Slik vil Gro revolusjonere kvinners rett til selvbestemt abort

VIL UTVIDE: Gro Harlem Brundtland, her fra et arrangement tidligere denne måneden. Foto: Javad Parsa

Det kommer frem i innstillingen fra helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

Onsdag ettermiddag skal bystyre avgjøre om Oslo kommune skal gå inn for å utvide grensen for selvbestemt abort som en del av høringsrunden om ny abortlov.

Det ligger an til å bli flertall for at Oslo kommune vil støtte forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort, etter det TV 2 forstår.

I høst ble Gro Harlem Brundtland innvalgt i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet og hun sitter i dag som medlem i helse- og sosialutvalget.

Store endringer

I innstillingen går Brundtland sammen med Aps to andre representanter, Jon Reidar Øyan og Shila Khayrollahzadeh, inn for omfattende endringer av abortloven:

Utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18 i svangerskapet.

Fjerne nemndene i denne perioden.

Avvikle dagens ordning med nemnd for aborter etter uke 18 og før utgangen av uke 22. Erstatte disse med å etablere ny ordning med styrket juridisk kompetanse og hvor man kan innvilges abort etter gitte vilkår.

Fjerne straffebestemmelsene i abortloven, der personer som medvirker til abort som ikke er i tråd med loven kan straffes med bot eller fengsel inntil to år.

Ha en statlig finansiert forsøksordning der organisasjonen Sex og samfunn i Oslo kan gi skrive ut medikamentell abort utenfor sykehus frem til uke 10 i svangerskapet.

Innføre før- og/eller ettersamtale som en rettighet for kvinner som ønsker abort og tilsvarende plikt fra helsepersonell.

Innføre et standardisert pasientforløp for abort etter nasjonale, faglige retningslinjer.

Kjempet lenge

Brundtland er mest kjent som Arbeiderpartiets tidligere statsminister gjennom over ti år fra 1981 til 1996, som har blitt portrettert i den uhyre populære NRK-serien «Makta».

Hun var miljøvernminister i Ap-regjeringen som i 1974 la frem forslaget i Stortinget om gi kvinner rett til selvbestemt abort.

Fra før hadde Brundtland gjennom en årrekke vært en markant forkjemper for kvinners rett til selvbestemt abort. Brundtland er lege og satt i en periode som medlem av abortnemnd.

Oslo Aps bystyregruppe opplyser til TV 2 at Brundtland først i ettermiddag vil stille til intervjuer om saken. Hun skal også holde partiets hovedinnlegg i debatten i bystyret.

– Abortloven er en viktig lov for norske kvinner som Arbeiderpartiet historisk har hegnet om. Nå ønsker vi å ta det neste steget for kvinners selvbestemmelse og mener at grensen for selvbestemt abort bør utvides, sier helsepolitisk talsperson Jon Reidar Øyan i Oslo Ap til TV 2, og legger til:



– Vi har nå en historisk mulighet til å få utvidet retten til selvbestemt abort, og skrote det gammeldagse systemet med abortnemnder. Jeg er glad for at det ser ut som et stort flertall i Oslo bystyre ser ut til å støtte opp om dette, sier han.



FÅR FLERTALL: Gro Harlem Brundtland, her flankert av Jon Reidar Øyan og Shila Khayrollahzadeh fra Oslo Aps bystyregruppe. Foto: Oslo Ap

Avslutter høring fredag

Grensen for selvbestemt abort har i Norge vært til og med 12. uke i svangerskapet siden endringen i abortloven 1. januar 1979. Fra og med uke 13 til og med uke 22 må en gravid kvinne søke om å få avbrutt svangerskapet. Søknaden avgjøres av en nemnd bestående av to leger.

Friske fostre antas å være levedyktige etter utgangen av 22. svangerskapsuke og abort er derfor ikke tillatt etter det.

Abortutvalget har tidligere foreslått å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Utredningen fra Abortutvalget, «NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester», ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 14. desember 2023. Utredningen er nå på høring, med høringsfrist fredag denne uken.