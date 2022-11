Slo jente med sykkelpumpe og onanerte til damesko: – Flaut

I VITNEBOKSEN: For andre dag på rad svarer Johny Vassbakk (52) på spørsmål fra aktor om hendelser som fant sted for omkring 30 år siden. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

I mange timer har Vassbakk forklart seg for retten.

Mesteparten av tiden har aktor brukt på å stille spørsmål om ting som ikke handler om natt til 6. mai i 1995 da Birgitte Tengs ble drept.

Årsaken er at Vassbakk sier at han husker minimalt fra den aktuelle kvelden.

Statsadvokat Thale Thomseth er imidlertid opptatt av at Vassbakk ble straffedømt flere ganger på 1990-tallet, blant annet for vold og seksuell trakassering.

Opptatt av ensomhet

Thomseth dokumenterer hva han har forklart om de ulike hendelsene i avhør for over 20 år siden.

I forbindelse med flere av hendelsene har Vassbakk forklart sine handlinger med ensomhet.

For aktoratet er dette relevant fordi Vassbakk flyttet tilbake til foreldrene sine i Skudeneshavn relativt kort tid før drapet på Birgitte Tengs. I denne perioden har han også forklart at han var mye ensom.

IDYLL: Johny Vassbakk flyttet hjem til foreldrene i Skudeneshavn helt sør på Karmøy i 1994. Siden har han bodd i dette området mesteparten av livet sitt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blant annet er Vassbakk dømt for å ha angrepet en psykolog i 1990 i hennes eget hjem. Under angrepet fant Vassbakk en buksesnor som han strammet rundt psykologens hals, så hun ikke fikk puste.

Da snoren brått røk, ga han opp og forlot psykologens leilighet.

I retten beklager Vassbakk gjentatte ganger de ulike episodene han er dømt for, blant annet overfallet på psykologen.

– Hun var veldig frittalende og snakket mye om sex. Det var uvant for meg. Jeg fikk seksuelle fantasier om henne. Så har jeg nok mistolket henne, og hodet mitt har løpt litt løpsk, forklarer han 32 år etter overfallet.

Dette sa psykologen i et intervju med TV 2 tilbake i 2018:

Aktor spør Vassbakk hva han tror hadde skjedd om snoren ikke røk og Øpsen gjorde motstand. Han svarer at han synes det er vanskelig å snakke om.

– Men hva hadde skjedd om den ikke røk? spør aktor.

– I verste fall kunne det gått galt, svarer Vassbakk.

– Hva tenker du på da?

– Hun kunne blitt kvalt, men det var virkelig ikke min intensjon, sier han og forklarer at meningen var å skremme henne til ikke å anmelde hendelsen.

Angrep med sykkelpumpe

Han blir også stilt spørsmål om en voldsepisode da han var 15 år.

Vassbakk erkjenner at han slo en jente med en sykkelpumpe. I retten sier 52-åringen imidlertid at han angrep feil jente.

Han skulle egentlig ta en jente som hadde plaget ham og vært ufin, noe som gjorde at han ville hevne seg.

– Dessverre var det en helt annen, uskyldig dame som dette gikk utover.

HEKTISK: Forsvarerne til Johny Vassbakk, advokatene Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen, har forberedt seg godt til den omfattende rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Om episoden husker Vassbakk at han gikk med pumpa bak på ryggen, tok den opp og deretter slo henne i hodet.

Jenta som ble angrepet, responderte med å klore ham i ansiktet.

– Jeg så jo at det var feil dame, så jeg sa unnskyld. Jeg sa at jeg hadde tatt feil, forteller Vassbakk.

Etter denne hendelsen ble han av flere i nærmiljøet kalt for «Pumpe-Johny».

Seksuelle lyster

I retten har 52-åringen fortalt at han har levd et tidvis ensomt liv med få venner.

Vassbakk sier at handlingene han begikk, og hendelsene han var involvert i som ung mann, bidro til å skape et stigma rundt ham.

TILTALT: Da politiet fikk beskjed om at en DNA-profil fra Johny Vassbakk (52) var funnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs (17), begynte de en storstilt etterforskning. Foto: Privat

Samtidig har Vassbakk i avhør sagt at «ensomhet sannsynligvis var årsaken til at han gjorde som han gjorde» i tilfellene med sykkelpumpa og psykologen.

Aktor tar også for seg episoder der Vassbakk oppsøkte et hus. Når han har sett sko, har han fått seksuelle lyster og onanert mens han så på skoene.

Vassbakk sier at han ikke husker dette.

– Hvorfor dro du tilbake til det samme huset? spør aktor.

– Det er vel fordi jeg har sett sko som jeg synes var fine.

– Jeg er fryktelig flau

Aktor lister opp flere episoder der 52-åringen skal ha gått inn i hus og onanert.

STILLER SPØRSMÅL: Statsadvokat Thale Thomseth leder påtalemyndighetens sak mot Johny Vassbakk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vassbakk gir flere ganger i løpet av forklaringen sin uttrykk for at han synes det er flaut å snakke om hendelsene som ligger 30 år tilbake i tid.

– Jeg er fryktelig lei meg. Og jeg er fryktelig flau. Jeg beklager veldig sterkt. Det skulle aldri ha skjedd. Men det har skjedd, og jeg får ikke gjort noe mer med det.

Aktor konfronterer Vassbakk med at han er dømt for en rekke episoder der han har stjålet dameklær.

Thomseth viser til et avhør fra 2004 der 52-åringen har sagt at han har valgt ut en kvinne bosatt utenfor Stavanger. Årsaken er at han så henne i bladet Vi Menn.

– Det stemmer. Hun var ikke tilfeldig, sier Vassbakk.

Aktor påpeker at han var inne i de samme husene flere ganger. Vassbakk svarer at det er «fordi han har funnet noe han har likt der».

Tiltalte sier at han ikke tenkte over hvor skremmende dette må ha opplevdes for de fornærmede.

Det var først i avhør i 2004, sier han, da politiet gjorde han oppmerksom på hvor skremte ofrene hans ble, at han fikk «en vekker».

– Jeg er veldig ydmyk og takknemlig for samtalen.

Etter dette har ikke Vassbakk blitt straffedømt. Vassbakk er tydelig preget i retten når han sier at synes det har vært tøft å leve med det han har gjort.

– Jeg har sett på meg selv som en «freak». Det er tøft å se tilbake på. Dette skulle jeg gjerne vært foruten, sier han.

NYTT LIV: De siste 20 årene har ikke Johny Vassbakk vært domfelt. Hunder har blitt hans store interesse. Foto: Privat

For første gang i retten bryter 52-åringen ut i gråt når han snakker om fortiden sin. Han sier at han skulle ønske at noen tok tak i ham på et tidligere tidspunkt.

– Da hadde jeg spart meg selv for mye tull og tøys og elendighet. Og ikke minst andre, sier han gråtkvalt.

Aktor Thomseth vil fortsette å stille spørsmål, men det går ikke dommeren med på og beordrer en pause på 10 minutter. Vassbakk blir ført ut av salen sammen med forsvarerne.

Irriterer seg i trafikken

Etter pausen er aktor interessert i Vassbakks kjøreadferd.

– Jeg kan irritere meg i trafikken, noe jeg tror mange andre gjør.

52-åringen sier at bilkjøring har vært en terapiform for ham.

Det kommer frem at Vassbakk har notert ned registreringsnummeret på biler når sjåføren har oppført seg dårlig.

Aktor vil vite om han har kjørt etter noen. Det bekrefter han.

En gang skjedde det fordi han ble forbikjørt på det han beskriver som en svært farlig måte.

– Jeg ville snakke med vedkommende, for jeg var ganske irritert.

Han forteller også om en annen gang han kjørte etter en bilist, men at han fant ut at det beste var å ikke stoppe, så han kjørte bare videre.

Forfølgingene har pågått i opptil et kvarter. Aktor lurer på hva som gjør at han ikke slutter og sier det kan virke som han kommer inn i et spor og «bare fortsetter».



Hun trekker også frem de andre episodene, knyttet til vold og blotting.



ÅSTED: Slik så det ut da politiet hadde dekket til åstedet på Karmøy 6. mai 1995. Foto: Jan-Petter Dahl

Aktor spør om han har noen mekanismer for å stoppe og begrense seg selv.



– Det er et et veldig vanskelig spørsmål, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare deg, sier Vassbakk.



Forsvarerne advarer

Vassbakks forsvarere brukte mye tid i sin innledning på å be retten om å være varsomme med å legge for mye vekt på episoder som skjedde flere år før drapet på Tengs.

– Vi advarte mot aktoratets innfallsvinkler rundt modus. Dette er bevisførsel som skal gjøre ham til et slags umenneske, eller der man skal se på ham som en person som godt kan passe til handlingen, sier advokat Stian Trones Bråstein.

– Å sitte i en overbefolket sal med journalister som rapporterer direkte, der man bretter ut det mest private man har, det synes han er kjempevanskelig. Han har gruet seg til dette. Samtidig så er det som han sier: Dette er livets kamp for ham.

EN PAUSE: Stian Trones Bråstein er en av Johny Vassbakks to forsvarere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at retten ble hevet på onsdag, fikk TV 2 anledning til å stille statsadvokaten inntil tre spørsmål. Da sa Thale Thomseth følgende:

– Vi vil gjerne belyse hvordan han hadde det, og da særlig rundt drapstidspunktet, for det tenker vi at er relevant.

– Hvorfor det?

– Vi tenker at både straffehistorikken og hvordan han hadde det rundt drapstidspunktet er interessant for retten. Derfor stiller vi spørsmål om det.