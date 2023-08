Sliter med å selge: – Det kom ingen på visning

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Sentralt i Oslo har en to-roms blitt forsøkt solgt to ganger uten hell.

– Salget på denne boligen har vært litt tregere enn først antatt, sier eiendomsmegler i DNB Eiendom, Albert Gashi.



Han har forsøkt å selge en 41 kvadratmeter stor 2-roms sentralt på St. Hanshaugen i Oslo siden utgangen av juni.

– Vi forsøkte å selge før sommeren fordi vi antok at det ville være litt tregere nå etter ferien. Det kom ingen på visning før sommeren og nå har vi prøvd å legge den ut på slutten av juli, men har fortsatt ikke fått noe napp, sier Gashi.



INGEN MØTTE OPP: Da leiligheten hadde visningene var det ingen som kom for å se på. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Gashi har hatt to visninger på boligen, en før og en etter fellesferien. Begge visningene var folketomme.

Leiligheten ligger ute med en prisantydning på 4 860 000 kroner. Totalprisen ligger på 4 990 600 og gir leiligheten en kvadratmeterpris på nesten 122 000 kroner.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i bydelen ligger på 109 548 kroner ifølge Krogsveens prisstatistikk.

Merker endring

I de fem første månedene av 2023 var mange overrasket over den sterke prisveksten på boliger. Ved utgangen av mai hadde boligprisene økt med 7,7 prosent.

Nå har markedet endret seg og boligprisene falt i både juni og juli. Dette mener Gashi er merkbart.

– Oppmøte på visninger har vært ekstremt bra første halvåret, men vi så en liten tendens i slutten av juni og litt nå i juli at oppmøte har vært litt mer labert, sier Gashi.



MERKER ENDRING: Eiendomsmegler Albert Gashi tror det hadde sett annerledes ut dersom leiligheten ble lagt ut for salg for noen måneder siden. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Gashi tror det hadde vært mye større interesse for boligen, og at den hadde blitt fortere solgt dersom den ble lagt ut for salg i vinter eller vår.

– I vår opplevde folk at nesten alle boliger gikk over prisantydning. Mens nå har folk flest sett at enhetene ikke blir solgt eller at de går til under prisantydning, sier Gashi.

Null prosent ved årsskiftet

Torsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for juli. Den viste en nedgang i boligprisene på 1,1 prosent. Hittil i år har boligprisene steget med 5,2 prosent.



Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener at det er vanlig at boligprisene går ned i juli.

– Juli er en litt roligere måned. Det er færre som kjøper og det er færre som selger, så det blir mindre press på markedet, sier Lauridsen.



VANLIG: Henning Lauridsen, Administrerende direktør i Eiendom Norge, er ikke overrasket over tallene for juli. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lauridsen tror boligprisene vil fortsette å synke mot slutten av året.

– Hvis vi ser på årsskiftet vi kommer til, så regner vi med at boligprisene ikke har gått oppover eller nedover i Norge. Vi tror vi kommer til å ligge omtrent på null, sier Lauridsen.

Administrerende direktør i Privatmegleren og styreleder i Eiendom Norge, Grethe Meier, er enig med Lauridsen om hvordan prisene vil utvikle seg fremover.

STOR SANNSYNLIGHET: Grethe Meier tror at prisene kommer til å gå opp neste år og året etter det. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror vi vil falle ned mot cirka null. Den ene årsaken er at renten kommer til å bite mer. Den andre årsaken er at tilbudssiden allerede begynner å bli økende og mye som skal ut for salg utover høsten. Det vil alltid være med på å dempe prisene, sier Meier.

– Gunstig tid



Marte Herje Strømme ble ikke overrasket over nedgangen for forrige måned. Hun er analytiker og økonom i Prognosesenteret.

– Juli er en måned med vanlig nedgang i boligprisene og det var det også nå, så det bekrefter egentlig den vanlige trenden, sier hun og fortsetter:

– Vi vil se en nedgang i boligprisene som vil korrigere den oppgangen vi har hatt nå på våren.



RENTA PÅVIRKER: Analytiker og økonom, Marte Herje Strømme, forteller at rentehevingene påvirker boligprisene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Herje Strømme tror utviklingen som har vært i sommer kommer av rentehevingene som allerede har vært og at fremtidige rentehevinger vil påvirke enda mer.

– Den renteøkningen som vi hadde i juni vil først spille inn på folks økonomi i august. Så det er først da vi virkelig vil se hvilken effekt den innstrammende pengepolitikken har på husholdningenes økonomi, sier hun.

Høsten kan være en god tid for folk som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet, skal vi tro ekspertene.



– Jeg vil si at foreløpig er det ganske så sunt, det er ganske god balanse mellom tilbud og etterspørsel, men utover høsten så vil det nok bli mer kjøpers marked, sier Meier.



– Hvis man har mulighet til det, så kan det være en gunstig tid når boligprisene faller. Det vil lønne seg å kjøpe seg inn når man tror boligprisbunnen nås. Den vil kanskje komme etter at rente-toppene nås, sier Herje Strømme.



Vurderer å prise annerledes

For å få solgt boligen på St. Hanshaugen, tror Gashi at det er en viktig ting han kan gjøre.

– Det blir nok at vi er nødt til å justere pris, som er det sterkeste insentivet for å tiltrekke mer folk på visning, sier han.



GIR IKKE OPP: Gashi fortsetter jakten på leilighetens nye eier. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Leiligheten har en fin beliggenhet med St. Hanshaugen park som nærmeste nabo, men den har noen kvaliteter som ikke tikker av alle bokser hos alle kjøpere.

Derfor tror han flere blir skremt av denne leiligheten i dagens boligmarked.