Slik vil du merke TV 2-kuttene

TV 2-sjefen håper kostnadskuttene vil ramme seerne minst mulig, men erkjenner at det vil kunne bli merkbart.

Torsdag presenterte sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes tiltakene som skal gjøres for å redusere kostnader i TV 2.

Mediehuset må kutte om lag 400 millioner kroner. Tiltakene innebærer blant annet produksjonskutt og nedbemanning.

Samlet sett må TV 2 klare seg med 120 færre årsverk. Flere har allerede blitt redusert, men ytterligere 45–50 ansatte må slutte.



– Det er en krevende melding å gi, men en mye mer tøff beskjed å få, sier Sandnes.



Viktige satsinger består

Sandnes sier det har vært et mål at TV 2s seere skal merke kuttene minst mulig.

– De viktigste og største TV 2-satsingene kommer vi til å holde på. Vi kommer selvfølgelig også til å holde på med nyheter og sport fremover, og jeg tror de aller fleste vil kjenne igjen TV 2 som det TV 2 de bruker tid på, sier han.

Han erkjenner imidlertid at det vil kunne bli merkbart for TV 2s seere.

IKKE UTEN RISIKO: Olav T. Sandnes sier TV 2-kuttene ikke skjer uten risiko. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi kutter også enkeltprogrammer, og jobber mye bak skjermen med å forsøke å lage TV billigere og smartere, og det skjer en rekke endringer som folk ikke ser på skjermen.

– Kan dette gå utover kvaliteten på det TV 2 leverer?

– Ja, jeg tror ingen som ønsker troverdighet kan si at man kan kutte 400 millioner kroner uten risiko, eller uten at det merkes i det hele tatt, sier Sandnes.

– Kommer til å påvirke oss

Kostnadsreduseringen kommer som følge av at TV 2 har opplevd økte priser på kjøp av innhold og produksjon, og et krevende reklamemarked.

På toppen av høy inflasjon og en svekket norsk krone mistet TV 2 i år også momsfritak tilsvarende 150 millioner kroner, som eneste redaktørstyrte medium i Norge.

– Vi skulle veldig gjerne ikke vært i denne situasjonen, men når vi først er der må vi forsøke å ta kloke valg, sier Sandnes.

– Jeg tror vi også kommer til å være slagkraftige fremover, men at det kommer til å påvirke oss er det ingen tvil om.



Alle avdelinger i TV 2 må kutte kostnader, også nyhetsavdelingen. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier at en konsekvens er at nyhetskanalen TV 2 Nyheter nå må produseres med færre ressurser.



– Vi må klare oss med færre journalister i Nyhetene, og må derfor blant annet ta ned ressursbruken på TV 2 Nyheter på dagtid. Det er selvsagt vanskelig for oss, men vi vil gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal levere på det viktige nyhetsoppdraget vårt, sier Solbrække.



Trygg på egen stilling

Sandnes forteller at TV 2 er et kommersielt mediehus, som starter budsjettet på null hvert år.

– Vi må kjempe for hver krone, og det betyr at vi også må satse. Noen satsinger går bra, og andre må vi justere på, sier han.

– Selv om det har vært eksterne faktorer som åpenbart har bidratt, så er det du som er sjefen og leder skuta. Har du på noe tidspunkt i prosessen vurdert din egen stilling?

– Jeg har kjent etter, og det har jeg gjort i mange år. Er det riktig at det er jeg som er sjef for TV 2, og har jeg motivasjonen? Og jeg har absolutt motivasjonen for å være med og lede TV 2, også gjennom en sånn periode som vi er i nå.

– Så er det ikke jeg som bestemmer til syvende og sist. Skulle styret mene noe annet så vil de det, men jeg har ikke hørt noen indikasjoner om noe annet, sier Sandnes.