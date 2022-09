Snapchat-bilde utløste aksjon på skoler

ÅLESUND/OSLO (TV 2): En person er siktet for å ha fabrikkert falske nyheter i kjølvannet av trusselsaken i Ålesund, som oppstod av et Snapchat-bilde.

POLITIAKSJON: Et Snapchat-bilde utløste politiaksjon på flere videregående skoler i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tirsdag rykket politiet bevæpnet og mannsterke ut til de videregående skolene i Ålesund, med bakgrunn i en Snapchat-melding en elev hadde mottatt, som kunne oppfattes som en trussel.

– Politiet finner per nå ikke holdepunkt for at trusselen er reell, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Trusselsituasjonen karakteriseres likevel fortsatt som uavklart, og det pågår fortsatt etterretning og etterforskning fra politiets side.

TRUSSELSITUASJON: Politiet var bevæpnet til stede på alle de videregående skolene i Ålesund, men undervisningen gikk som normalt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Snapchat-bilde utløste aksjon

Et bilde TV 2 har sett viser et Snapchat-bilde av en sekk og et skytevåpen, blant annet med teksten «Ålesund» og «Ikke kom til skolen imorgen».

Det er ikke bekreftet hvorvidt det er det samme bildet som har utløst aksjonen, men politiet bekrefter at det er snakk om et bilde på Snapchat.

Politiet mener bildet har opprinnelse fra et annet politidistrikt, og at det har blitt modifisert av en lokal ungdom til å gjelde Ålesund.

Politiet mener de nærmer seg opphavet til meldingen.

– Det har vært en utfordring å finne tilbake til opprinnelsen til meldinga, men vi nærmer oss nå en løsning. Vi har vært i kontakt med flere andre politidistrikter og fått bistand til avhør, sier politiinspektør Yngve Skovly på en pressebrief tirsdag kveld.

ETTERFORSKER OPPHAV: Stabssjef Janne E. Garnes Nilsen og politiinspektør Yngve Skovly sier politiet er nær ved å finne ut opphavet til trusselen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Siktet for å ha fabrikkert nyheter

Politiet har gjennom dagen blitt kjent med at det særlig blant yngre har sirkulert falske nyhetsartikler om at personer skal ha blitt skutt i forbindelse med trusselsaken. Politiet tilbakeviser dette.

De opplyser at en ung person bosatt på Sunnmøre er siktet for å ha fabrikkert falske nyheter om trusselsaken. Personen er altså ikke siktet for å ha noe med selve trusselen å gjøre.

Politiinspektør Skovly sier personen har erkjent å ha produsert og distribuert den falske nyhetmeldingen.

– Ikke del videre

Politiet ber nå om hjelp fra publikum til å stanse deling av Snapchat-bildet i sosiale medier.

– Vi oppfordrer dem som mottar bildet til å ikke dele videre, og alle foreldre til å snakke med sine barn og ungdommer om dette, heter det i pressemeldingen.

Videre oppfordrer politiet til å ikke bidra til å spre falsk informasjon om saken.