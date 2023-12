Slik vil Tajik og Mehl strupe gjengene

Sp og Aps fremste justispolitikere stiller kvinnesterkt opp med kraftige tiltak mot økonomisk gjengkriminalitet.

Mehl og Tajik vil inndra penger, biler, eksklusive klokker og andre verdigjenstander som er skaffet på ulovlig vis.

– Det er viktig at vi får flere verktøy for å inndra kriminelt utbytte. Vi vet at det er mange som tjener penger på å være kriminelle, og det må vi få en slutt på, sier Mehl til TV 2.

TILTAK MOT GJENGER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil demme opp for svenske tilstander, der organiserte nettverk herjer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Regjeringen legger fram en stortingsmelding med nye regler for såkalt sivilrettslig inndragning av kriminelt utbytte tidlig i 2024, varsler hun.

I dag legges straffeloven til grunn for å inndra penger og andre verdier fra kriminelle. Men nå skal bevisterskelen for å ta penger og gjenstander fra kriminelle settes lavere enn i straffeloven.

En arbeidsgruppe er i gang med å finne lovhjemler for å innføre lavere bevisterskel, opplyser Mehl.



– Vi må klare å slå kloa i mer av utbyttet, sånn at nettverkene ikke tjener penger, som kan finansiere dem, sier justisministeren.



– Struper gjengene

Nye regler vil sammen med flere andre tiltak ramme de kriminelle gjengene hardt, framholder Mehl.

– Dette er med på å strupe gjengene. Gjengene opererer ofte i en veldig stor verdikjede som strekker seg fra sårbare ungdommer som rekrutteres, og helt opp til til hjernen bak nettverket, som kanskje opererer i utlandet. Vi må ta alle, og da er utbytte en sentral del, sier hun.

At Justisdepartementet setter fart i arbeidet med å få inndratt mer penger er viktig for å få bukt med den alvorlige økonomiske kriminaliteten, sier Tajik.

– Det skal ikke lønne seg å være kriminell, og da er det viktig at man gjør denne type beslag, og at kriminelle organiserte nettverket opplever at politiet lett kan ta pengene og verdigjenstandene de har skaffet seg på en ulovlig måte, og som er med på å finansiere enda mer kriminalitet, understreker Tajik.

Roser hverandre

Sp og Ap varslet allerede i Hurdalsplattformen høsten 2021 tiltak mot økonomisk kriminalitet. Justisministeren er glad for drahjelp fra Tajik, som nå er Aps fraksjonsleder i justiskomiteen i Stortinget.

– Vi har en veldig dyktig dame i Hadia, som jeg allerede har hatt gleden av å kjenne noen år. Jeg opplever at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er veldig tydelige i denne saken, og jeg håper også flere partier vil bli med oss i å innføre lavere beviskrav for inndragning, sier Mehl.

TOSPANN: Justisminister Emilie Mehl (Sp) og justispolitisk talsperson for Ap, Hadia Tajik i Stortinget. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Også Tajik har stor tro på samarbeidet, og berømmer Mehl.

– Det blir veldig bra. Emilie er handlekraftig og får ting gjort. Hun har satt søkelys på viktige justispolitiske saker, både vold i nære relasjoner, men ikke minst arbeidet mot økonomisk kriminalitet, som denne saken helt konkret handler om, sier Tajik til TV 2.



Slipper for lett unna

Tajik viser til at inndragning av penger fra kriminelle har vært mer eller mindre konstant i femogtyve år, selv om det har vært et klart mål å øke beslagene.



– Man har ikke vært tøff nok mot den profittmotiverte grove kriminaliteten. Det er veldig sjelden man har beslag på mer enn to millioner kroner, og det betyr at de store fiskene slipper altfor lett unna i dag, sier hun.

Innføring av en lavere bevisterskel vil gjøre det lettere for politi og påtalemyndighet å inndra penger som er skaffet til veie på en ulovlig måte, og stoppe motoren på en del av de kriminelle nettverkene, sier Tajik.

TØFFERE: Hadia Tajik (Ap) vil slå hardt ned på organiserte nettverk som forsøker å få fotfeste i Norge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er behov for en mye tøffere linje på det å inndra penger, klokker, verdigjenstander, fastslår hun.

Tilbakeviser svenske tilstander

Frp-leder Sylvi Listhaug har kritisert Mehl for å ikke gjøre nok for å hindre at politiet mister kontrollen over gjengene, slik at det blir såkalt «svenske tilstander» i Norge.

De svenske nettverkene Foxtrot og Dalen opererer allerede i Norge, ifølge Kripos.

– Vi er ikke på samme sted som Sverige, men regjeringen mener at det er kjempeviktig at vi tar organisert økonomisk kriminalitet på alvor, fordi den er ofte grenseoverskridende, sier Mehl.

Hun viser til at langt færre personer er knyttet til kriminelle gjenger i Norge enn i Sverige.

– Vi ligger tett på Sverige, samtidig ser vi at i Norge har vi omtrent 1200 personer som er tilknyttet kriminelle nettverk, mens i Sverige så regner de med omtrent 30.000. De har også hatt en voldsbølge som ikke har sidestykke nå i høst, sier Mehl.

Justisministeren legger fram denne listen på forskjeller mellom «norske og svenske tilstander»:

*I Sverige ble 48 personer mellom 15-17 år tiltalt for drap eller drapsforsøk i 2022.

*I Norge var det 4 personer som ble siktet for drap eller drapsforsøk i samme aldersgruppe i 2022.

*Justisminister Gunnar Strömner i Sverige har medelt offentlig at 9 000 personer inngår direkte i kriminelle nettverk i Sverige, mens ytterligere 21 000 er «medmistenkte» – personer med en mer perifer tilknytning. I Norge har Kripos meddelt offentlig at 1200 personer kobles til kriminelle nettverk.

• I Sverige har det over tid vært en negativ utvikling i den alvorlige kriminaliteten, og i motsetning til de fleste andre land i Europa har det vært en økning i dødelig vold med skytevåpen. Økningen har en sterk sammenheng med kriminelle miljøer i utsatte områder.

• I 2020 registrerte svensk politi 366 skytehendelser, med totalt 47 drepte og 117 skadde. I Norge ble det brukt skytevåpen i fire drapssaker i 2022.



Vil slå ned svensk gjengkriminalitet

Justisministeren ser alvorlig på to hendelser i november, der en svensk mann ble skutt ved Mossehallen, og det ble utløst en eksplosjon utenfor et hus i Drøbak.



– Vi ser jo nå at vi har flere hendelser som kan være knyttet til svensk gjengkriminalitet, og det må vi både slå ned på og etterforske. Men vi må også se oss om etter tiltak som gjør at vi kan forebygge en utvikling mot den situasjonen de har i Sverige, sier hun.



20231208. Sp og Ap vil samarbeide om kriminelle Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tajik sier det er viktig å slå hardt ned på organiserte kriminelle som prøver å få fotfeste i Norge.

– Vi er på ingen måte der Sverige er i dag, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av å forebygge den alvorlige utviklingen i ungdomskriminalitet som vi har sett, og vi er opptatt av å slå hardt ned på det når vi ser at organiserte kriminelle nettverk ønsker å slå seg opp i Norge.

– Det er jo blant annet det dette forslaget om inndragning av økonomiske midler handler om, og det at vi har vært så opptatt av å skjerpe ungdomsstraffen og etablere et hurtigspor i domstolen, sier Tajik.