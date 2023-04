Snart går fristen ut: – Søk selv om du er usikker

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. Dette bør du tenke på før du søker.

SAMORDNA OPPTAK: For å søke høyere utdanning ved offentlige universiteter, høyskoler og fagskoler må man søke gjennom søkeportalen Samordna opptak. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB

Lørdag 15. april klokken 23.59 går søknadsfristen ut for å søke studier ved universitet, høyskole og fagskole gjennom Samordna opptak.

Da skal tusenvis av nordmenn velge hva de skal bruke de neste årene av livet sitt på.

Men å velge mellom totalt 1799 studier kan virke overveldende, og om en enda ikke har bestemt seg, finnes det råd.

– Søk selv om du er usikker, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.

Søknaden kan endres

Selv om mange kanskje vet hva de vil, står mange uten en helt klar plan for de kommende årene. Da bør man tenke gjennom hva man liker å drive med og hva man vil lære mer om.

Før man søker mener Skule det kan være viktig å tenke gjennom hvor man kan få jobb i fremtiden. Det finnes flere fagområder med behov for arbeidskraft.

– Vi vet at det blir behov for arbeidskraft innenfor helse og omsorg fremover på grunn av eldrebølgen, innenfor tekniske fag på grunn av det grønne skiftet, og innenfor IKT på grunn av digitalisering, sier Skule.

GODE RÅD: Sveinung Skule har flere gode råd for søkere som er usikre på søknaden sin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller at dersom man er usikker på hva man ønsker å studere finnes det informasjon om studiemuligheter på utdanning.no og gratis veiledning på karriereveiledning.no.

Skulle man angre på søknaden, så er det mulig å både trekke og endre på den etter søknadsfristen.

– For universitet og høgskole kan man endre rekkefølge på prioriteringene sine helt frem til 1. juli, sier Skule.

Men valget man tar nå vil ikke nødvendigvis vare livet ut.

– Husk også at det blir mer og mer vanlig å ta mer utdanning senere i arbeidslivet, og utdanningsvalget du tar nå vil kanskje være det første av flere, sier Skule.

Økt pågang

Ved de største universitetene i Norge opplever de et økt antall henvendelser fra søkere i tiden før søknadsfristen.

Fungerende opptaksleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Ida Birgitte Ranes, forteller at mange søkere lurer på hva de må dokumentere i søknaden sin.

– Det er ulik dokumentasjon for hva man søker. Det er ganske gode forklaringer på Samordna opptak på hva man må dokumentere, sier Ranes.

Man er selv ansvarlig for å passe på at all dokumentasjon i søknaden er riktig.

BIBLIOTEKET: Søker man på UiO kan studiehverdagen din se slik ut. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På NTNU har de flere utdanninger med både høye poenggrenser og høye søkertall.

– Det er viktig å være realistisk. Man bør vurdere hva man vil dersom man ikke kommer inn på førstevalget, sier Ranes.

Også ved Universitetet i Oslo har de populære studier. Viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, har flere råd for søkerne.

– Høyere utdanning gir deg flere valgmuligheter senere, så det viktigste rådet er å søke, sier Stensaker.

– Det viktigste er å velge noe du er interessert i og motivert for.