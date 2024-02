Slo sin gravide kone flere ganger – slipper fengsel

Det kommer frem i en fersk dom avsagt i Romerike og Glåmdal tingrett.

Mannen slipper å sone straffen i fengsel, mot at han ikke begår nye straffbare handlinger i en prøvetid på to år.

I retten forklarte både den fornærmede kvinnen og tiltalte at volden var «en vanlig misforståelse som kan skje i de fleste familier».

Kona var i retten tydelig på at hun ikke ønsket at mannen skulle straffes. Begge to hevdet at de har det fint sammen i dag.

Så fotballkamp på TV

Tiltalte mente at slagene, som er fanget på video, var en slags «prank», altså en spøk.

Om opptakten til volden har begge forklart seg sammenfallende.

Da tiltalte kom sent hjem fra jobb denne dagen, hadde kvinnen besøk av hans kusiner. Også parets to barn i barnehagealder var til stede i leiligheten.

Han hadde gledet seg til å se en fotballkamp og satte seg foran TV-en med høy lyd, står det i dommen.

Kona skal deretter ha bedt ham om å dempe lyden.

Ifølge dommen ba tiltalte kona si om å vente. Han sa at han skulle skru ned lyden, men at de de måtte vente med å snakke sammen til etter at fotballkampen var ferdig.

Kona skal da ha reagert med å dra han i genseren for å få ham med ut av rommet for å vise han noe.

Hun fikk ikke med seg mannen, som ble sittende og se på fotball.

Fant sjokoladegave

Tidligere den dagen hadde mannen kjøpt en eske med sjokolade i gave til norsklæreren sin.

Han fortalte ikke kona om gaven han hadde tatt med seg hjem, før han satte seg til rette foran fotballkampen. Det var nettopp denne gaven kona hadde oppdaget og ville konfrontere ektemannen med da hun dro ham i genseren.

Kort tid etterpå kom hun tilbake til stua med gaven, som hun mistenkte at han hadde kjøpt til en annen kvinne. Kvinnen erkjente i retten at dette gjorde henne sjalu.

Partene er enige om at dette var opptakten til volden som senere skulle finne sted.

Både tiltaltes kusiner og kona hans skal tidligere på kvelden også ha fattet mistanke om at han tekstet med en annen kvinne da han satt og så på fotball.

«Munnhuggeri»

Etter hvert ble det svært ampert og «munnhuggeri» mellom partene i leiligheten.

«Etter hvert forflyttet uoverensstemmelsen mellom ektefellene seg ut i oppgangen», heter det i dommen.



Deretter begynte en av tiltaltes kusiner å filme det som skjedde.

Filmen viser at kvinnen fortsatt hadde gaven i hendene da de gikk ut av leiligheten. Da han forsøkte å ta denne fra henne, skal hun ha «knust den i veggen slik at det falt sjokoladebiter på gulvet».

«Deretter kom tiltalte gående mot henne med raske skritt og fiket til fornærmede med flat hånd i hode/halsregionen to ganger.»



Deretter gikk han inn i leiligheten igjen, før han snudde og slo kona på nytt. Ifølge dommen traff han henne i ryggen eller mageregionen med det siste slaget.

I retten ønsket verken hun eller han å forklare seg om selve voldsutøvelsen. Retten har derfor basert seg på videobeviset og politiavhør av de to.

I avhør med politiet forklarte kvinnen at hun ikke vet hva som hadde skjedd dersom tiltaltes kusiner ikke hadde vært på besøk.

Fire dagers strafferabatt

Hun forklarte også at tiltalte har slått henne flere ganger tidligere, men at hun ikke har gjort noe ut av det før. Retten så derfor vekk ifra det kvinnen forklarte om at mannen aldri har utøvd vold mot henne.

Fordi saken ble liggende inaktiv hos politiet i nesten et halvt år før det ble tatt ut tiltale, får han fire dagers strafferabatt.

Utover dette mente retten at det ikke forelå noen formildende omstendigheter og dømte mannen til 21 dagers betinget fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Sulman Maroof Hussain, sier at tiltalte hele tiden har nektet straffskyld. Han mener at tingrettens bevisvurdering er feil.

– Når han likevel dømmes, så mener vi at straffenivået er riktig. Vi kommer derfor ikke til å anke dommen, sier advokat Hussain.

Kvinnens bistandsadvokat Monica Glad Bäckstrøm ønsker ikke å kommentere saken.