er i dialog med huseier for å gå gjennom det som skjedde, og for å iverksette tiltak for å gjøre det trygt for de ansatte og gjestene.

– Vi tar det på største alvor, sier Olsen, som blant annet ser på muligheten for ekstra skredsikring, varmekabler på taket og uknuselig glass.