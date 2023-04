– En gang sykepleier, alltid sykepleier!

Hedda Wisløff viser hvordan hun hever og senker sykehussenga i simuleringsrommet på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. I 2020 var Wisløff avgangselev her. Siden den gang har 25-åringen jobbet som sykepleier både i hjemmesykepleien og på sykehus.

Til slutt orket hun ikke mer.

– Jeg klarte ikke å gi den omsorgen jeg er lært opp i å gi. Jeg kunne ikke stå inne for den behandlingene pasientene mine fikk til slutt, forteller hun,

– Det var uutholdelig.



Gråt etter jobb

Pandemiårene var fylt med applaus, respekt og beundring av sykepleierens viktige arbeid. Men nå har applausen stilnet.

– Jeg føler meg utbrent, utslitt og ulykkelig i yrket, skrev Wisløff i et innlegg på sin Instagram i fjor sommer, som senere ble delt av VG.

Da vurderte hun å slutte i jobben. Arbeidsvilkårene ble ikke noe bedre etter at samfunnet åpnet igjen. Nå er valget tatt.

Hun har sluttet i sykepleierjobben og studerer nå folkehelsevitenskap på Universitetet i Ås. Å jobbe med helseforebygging vil bidra til å lette på presset i helsevesenet på sikt, mener Wisløff.

– Jeg har kommet hjem fra jobb og grått flere ganger fordi det er for mye. Hedda Wisløff

Sykepleierkrise

Hedda Wisløff er ikke alene om å forlate sykepleieryrket etter endt utdanning. En undersøkelse viser at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i jobben innen ti år.

Det bekymrer KrF-leder og sykepleier Olaug Bollestad.

– Det at 20 prosent slutter innen ti år betyr at vi utdanner langt flere enn vi klarer å bevare. Da gjør vi en dårlig jobb i å høre på hva de på gulvet forteller om hva som trengs for at de blir i jobbene sine, sier hun.

DELER ERFARINGER: Olaug Bollestad, som selv er sykepleier, kjenner seg igjen i beskrivelsene av dagens sykepleierhverdag. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Bollestad og KrF har lagt frem flere forslag i Stortinget som skal bidra til et sykepleierløft.

– Først og fremst handler det om økt grunnbemanning, det handler om å få bruke faget sitt, sier Bollestad og fortsetter:

– Og det handler om at vi som politikere ikke bare klapper for dem under pandemien, men også er villige til å gi dem midler og ikke minst ressurser.

Tør ikke satse mer

For sykepleier Wisløff handler det mest om å bedre arbeidsvilkårene.

– Det er ikke nok ressurser, avdelingene og sykehusene får ikke nok penger.

Hun mener politikerne går rundt grøten og har lite langsiktig planer.

– Her må det en bred enighet til. Det hjelper ikke at et parti mener én ting som er kjempebra.

Det handler om å se lenger frem enn en stortingsperiode på fire år, mener hun. Wisløff er klar på at politikerne er nødt til å satse mer langsiktig for å få bukt med sykepleierkrisen.

MANGLER RESSURSER: Wisløff mener problemet ligger i viljen i å forvalte penger til grunnbemanning på sykehusene. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det er ingen regjeringer som tør å forvalte pengene annerledes fordi man vil ikke se effekten av det før om 30 år, kanskje mer, mener Wisløff.

Arbeid i gang

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en epost til TV 2 at regjeringen har som mål å gjøre arbeidshverdagen bedre for både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsevesenet.

– Vi må beholde de dyktige folkene i tjenesten vår. Da vi må sørge for riktig bruk av kompetanse og fagfolk, mer heltid og riktig oppgavedeling mellom alle grupper av fagfolk.

MÅLSETTING: Helseministeren mener bedring av arbeidsvilkårene for sykepleiere er noe regjeringen har fokus på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ifølge Kjerkol er sykepleierne tydelige på at de ønsker å bruke tiden på de faktiske sykepleieroppgavene.

– Dette er et arbeid vi er i gang med.



Aldri tilbake

I dag jobber Wisløff innimellom som sykepleier ved siden av studiene i Ås. Når studiene er ferdig, kommer hun til å slutte helt.

– Det er utrolig trist. Jeg elsker å være sykepleier og gi den omsorgen, men det er ikke hyggelig å måtte slutte etter to år fordi man ser at det ikke er bærekraftig med tanke på god livskvalitet.

Selv om hun har kjent på kroppen hvordan sykepleierhverdagen kan være, fraråder hun ingen å søke sykepleierutdanningen.

– Jeg har tro på at politikerne tar dette mer seriøst nå fremover. Men det må også en stor endring til for at man skal kunne være i yrket. Det er utrolig kjipt å bruke tre år på å bli sykepleier og så slutte etter to år. Så for de som vurderer å søke sykepleien, er dette noe man må tenke litt på.