Slo alle rekorder etter pandemien. Nå tar mange dette sparegrepet

8 av 10 nordmenn hadde én eller flere, nå dropper stadig flere dem for å spare penger. – Et av de enkleste sparegrepene du kan ta, sier forbrukerøkonom.

– For første gang siden vi begynte å måle, går andelen som betaler for én eller flere strømmetjenester ned.



Det forteller Joachim Gullaksen, leder for bransjeområdet teknologi, media og telekom i Deloitte Norge.

Nå varsler eksperten store endringer i tjenestene.

Mens mer enn åtte av ti nordmenn hadde tilgang til en videostrømmetjeneste i 2022, har bare 76 prosent tilgang til det samme i år. Det viser rapporten «Digital Consumer Trends» fra Deloitte.



Både Viaplay, HBO max mister brukere i Norden og strømmekjempen Netflix faller andelen som har tilgang fra 59 til 51 prosent. Bare Disney+ og TV 2 Play vokser.

Bryter du loven?

SLITER: Strømmetjenestene mister brukere i Norden. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi nordmenn kjenner på tøffere økonomiske tider. Både rente og inflasjon påvirker oss. Når det står mellom huslån og mat på bordet, er det naturlig at strømmetjenestene som går først, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.

For å skåne lommeboka er det mange nordmenn som tar et sparegrep de ikke nødvendigvis burde.



– Mange har abonnementer på flere strømmetjenester. Et sparegrep mange benytter seg av er å låne tjenester av venner og familie, sier Nordea-økonomen.

KOSTER: Det kan være lurt å ta en titt på abonnementene. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Rapporten viser at hele 46 prosent av skandinaviske Netflix-brukere deler kontoen med noen utenfor husstanden.

Det kan straffe seg, forteller Deloitte-eksperten.

– Det kan være ulovlig. Det er litt varierende ordlyd i avtalene til strømmetjenestene. Men i de fleste tilfeller bryter du kontrakten med strømmeleverandøren, dersom du lar andre utenfor husstanden bruke kontoen din.

Nå tror han strømmetjenestene vil ta grep.

– Kommer store endringer

– Frem til nå er det egentlig bare Netflix som har tjent penger på strømming.

Gratispassasjerer er et stort problem for strømmeleverandørene.

EDNRING: Strømmetjenestene står ovenfor store endringer, mener Gullaksen Foto: Nadia Faris

Gullaksen mener dette, sammen med kunstig lave abonnementspriser og det høye antallet aktører, har satt bransjen i en skvis.

– Jeg tror mange strømmetjenester vil innføre reklamefinansiering. Det kan være ulike nivåer; helt reklamefinansiert, en hybrid der du får et rimeligere abonnement mot litt reklame og et abonnement der du betaler en høyere pris for å slippe den helt.

Den amerikanske strømmetjenesten Hulu har allerede hatt suksess med en slik modell.

– Hulu tjener mer i snitt på hybrid-kundene enn andre kunder. I de nye brukerbetingelsene til Disney+ antyder de at de skal innføre en lignende modell.

I tillegg mener Gullaksen hensynet både til kundeopplevelsen og selskapenes økonomi vil presse frem oppkjøp.

– Jeg har selv fem ulike strømmeabonnementer. Vi kan ikke ha det sånn som i dag.

DISNEY+: Disney har på få år klart å skaffe seg store markedsandeler. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

På titte-toppen

At færre nå har tilgang til strømmetjenester, betyr ikke at nordmenn ser mindre hyppig på serier og film. Vi er på topp i Norden både når det kommer til lineær-TV og strømming.

Fire av ti nordmenn oppgir å bruke strømmetjenester hver dag. Svenskene følger hakk i hæl med 37 prosent, mens bare tre av ti dansker gjør det samme.

Skal du spare penger, er abonnement-tjenestene et enkelt sted å starte.

– Vi kan alle med fordel ta en sjekk på hvilke abonnementer vi har, hvor mye vi bruker dem og om vi egentlig trenger dem. Man tenker at det er små beløp, 100 kroner her og 69 kroner der, men over tid og til sammen blir det mye penger, sier forbrukerøkonomen.