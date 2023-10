Smitten stiger kraftig

Bakteriesykdom sprer seg i Norge for første gang på flere år, og spesielt barn er utsatt.

Vi er midt i høsttiden, og det innebærer normalt sett mer forkjølelse- og influensalignende sykdommer.

Det typiske forkjølelsesviruset rhinovirus og covid-19 sprer seg allerede i samfunnet.



Men nå ser FHI en klar økning i bakterien mycoplasma pneumonia, som ikke har hatt utbrudd i det norske samfunnet på flere år.

Det var BT som først skrev om utbruddet.



Mindre immunitet blant folk

Så langt i år har 596 personer fått påvist smitte av mycoplasma-bakterien, viser tall fra FHIs oversikt. I hele 2022 var tallet 60.

FHI: Man ser nå det første utbruddet av mycoplasma pneumonia på flere år, ifølge lege Trine Hessevik Paulsen i FHI Foto: FHI

Men Trine Hessevik Paulsen, spesialist i samfunnsmedisin, sier det er store mørketall, da en frisk person kan bære bakterien uten symptomer.

– Det vanligste er at man får milde symptomer, altså ikke alvorlig sykdom. Det kan være hodepine, feber og tørrhoste som vedvarer over noe tid, og kanskje spesielt om natten.

– Så kan den også gi lungebetennelse, som kan gjøre at man har behov for antibiotika eller sykehusinnleggelse, forteller Paulsen.

Overlegen sier det er vanskelig å si hvordan utbruddet vil fortsette, men at det ikke vil være uventet om det fortsetter å øke.

– Det som er spesielt er at vi ikke har hatt et utbrudd av denne bakterien på så lang tid, før nå. Jeg vil anta at immuniteten i befolkningen er lavere nå.

Stiger over alt

Bakterien følger en syklus på 4-6 år, og siden man nå er på slutten av denne syklusen, overrasker ikke det nylige utbruddet FHI.

– Vi ser økningen i nesten alle fylkene, der Nordland kanskje er unntaket. I Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal ser vi den største økningen, men også de andre fylkene er på vei oppover.

SYKDOM: Over hele landet øker smitten av bakterien mycoplasma pneumonia. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Spesielt virker Bergen og omegn å være rammet.

– Vi tenker at dette bare er toppen av isfjellet. De fleste går ikke og tester seg for en luftveisinfeksjon, sier Øyvind Kommedal, seksjonsoverlege ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, til BT.



Barn er utsatt

Bakterien smitter gjennom tett kontakt, primært gjennom nærdråpe- og kontaktsmitte.

Til forskjell for vanlig lungebetennelse, er tiden man er syk lengre med mycoplasma.

– Ved de vanligste formene for lungebetennelse går det kort tid før man blir dårlig. Men ved mycoplasma er innsykingstiden mellom en og tre uker.

Barn virker å være spesielt utsatt for å bli smittet.

– De aller yngste barna under fem år får mindre symptomer og blir veldig sjeldent alvorlig syke, mens de litt eldre har tendens til å få symptomer, sier Paulsen.

UTSATT: Barn over fem år blir i større grad rammet av mycoplasma pneumonia, men for de fleste går symptomene over i løpet av noen uker. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun sier foreldre som er bekymret for sitt syke barn, kan ta kontakt med helsetjenester.

– Barna får som regel en luftveisinfeksjon som går over av seg selv i løpet av noen uker. Så kan det være noen av barna som trenger behandling eller sykehusinnleggelse.