Slik vil de stanse seksuell trakassering på arbeidsplassene

Regjeringen vil styrke vernet mot seksuell trakassering på arbeidsplasser. Levekårsundersøkelsen viser at over 100.000 personer har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

– Dette er veldig viktig for folk som jobber i yrker der man er utsatt for seksuell trakassering. Vi vet at spesielt yngre kvinner i tjenesteytende yrker er spesielt utsatt for det, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til TV 2.

I dag sier ikke arbeidsmiljøloven noe om seksuell trakassering, men den forbyr trakassering generelt.

FORBUDT: Arbeids -og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen understreker at seksuell trakassering er ulovlig. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Unge kvinner særlig utsatt

Levekårsundersøkelsen fra 2019 viser at over 110.000 arbeidstakere rapporterte at de har vært utsatt for uansett seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller mer.

Kvinner opplever i større grad uønsket seksuell oppmerksomhet enn menn, og særlig yngre kvinner er utsatt. 17 prosent av av sysselsatte i aldersgruppen 17-24 år oppga at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i levekårsundersøkelsen.

SÆRLIG UTSATT: Det er de tjenesteytende yrkene, som sykepleier, pleie- og omsorgsarbeidere og servitører som er særlig utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det kan være skremmende å oppleve. Da må alle arbeidstakere først og fremst vite at det er forbudt, og at det ikke er de som har ansvaret for at det skjer, sier arbeidsministeren.

– Må ha nulltoleranse

Nå vil regjeringen at arbeidsmiljøloven også skal omhandle seksuell trakassering. Dermed legger arbeids- og inkluderingsministeren og kultur- og likestillingsministeren fram et lovforslag om å få seksuell trakassering spesifisert i arbeidsmiljøloven.

– Det skal nytte å si ifra, derfor er det viktig at vernet blir sterkt i loven, og sterkere enn det er i dag, sier Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs persen (Ap) og Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) Kommenterer sak om seksuell trakassering. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Norge skal også slutte seg til International Labour Organization (ILO) konvensjon 190, som sier at alle skal ha rett til å arbeide fritt for vold og trakassering.

Kultur -og likestillingsdepartementet jobber med en stortingsmelding om hvordan man kan forebygge seksuell trakassering, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Hvordan kan man forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?

– Nulltoleranse for slibrigheter, tafsing og den type uønsket oppmerksomhet bør alle arbeidsplasser ha. Seksuell trakassering er ulovlig, og man bør diskutere det og man bør si ifra hvis man ser at noen blir utsatt for det, sier Trettebergstuen til TV 2.

FOREBYGGING: Kultur -og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at departementet jobber med forebygging av seksuell trakassering. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Arbeidsministeren sier at denne lovendringen ikke bare blir viktig for de som opplever seksuell trakassering, men også for de som skal følge det opp.

– Da får de et verktøy for å være tydelig overfor de som begår den uønskede seksuelle oppmerksomheten. Det kan være kollegaer eller sjefen for den del, men det kan i veldig mange tilfeller i de tjenesteytende yrkene handle om kunder, brukere eller pasienter som står for den seksuelle trakasseringen. Da plikter arbeidsgiver til å legge til rette for at det opphører, sier Mjøs Persen.