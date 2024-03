På tross av at IS har påropt seg ansvaret for fredagens blodige angrep i Moskva, har Russland blitt anklaget for at massedrapene er en såkalt falsk flagg-operasjon: at Russland selv står bak hendelsen av uviss grunn.

Sjefsforsker ved Forsvarets Forsknings Institutt, Tor Bukkvoll, tror ikke det er sannsynlig at det er Putin selv som har iscenesatt angrepet.

– Jeg kan ikke se hva han skulle tjene på det. Det svekker egentlig hans stilling i russisk folkeopinion. Han skal i prinsippet ha god nok kontroll til at dette ikke skjer, sier Bukkvoll og fortsetter:

– Det er mer en ripe i lakken for Putin enn noe annet, sier han.

Svekker Putin

Bukkvoll, som i lang tid har forsket på både russisk og ukrainsk forsvarspolitikk, tror i utgangspunktet ikke den nevnte ripa i lakken vil ha mye å si for regimet i Moskva i dag, men at det kan ha betydning senere.

IKKE OVERRASKET: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), tror krigen i Ukraina har betydning for sikkerheten i Russland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

– Skulle det politiske regimet i Russland svekkes betydelig på et tidspunkt senere, så kan dette tas med i folkets anklage mot Putin, sier han. Lørdag talte Putin til det russiske folket og fortalte at de pågrepne gjerningspersonene prøvde å flykte til Ukraina. Presidenten opplyste om at Russland har innført strenge sikkerhetstiltak som følge av hendelsen. Bukkvoll mener at fordi angrepet kommer samtidig som Russland fører krig i Ukraina, kan det gjøre at Putin ser svakere ut. – En mulig tolkning av dette er at dette kom nå fordi Russland er engasjert i krigføringen i Ukraina. De som skal forhindre denne type angrepet, er jo FSB, som er sterkt engasjert i krigføringen. Det kan virke som om det er smart å slå til nå når FSB er opptatt med andre ting, sier han og understreker: – Krigføringen i Ukraina gjør dem altså mer utrygge opp imot den type terroraksjoner som vi ser nå, sier han.

Ikke overrasket Dersom Putin selv har orkestrert angrepet, kan grunnen være at Russland trenger økt mobilisering til krigføring i Ukraina, mener andre eksperter TV 2 har snakket med. Det tror Bukkvoll er lite sannsynlig. – Da må de klare å bevise og overbevise befolkningen om at Ukraina står bak. Jeg ser at man prøver på det nå, ved å opplyse om at gjerningsmennene var på vei til Ukraina, men jeg tviler på at de vil klare å overbevise om at det er ukrainske myndigheter som står bak. – Hvordan kan dette skje i en av de mest overvåkede byene i verden? – Jeg kan ikke påstå at jeg er så overrasket over at det var mulig. Vi vet at både vestlig eller russisk etterretning har blitt bedre de siste årene, men det er aldri noen garanti - særlig hvis du er opptatt av en annen konflikt. Det kan jo sammenliknes med Israel og angrepet fra Hamas som kom uventet på israelske myndigheter. Du klarer aldri å kontrollere alt.