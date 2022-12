Slik vil de stoppe dødsdopet

Det livsfarlige narkotiske stoffet protonitazen er i omløp i Norge. Det farlige er at brukere kan få i seg stoffet uten at de vet det. Dette ønsker MDG å gjøre noe med.

PRODUSERES I NORGE: Et livsfarlig dop sprer bekymring blant både politi og helsemyndigheter i Norge. Bildet viser stoffet produsert til forskningsformål på en lab i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Et livsfarlig dop sprer bekymring blant både politi og helsemyndigheter i Norge.

Det er til nå bekreftet to overdoser med dette stoffet, og en 20 år gammel mann fra Nedre Romerike døde med protonitazen i blodet.

Nå mener Miljøpartiet De Grønne (MDG) at det haster å få på plass analysetjenester som kan påvise dødsdopet for brukere, for å hindre at flere liv går tapt.

– Dette haster. Protonitazen er bare ett eksempel på et farlig stoff som er i omløp nå, og det er sannsynlig at nye stoffer kommer til å dukke opp fremover, sier MDG-leder Arild Hermstad.

BEKYMRET: Partileder Arild Hermstad er bekymret for utviklingen til regjeringens ruspolitikk. Foto: Pernille Sommer

– Norge har blant de høyeste overdosetallene i Europa, og det er uakseptabelt. Det er åpenbart at politikken ikke fører frem, mener han.

Vil ha teststeder

I MDGs alternative budsjett for 2023 foreslår de å styrke tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende arbeid med syv millioner kroner.

I tillegg ønsker de å bevilge ti millioner til organisasjoner i rusfeltet, inkludert midler til analysetjenester og brukerutstyr.

Det er disse analysetjenestene Hermstad mener det haster å få på plass.

– Om man hadde hatt et sted å dra for å teste rusmiddelet før man eventuelt får det i seg, hadde det kunnet redde mange liv. Derfor mener vi det er verdt å sette av penger til slike tilbud.

– Et slikt opplegg kunne vært tilgjengelig i de fem største byene i landet, ettersom det er der mest stoff er i omløp, sier Hermstad videre.

Dyr teknologi

En slik privat testtjeneste finnes inntil videre i Oslo, men per i dag uten teknologien til å kunne påvise stoffet protonitazen.

Tilbudet, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, er anonymt for brukerne og drives i dag av egenkapital, frivillighet og donasjoner.

LIVSFARLIG: Protanizen er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans. Foto: Frank Lervik / TV 2

Dette er blant foreningene MDG mener regjeringen burde gi økonomisk støtte til.

Hos Foreningen Tryggere Ruspolitikk i Oslo kan brukere komme for å analysere dopet før bruk. På den måten avdekkes blant annet svært potente opioider og/eller urene narkotiske stoffer.

– Analysen kan forhindre overdoser og skade. Vi har et bredt spekter av brukere, men de fleste har aldri har vært i kontakt med helsevesenet på grunn av rus, sier Dagfinn Hessen Paust, fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Foreningen har per i dag ikke teknologien som trengs for å påvise det nye dødsdopet. Ifølge Paust vil et slikt analyseverktøy koste rundt én og en halv million kroner.

UTSTYR: Fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust, sier de er nødt til å oppgradere utstyrsparken for å påvise dødsdopet. Foto: Pernille Sandberg

Paust forklarer at protonitazen er så potent at det trengs mer avansert teknologi for å fange opp farlige konsentrasjoner.

– Før var dette også et problem med fentanyl, men nå finnes hurtigtester som fanger dette opp. Slike er ikke utviklet for protonitazen, så vi er nå nødt til å oppgradere utstyrsparken for å fange opp dette.

Fakta om protonitazen i Norge: Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt.

Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans.

Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder.

Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig.

Brukere bør ikke innta stoff alene, men være sammen med noen.

Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose, det vil si at man først tar en dose og etter kort tid en til. Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Kjerkol: Styrker arbeidet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at hun har gitt Helsedirektoratet et oppdrag om rusmiddeltesting, gjennom en nasjonal overdosestrategi.

– Vi styrker nå arbeidet mot overdoser i statsbudsjettet for 2023 med seks millioner for å sikre tilstrekkelige økonomiske rammer, sier Kjerkol.

– Helsedirektoratet kan da iverksette de nødvendige tiltakene de til enhver tid anser som mest hensiktsmessige for å redusere antall overdoser, fortsetter hun.

GIR MIDLER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier neste års statsbudsjett skal gi midler til arbeidet mot overdoser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun sier at tiltakene mot overdoser må følges opp av tjenestene lokalt og de som er tett på miljøene.

– Sentrale helsemyndigheter har bistått med informasjon til det kommunale overdosenettverket, til overdosekoordinatorer og til de syv regionale kompetansesentrene innen rusområdet.

– Vi har tillit til at kommunene, sammen med innsatsen til organisasjoner, vil nå bredt ut til de mest utsatte brukermiljøene, sier Kjerkol.

MDG-leder Arild Hermstad mener derimot at regjeringens arbeid for å minske overdoser går for sakte.

– Å gjøre hverdagen tryggere for rusmisbrukere bør være en høyt prioritert oppgave hos regjeringen. Neste års statsbudsjett reflekterer ikke dette, som er skuffende når det finnes løsninger der ute man kan ta i bruk.

– Det er ingen grunn til at dette arbeidet skal ta så lang tid som det gjør, mener Hermstad.