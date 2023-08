Snakker ut om sjokkbildet: – Ekstremt krevende

Da et bilde med en pose for alvor kastet henne inn i offentligheten, søkte Nora Haukland trøst i naturen.

– Dette her synes jeg er kjempeutfordrende, altså.

Nora Haukland tar oss imot i leiligheten på Frogner i Oslo, hjemmet som hun inntil nylig delte med ekskjæresten Marius Borg Høiby.

26 år gamle Haukland ble for alvor kjent for offentligheten da hun i september i fjor bekreftet at hun var blitt kjæreste med kronprinsesse Mette-Marits sønn.

Interessen rundt influenseren fra Alta skjøt i taket, men det var en helt annen nyhet som gjorde at navnet hennes ble googlet 165.000 ganger i løpet av noen dager i februar i år.

Det skal vi komme tilbake til.

Usikker

Da Nora var 18 år flyttet hun fra Alta til Oslo for å gå et år på videregående skole.

– Det var et skikkelig kultursjokk.

NY HVERDAG: Å flytte fra Alta til Oslo var en stor overgang for Nora Haukland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Jenta med samiske og kvenske aner hadde ikke tenkt over at Finnmark kunne skille seg fra resten av landet, at kulturen kunne være annerledes enn i Oslo.

Plutselig var hun jenta som ikke passet helt inn. Andre ungdommer kunne spørre henne om hun hadde reinsdyr i hagen.

– De to første ukene la jeg om og snakket østlandsk. Men så sa en venninne at jeg måtte vise hvor jeg var fra. Jeg må jo være stolt av den jeg er, det er så viktig.

Det er langt fra den usikre 18-åringen til den glamorøse influenseren som i dag har 88.000 følgere på Instagram.

Det å bruke denne plattformen til å vise hvem hun er, røttene hennes, det er viktig for henne.



– Man kan være mange ting. Selv om du er glad i moteklær, så kan du være glad i å sove i telt eller dra på jakt og være skitten også.

BILLIG TERAPI: Nora Haukland bruker gjerne naturen som terapi. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ut i naturen

Lengselen etter naturen og å være nær den, er etter noen år i byen blitt så stor at hun innimellom rømmer ut i den. Natta før vi treffer henne, har hun sovet i telt i Nordmarka med en venninne.

Det ble ikke mye søvn fordi ekstremværet «Hans» dundret nedover teltduken.

– Da jeg vokste opp var alt vi spiste enten fisket selv, skutt selv, eller slaktet selv. Det er når jeg er hjemme at jeg slapper av mest. Når jeg kan ta på meg yeti-skoene, som dere ikke vet hva er, sier hun og ler.

Nå bruker hun naturen også som terapi. Når ting er vanskelig, trekker hun ut for å føle friheten.

– Psykologen min tjener ikke mye penger på meg lenger, hehe.

FORBILDE: Nora Haukland bruker sosiale medier for å minne folk på å være i naturen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men det å skrive har også vært viktig for å få ut vonde følelser. Dagbok ble til blogg til en av landets største instagramkontoer der hun viser følgerne biter fra livet.

– Det handler jo om å lage «content», og dele åpent om hva som skjer i hverdagen min. Jeg har gått igjennom mye, så jeg prøver å være veldig åpen, og det tror jeg kanskje er grunnen til at jeg har et nært og fint forhold til følgerne mine.

Bevisst ansvaret

I dag tjener Nora gode penger som influenser. Hun lager «content» rundt produkter fra ulike samarbeidspartnere innen for eksempel hudpleie og sminke.

Hun sier at hun er veldig bevisst på at hun er et forbilde for mange unge.

– Nå i sommer vet jeg at det har vært veldig mye press på å dra til utlandet og oppleve de feteste feriene, og bruke masse penger. Men mitt fokus har vært å vise at man kan ha det fint der man er. Jeg elsker Norge, jeg elsker å reise rundt i Norge.

Derfor har hun postet flere innlegg fra blant annet Henningsvær og Sandefjord.

– Jeg synes det er fint å kunne minne folk på å være i naturen. Naturen er vår største medisin mot angst og depresjon.

– Jeg prøver å ta følgerne mine med på opp- og nedturer.

KULTURSJOKK: Jenta med samiske og kvenske aner hadde ikke tenkt over at Finnmark kunne skille seg fra resten av landet, at kulturen kunne være annerledes enn i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bildet som skapte massive reaksjoner

Og det har blitt noen av det siste dette året.



I februar ble det publisert et bilde på instragramkontoen til influenser-venninnen Sophie Elise som satte fyr på internett.

Lenge var det ikke kjent at Nora Haukland var den andre jenta på bildet, hun som holdt en pose med hvitt pulver i hånden mens venninnen skrev «livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen» i bildeteksten.



Plutselig var det dette hele Norge snakket om.

Sophie Elise, som da hadde en podkast hos NRK, ble kalt inn på teppet. Kringkastingsrådet mottok tusenvis av klager, og de seriøse debattflatene viet sendetiden sin til å snakke om influensere, forbilder, ansvar, og dop.

OVERRASKET: Haukeland forteller at hun ble overrasket over hvor mye oppmerksomhet det ble rundt at hun var blitt sammen med kronprinsessens sønn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Og midt oppi det hele satt Nora Haukland som ikke var identifisert og ikke hadde samtykket til publiseringen av bildet, i sitt livs største storm.

– Den situasjonen var ekstremt krevende. Det var så mye bråk rundt meg, og det var veldig vanskelig å vite hvordan man skulle håndtere det.

– Det viktigste for meg var å være med familie og dem som står meg nær, de som er en del av røttene mine, og å kjenne på kjærligheten fra dem, sier hun.

Også denne gangen rømte hun ut i naturen. Men mer vil hun ikke si.

Hun vil ikke snakke om hva som var i posen, hvorfor det ble som det ble. Hun mener at alt er blitt sagt om saken, at hun ikke har noe mer å tilføye.

Se deler av intervjuet her:

Slutt med Marius

Lenge la hun ikke ut noen ting på kontoen sin. Men etter hvert kom det drypp fra turer til Karibia, scootertur med Marius Borg Høiby på Finnmarksvidda.

«Pulvergate» var et tilbakelagt kapittel. Og nå bodde hun i en av kronprinsfamiliens boliger på Skaugum.

Men så, i sommer, kom en ny nedtur.

– Forhold i seg selv er vanskelig, en annen person man skal leve livet med, og på toppen av det skal det være offentlig. Det skaper mye press. Spesielt med et offentlig brudd så har det vært tøft.

Hun sier det går bedre nå.

GODE VENNER: Selv om de ikke er kjærester lengre, har de en god tone. Foto: Lise Åserud / NTB og Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi er gode venner og snakker sammen ukentlig. Jeg bryr meg mye om ham. Det er liksom ingen sure miner.

Hun forteller at hun ble overrasket over hvor mye oppmerksomhet det ble rundt at hun var blitt sammen med kronprinsessens sønn.

– Jeg visste ikke at det skulle være så mye, det gjorde jeg ikke. Jeg tror ikke man forstår det før man står i det.

Her åpner hun opp om bruddet, se video:

Venner for livet

Haukland vil heller snakke om fremtiden, om nye prosjekter.

I høst er hun aktuell med realityserien «Girls of Oslo» sammen med de tre influenserne Sophie Steen Isachsen, Anniken Englund Jørgensen, og Isabel Raad.

NY REALITY: Girls of Oslo med Isabel Raad, Sofie Steen Isachsen, Nora Haukland og Anniken Jørgensen. Foto: Espen Solli / Prime video

– Sophie pitcha ideen til meg for cirka to år siden, da hadde vi ikke noe navn på det, og det var med andre jenter. Så gikk vi over til en annen kanal. Jeg er veldig glad for å være med i dette, det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, jeg er jo veldig glad i reality.

I 2020 var hun deltaker i «Love Island» på TV 2, og det ga mersmak. Hverdagen til de tre influenserne skal vises på Prime Video.

– Det kommer til å by på mye. Man får et innblikk i alle opp- og nedturer. Det kan også være litt skummelt, men jeg tror åpenhet generelt er fint, og jeg tror det er derfor folk liker reality, man får kommet litt mer innpå folk. Det er tre veldig fine jenter.

GIRL OF OSLO: Nora Haukland kommer snart på skjermen i serien «Girls of Oslo». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vennskapet med Sophie Elise beskriver hun som veldig nært. Da venninnene sto i stormen, lente de seg på hverandre.

– Sophie og jeg støtter hverandre gjennom tykt og tynt. Vi inspirerer og hjelper hverandre i mange aspekter i livet. Hun er absolutt en god venn som jeg tror jeg kommer til å ha livet ut.