Slik vil regjeringen styrke folkehelsen

Det har vært knyttet stor spenning til hva regjeringen vil gjøre for å bedre folkehelsen.

Fredag legger regjeringen, ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), frem en ny folkehelsemelding.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og FHI-direktør Camilla Stoltenberg deltar også.

Det er fire år siden forrige gang en slik folkehelsemelding ble lagt frem, og i forbindelse med arbeidet har regjeringen fått inn over 200 innspill.

Målet er å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

Forbyr nettsalg av tobakksvarer

For å hindre salg til mindreårige og få mer kontroll over hva som blir innført fra utlandet, vil regjeringen forby nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.



Å gjeninnføre sukkeravgiften, som ble fjernet i 2021, har blitt foreslått fra flere hold.

Mange forslag

Et overordnet mål for regjeringen sitt arbeid med folkehelsemeldingen har vært hva man kan gjøre for å jevne ut helseforskjeller.

Dyrere godteri, forbud mot alkoholsalg på Taxfree, og strengere aldersgrense på kjøp av røyk, er blant forslagene som har kommet inn.

Det har også vært foreslått markedsføringsforbud for solarium, samt at seksuell helse likestilles med fysisk og psykisk helse.