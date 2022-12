Snart kan flymodus være historie

FLYMODUS: EU-kommisjonen har besluttet at alle fly skal tilby 5G-teknologi om bord. Dermed kan det snart være over og ut for flymodus i luftfarten. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Passasjerer i EU kan om kort tid få mulighet til å bruke telefonen som vanlig under flyreiser.

EU-kommisjonen har nemlig besluttet at flyselskaper skal få tilby 5G-teknologi om bord i flyene, skriver BBC.

Det vil gi passasjerer mulighet til å ringe, sende meldinger, laste ned filmer og bruke andre tjenester som krever mobildata.

EU-kommissær for det indre markedet, Thierry Breton, sier beslutningen vil gi folk innovative tjenester og hjelpe europeiske selskaper med vekst.

– Himmelen er ikke lenger en grense når det kommer til mulighetene som superrask tilkobling med høy kapasitet gir, sier han til mediehuset.

FLY: Snart kan du bruke telefonen din som vanlig når du flyr. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Har vært bekymret

EU-kommisjonen har siden 2008 gjort visse frekvenser kun tilgjengelig for fly. Det har gjort det mulig å tilby tilgang til internett i luften.

Denne tjenesten har imidlertid vært treg, siden den er avhengig av utstyr for å koble enheter mellom flyet og bakken, via en satellitt.

Å ta i bruk 5G-nettet blir derfor en stor kontrast til den internettilgangen enkelte flyselskaper tilbyr i dag.

Dai Whittingham er administrerende direktør i den britiske komiteen for flysikkerhet. Han sier til BBC at flymodus har vært en viktig funksjon på grunn av mangel på kunnskap.

– Det har vært en bekymring for at mobile enheter kan forstyrre de automatiske flysystemene, sier han.

Han forklarer at at man nå gjennom erfaring funnet ut at risikoen for forstyrrelser er veldig liten.

Noen usikkerheter

I USA har det vært en bekymring for at 5G-frekvensene kan forstyrre flymaskinene, og potensielt føre til feilaktige høydemålinger.

Whittingham sier at dette ikke er et problem i Storbritannia og EU, fordi det er mye mindre sannsynlighet for forstyrrelser.

– Vi har et annet sett med frekvenser for 5G, og det er lavere strøminnstillinger enn det som har vært tillatt i USA.

Allerede innen 30. juni 2023 må alle medlemsland i EU gjøre 5G-nettverkene tilgjengelig for alle fly over unionens luftrom.

Likevel er det foreløpig usikkerhet knyttet til hvordan gjennomføringen nøyaktig vil se ut.

– De reisende vil ha 5G. Nå åpner reguleringsorganene for den muligheten, men det er flere skritt igjen for å sikre at det de bestemmer seg for å gjøre er trygt, sier Whittingham.