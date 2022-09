Slutta som lærar: – Blei veldig sliten

NY YRKESVEG: Toni Lotsberg er utdanna barneskulelærar, men har no bytt yrke til personlig trenar. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Å behalde lærarane i yrket har lenge vore ei kampsak for utdanningsorganisasjonane og eit mål for arbeidsgivar.

I ei undersøking gjort blant Utdanningsforbundet sine medlem i 2020, svarte 53 prosent av lærarane at dei enten hadde søkt eller hadde vurdert å søke jobb ein annan stad enn i skulen i løpet av dei to siste åra.

Tala viste at det var fleire lærarar i borne- og ungdomsskulen som vurderte å byte jobb, samanlikna med lærarar på vidaregåande.

Ein av dei som inngår i statistikken, er Toni Lotsberg.

Etter to år som kontaktlærar på 1. og 2. trinn og eitt år som spesialpedagog på 5. trinn på ein barneskule i Bergen, valde han å slutte i lærarjobben.

– Det var fleire grunnar til det, men blant anna handla det om at eg blei veldig sliten.

No jobbar han som personleg trenar (PT) på eit treningssenter i Bergen, og stortrivst med sin nye arbeidskvardag.

Meirarbeid

– Det å vere lærar er så frykteleg mykje meir enn å berre stå i klasserommet. Det synest eg er viktig å få fram, seier Lotsberg.

Mykje kveldsarbeid og kjensla av å ikkje ha nok kvalifiserte folk på jobb, spesielt i klassene kor han var spesialpedagog, var grunnar til at han såg seg om etter ein ny yrkesveg. Men han legg til:

– Eg har alltid vore glad i å trene og bruke kroppen, så det handla i stor grad også om at eg ville følge draumen og bli personleg trenar.

MENTALT KREVJANDE: Lotsberg fortel at han sjølv har kjent kor mentalt krevjande det kan vere å jobbe som lærar. Det var ein av grunnane til at han valde å bli PT. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Burde ikkje du ha vore betre førebudd på kvardagen som lærar?

– Tja, på lærarstudiet har vi jo praksis, men det er ikkje det same som å faktisk jobbe som lærar og då spesielt kontaklærar. Det er utruleg mange roller ein skal fylle og mykje usynleg arbeid som skal gjerast.

– Eg trur folk flest tenker at lærarar ikkje har det så tøft, men det er utruleg mykje arbeid.

Dramatiske tal

Då svara frå undersøkinga i 2020 blei kjende, uttalte leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, at det var «dramatisk og urovekkande». Han frykta det ville bli vanskeleg å halde på lærarane i åra framover.

– Korleis er situasjonen hausten 2022?

– Vi har ikkje gjort nye undersøkingar sidan då, så det er vanskeleg å svare på korleis situasjonen er no, seier Handal.

Han forstår at andre yrker kan freiste meir enn læraryrket, og meiner det svært ofte skuldast løns- og arbeidsvilkåra til lærarane.

– Eg har forståing for at folk byter yrke, men på same tid gjer det meg trist, fordi vi treng alle kreftene vi kan få i skulen.

KREVJANDE YRKE: For Steffen Handal i Utdanningsforbundet er læraryrket det mest givande yrket han kan tenke seg. Likevel understreker han at det er eit krevjande yrke og han har forståing for at somme slutter. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Handal viser til at myndigheitene har tatt grep som å satse på etter- og vidareutdanning, og at dette på sikt kan vere med på å gjere yrket meir attraktivt.

Likevel meiner han at ansvaret for å behalde lærarane i yrket, ligg hos arbeidsgivar, som er Kommunesektorens organisasjon (KS).

Låg turnover

Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS. Han kommenterer at undersøkinga det blir vist til, blei gjort i eit spesielt år der arbeidsmengda til lærarane var ekstraordinær grunna pandemien.

– Kven er ansvarleg for å behalde lærarane i yrket?

– Arbeidsgivar og kommunane sjølve er ansvarlege for å behalde dei ansatte, uavhengig av om det er lærarar eller andre yrkesgrupper det er snakk om, seier Eide.

På spørsmål om lærarløna er ein faktor som gjer at så mange har vurdert å slutte, seier han at ei «anstendig og god løn er noko arbeidstakarane i kommunesektoren skal ha», men at det ikkje er det einaste som betyr noko for å behalde dei ansatte.

– Eit godt arbeidsmiljø, spennande arbeidsoppgåver, utviklingsmoglegheiter og eit godt fagmiljø er alle tiltak som speler inn, og det er noko vi tilbyr alle våre arbeidstakarar, seier han.

SAMANSETT: Helge Eide i KS meiner det må vere fleire faktorar til stades for å behalde folk i kommunal sektor, det vere seg lærarar eller andre. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Eide viser til at turnoveren blant lærarane er lågare enn kva som er gjennomsnittet for ansatte i kommunene og trekkjer fram at i årets lønsoppgjer fekk nyutdanna lærarar med mastergrad ei garantert startløn på 563.800 kroner.

Løna samsvarer ikkje med arbeidet

Tilbake på treningssenteret i Bergen har PT Lotsberg klart å bygge seg opp ein solid kundebase.

Det gjer at han dei siste månadane har tjent meir i snitt enn kva han gjorde som fast ansatt lærar i barneskulen.

– Hadde du heldt fram som lærar dersom løna hadde vore høgare?

– For min del var det veldig samansett, så løna hadde nok ikkje spelt så stor rolle for meg personleg. Men eg meiner likevel at den løna lærarane har, ikkje tilsvarar den jobben dei gjer.