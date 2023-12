Smitteboom i jula: – Det er et dilemma

RISIKO: Risikoen for at noen i familien pådrar seg smitte før juleselskapet har økt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Smittespredningen med covid-19 og influensa er på et høyt nivå.

– Vi har ventet en samtidig topp rundt jul og nyttår, og dette ser ut til å skje, sier seniorforsker Karoline Bragstad i FHI.

Flesteparten av oss tilbringer julen med familie og venner på julebesøk og i selskap. Med økt smitte har sannsynligheten for at du eller noen i din omgangskrets blir syke, også økt betydelig.

Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo mener at det er flere spørsmål du bør stille deg knyttet til julen og potensiell smitte.

– Hvor stor risiko vil du ta? Hvem risikerer du å smitte? Og hvor viktig er det for deg å holde deg frisk nå? Dette er veldig vanskelige spørsmål og faktisk litt dilemma-preget, sier hun.

RÅD: Professor i medisin Anne Spurkland sier det er flere råd å forholde seg til i jula. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Syke barn hjemme

Spurkland tegner opp et scenario der en familie har invitert til juleselskap. Plutselig blir barna syke samme dag som selskapet skal holdes.

– Har du masse snufsete barn hjemme og så skal du få besøk av et menneske med mindre god helse, så bør du tenke deg om. Vil du fortsatt ha gjester da, eller bør du vente til barna er friske?

Spurkland mener det er særlig viktig å hensynta eldre mennesker i den vurderingen. De har ofte større risiko for å bli alvorlige syke dersom de smittes med luftveisinfeksjoner.

– Hvis dere likevel velger å ta risikoen, så burde ikke besteforeldre og syke barn klenge på hverandre. Da er det smart å holde avstand, sier hun.

SYKE BARN: Juleferie kan ofte være synonymt med syke barn. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Selv om risikoen for smittespredning fortsatt vil være til stede, kan utfallet bli mindre alvorlig, ifølge immunologen.

– Holder de god avstand, blir besteforeldrene trolig smittet med færre virus. Da blir de kanskje også ikke så syke. Med liten avstand risikerer besteforeldrene å bli smittet med en god dose virus, som blir mer å håndtere for immunforsvaret, sier hun.

Du har selv blitt syk

Er du invitert i juleselskap, men våkner med nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk, er FHI ganske klare i sitt råd.

SMITTE: Vinteren er høysesong for virusinfeksjoner. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det viktigste er at du bør du holde deg hjemme til formen er god igjen, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

Helsedirektoratets budskap lyder ganske likt.

– Hvis du våkner opp og er syk, har du trolig ikke noe glede av å sitte i et juleselskap uansett. Da er det best å holde seg hjemme, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.



Dersom du likevel går i et juleselskap, er det særlig én ting du bør gjøre.

– Da bør munnbind benyttes. Særlig er dette viktig hvis det er personer i risikogruppene til stede, sier Berg.

TYDELIGE RÅD: FHI har flere tydelige råd foran årets julefeiring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hvis du selv er i risikogruppen og kvier deg litt for å gå i et juleselskap, mener FHI du kan redusere faren for smitte med samme metode.

– Munnbind kan være lurt når du er på steder der mange samles innendørs. Særlig kan du vurdere det ved hvis det er vanskelig å holde avstand, sier Berg.

Du har selv invitert

Dersom du har invitert til juleselskap og plutselig blir syk, kan avgjørelsen om å avlyse kanskje sitte litt lenger inne.

– Hvis jeg hadde invitert til selskap, er det problematisk å våkne opp snufsete. Da ville jeg gitt beskjed til alle som kommer om at jeg ikke er smittefri, sier Spurkland.

På den måten er det opp til hver enkelt gjest å selv vurdere om de vil ta risikoen.

– Akkurat i år ville jeg nok latt det skure å gå. Vi skal ikke ha besøk av noen eldre familiemedlemmer, jeg er faktisk den eldste, sier Spurkland.

Klart juleråd

Selv om hverken du eller noen i din nærhet er syke, mener FHI det finnes noen enkle råd som kan være lure å følge uansett.

– Alle bør også være nøye med å vaske hendene og hoste i lommetørkle eller albuekroken, sier Berg.

Han gjentar at du kan redusere risikoen for smitte ved å holde avstand, men også ved å begrense tid man er sammen med andre eller rett og slett møtes utendørs.

Nakstad kommer også med et råd, som han mener at egentlig er det aller viktigste:

– Det viktigste i jula er å kose seg, og ikke tenke for mye på verken korona eller influensa, sier han.

– Hvis man blir smittet, må man selvfølgelig ta hensyn til det. Men ellers er det mye annet å hygge seg med i jula. Det fortjener vi, etter snart fire år med pandemi.