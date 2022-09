Sniker seg over med «livet som innsats»: – Har ikke mulighet til å svinge unna

MED HJERTET I HALSEN: Hele fire biler sniker seg over på rødt lys like foran arbeidstoget på Vosse-banen tidligere i år. Foto: Bane NOR

Bane Nor frykter flere dødsfall etter en kraftig økning av nestenulykker der biler og fotgjengere sniker seg forbi bommene på planoverganger og krysser rett foran toget.

Et av de verste eksemplene ser vi i en video tatt av en lokomotivfører på Vossebanen; her ser vi hele fire biler som sniker seg over på rødt mens toget tutende nærmer seg.

Her kjører bilene rett foran toget

– Toget kan ikke bråstoppe. Dette er mange hundre tonn som bruker lang tid på å stoppe, sier Pål Buset som er prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

– Det kan være livsfarlig. Det er veldig bekymringsfullt også for dem som sitter fremst i toget. De har ingen mulighet til å svinge unna.

– Dramatisk økning

Fra nyttår til 1. september melder Bane NOR om 485 uønskede hendelser ved planoverganger. Det er nesten like mange som i hele fjor da det ble rapportert om 496 nestenulykker.

ADVARER: Prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR, Pål Buset, advarer om at det er livsfarlig å krysse jernbanesporet når det er rødt lys og bommene er nede. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Sammenlignet med fjoråret er det en dramatisk økning, sier Buset. Nå går han ut med en kraftig advarsel.

– Det er ulovlig, og jeg vil minne om at det kan faktisk være med livet som innsats å krysse planovergang på rødt.

Kjører slalom mellom bommene

Ifølge tallene fra Bane NOR handler over en fjerdedel (131 av nestenulykkene) om bilister som kjører ulovlig. Her følger ikke sjåførene det røde lyset, og prøver å krysse mens bommene er på vei ned.

KNUST: Bakenden på denne BMW-en ble knust, men de to i bilen slapp unna med sårskader. Foss overgang ved Skjeberg i januar i år. Foto: Bane NOR Les mer FANGET: Bil innenfor bommene ved Follum planovergang ved Hønefoss 21. februar i år. Knipset fra førerhuset på toget. Foto: Bane NOR Les mer SPERRER: Et vogntog fra Bring fikk bommene i taket da det skulle krysse denne planovergangen. Foto: Bane NOR Les mer SPERRER: Et vogntog fra Bring fikk bommene i taket da det skulle krysse denne planovergangen. Foto: Bane NOR Les mer TRUFFET: En lastebil ble truffet av et arbeidstog på planovergang med skilting og ringerutine på Håkenstadlykkja på Raumabanen 24. februar i år. Foto: Bane NOR Les mer DØDSULYKKE: En person omkom på planovergang med veisikringsanlegg i Vikersund i 2020. Foto: Havarikommisjonen / Bane NOR Les mer DØDSULYKKE: En person omkom på planovergang med veisikringsanlegg i Vikersund i 2020. Foto: Havarikommisjonen / Bane NOR Les mer USKADD: Føreren av denne bilen slapp uskadd fra det da bilen ble påkjørt av toget på planovergangen ved Trappeneset i 2015. Foto: Bane NOR Les mer FANGET: Kjellberg planovergang i 2015. Bil står mellom bommene mens toget nærmer seg. ( Foto fra førerhuset) Foto: Bane NOR Les mer GA ETTER: Her ble bommen kjørt ned da en bil ble fanget mellom bommene. Foto: Bane NOR Les mer

I flere tilfeller ser togførerne folk som kjører slalåm over planoverganger, der det er korte bommer. I 27 tilfeller ble bilister fanget mellom bommene, med et tog dundrende mot dem, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Nordby ved Jessheim er verstingen

Men de aller fleste av de rapporterte hendelsene dreier seg om fotgjengere som går på rødt og sniker seg under bommene.

AV OG TIL: Lukas Opsahl innrømmer at det hender han passerer de stengte bommene -etter at toget har passert. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Verstingen i så måte er Nordby planovergang ved Jessheim. Da TV 2 stilte seg opp ved overgangen denne uka, kunne vi i løpet av noen ettermiddagstimer observere en rekke syklister og gående som tok seg over sporet selv om lyset var rødt og bommene var nede.

– Jeg løper over, jeg gjør det sjøl, sier Lukas Opsahl.

Denne gangen er han en av dem som kommer gående i god tid før bommene går ned.

– Men det er bare når toget går mot Dal og ikke mot Jessheim, så jeg vet jeg ikke blir kjørt over.

– Nei, det har jeg respekt for, er du gærn, sier Fred Arne Riise, som også skal rekke toget.

– Toget har jo ikke mulighet til å stoppe. Jeg ville tenkt at det var litt for høy risiko å ta som person.

Ulovlig

Nå ber Bane NOR trafikantene om å skjerpe seg.

– Det er ulovlig, men det er dypt menneskelig, så det er nok mange som helt automatisk gjør det der, sier Pål Buset og peker på en kvinne som løper mellom bommene mens TV 2 står og filmer.

– Det er mye «jeg skal bare»-problematikk knyttet til dette. Derfor er det veldig viktig med bevisstgjøring, sier han.

STOPP: – Det er ikke noe som heter taxi-grønt på planoverganger. Hvis du har noen som helst grunn til å tro at toget nærmer seg bør du vente, sier Pål Buset, prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Jeg minner på at det faktisk kan være med livet som innsats å krysse en planovergang på rødt.

– For oss er hver eneste ulykke én for mye. Det er dessverre slik at når det først smeller, går det veldig, veldig galt.

Vil fjerne planoverganger

Bane NOR jobber med å fjerne flest mulig planoverganger. Overgangen ved Nordby stasjon står høyt på listen og Bane NOR ser på muligheten for at kryssingen av sporet skal kunne erstattes med en undergang. Men det er kostbart siden det er bebyggelse som kan bli berørt i nærheten, og det er problematikk med å få unna regnvann i undergangen.

Det foregår også en utredning for å sikre eller legge ned halvparten av de usikrede planovergangene.

– Der det er usikrede planoverganger som brukes til jordbruk, ser vi for oss å legge ned fem-seks stykker og erstatte de med en undergang i nærheten, sier Buset.

Økt risikovilje

– Risikovilligheten ser dessverre ut til å øke, for dette handler i stor grad om valg enkeltpersoner tar. De fleste nestenulykkene skjer på planoverganger med sikkerhetsutstyr som tydelig varsler når toget kommer, uttaler konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR i en pressemelding.

Han understreker at hvis du blir fanget med bil mellom bommene på en planovergang, må du ikke nøle et sekund:

– Bommene er konstruert slik at de knekker hvis du kjører på dem. Skjer noe slikt, gir du gass, sier han.

Det omkommer i gjennomsnitt ett menneske etter ulykker på planovergangene i Norge hvert år.

– Det virker ikke som om folk tar dette på alvor. Det kan komme tog i stor fart, men også i lavere hastigheter har toget store problemer med å stoppe for folk og biler på overgangene. Toget kan ikke svinge unna og bruker lang tid på å bremse ned, forklarer Kjenne.

Kjørte nesten på kvinne med barnevogn

Her er noen av de alvorligste hendelsene Bane NOR har notert seg på planovergangene hittil i år:

To voksne med barnevogn krysset planovergangen mens bommene lå nede. Det var bare så vidt de fikk presset barnevogna under den ene bommen, og kom seg over.

En kvinne med barnevogn var på vei over en planovergang da toget kom kjørende. Bommene lå nede. Heldigvis rakk hun å komme seg over med vogna.

Tre gutter på rundt 12 år går under bommen med sykler. Noen sekunder før har togfører tutet for å advare barna. Guttene ignorerte toget og «lekte seg» midt i sporet mens flere andre ventet bak bommen. Togfører nødbremset og fikk dermed senket hastigheten noe. To av barna klarte å komme seg ut av sporet. Den siste rakk kun å flytte seg inntil bommen, og sto på innsiden av planovergangen mens toget dundret forbi – noen centimeter unna.

En bil stod mellom bommene da toget kom kjørende. Toget holdt heldigvis lav fart og klarte å stoppe i god avstand til bilen. Togfører løste situasjonen uten at det oppsto noen skader.

Her skjer det flest uønskede hendelser: På disse planovergangene har det skjedd flest hendelser og nestenulykker de siste fem årene (2017-22): Nordby planovergang, Hovedbanen (Viken)

Larvik planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Tønsberg planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Røros stasjon, Rørosbanen (Trøndelag)

Dal planovergang, Hovedbanen (Viken)

Alnabru godsterminal, Hovedbanen (Oslo)

Tynset planovergang, Rørosbanen (Innlandet)

Kvål planovergang, Dovrebanen (Trøndelag)

Mjøndalen planovergang, Sørlandsbanen (Viken)

Rundkjøring Arna G, Bergensbanen (Vestland)

Hamjern planovergang, Dovrebanen (Innlandet)

Stjørdal stasjon, Nordlandsbanen (Trøndelag)

Verdal planovergang, Nordlandsbanen (Trøndelag)

Kråkstad planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Tomter planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Drømtorp planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Stokke planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Braskereidfoss planovergang, Solørbanen (Innlandet)

Finse planovergang, Bergensbanen (Vestland)

Melhus stasjon, Dovrebanen (Trøndelag)