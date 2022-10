Slik var vennskapet etter Baneheia-drapene

Mens Jan Helge Andersen (41) sier han fryktet kameraten sin, mener Viggo Kristiansen (43) at de to var i ferd med å skli fra hverandre. Samtidig reagerer politiet på at de to angivelig ikke snakket om drapene.

Det får TV 2 opplyst.

Fra drapene skjedde om kvelden den 19. mai i 2000, gikk det nesten fire måneder før Andersen og Kristiansen ble pågrepet den 13. september.

Bakgrunnen for arrestasjonene var at politiet hadde funnet et hår på åstedet som de knyttet til Andersen.

Etterforskerne mistenkte samtidig at Kristiansen hadde deltatt i ugjerningene, og han ble pågrepet uten at det forelå noen tekniske bevis.

ÅSTEDET: Drapene skjedde i mai i 2000. Bildet viser kriminalteknikere som undersøker åstedet i bymarka i Kristiansand, Foto: Lise Åserud / NTB

Etter at Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet i februar i fjor, har det nye etterforskningsteamet i Oslo politidistrikt vært opptatt av relasjonen mellom de tidligere kameratene.

«Godt å få det ut»

Da Andersen ble pågrepet i år 2000, tilsto han nærmest umiddelbart.

Kort tid i forveien hadde politiets avhører presentert ham for en teori om at han selv kunne «være et slags offer i saken».

Andersen forklarte at Kristiansen var hovedmannen som tvang ham til å være med på de bestialske handlingene. Kristiansen har i over 22 år nektet enhver befatning med saken.

Den nye etterforskningen har avdekket en rekke nye tekniske spor fra Andersen, men fremdeles finnes det ingen spor etter Kristiansen på åstedet.

I avhør i juni i år fikk Andersen spørsmål om hva han nå tenker om avhørene som fant sted i 2000. Han svarer at det var «godt å få det ut».

Andersen forteller også at han ikke ventet til advokaten hans kom til politistasjonen før han tilsto.

«Mistenkte klarte ikke å holde det inne lengre og alt kom ut mens de ventet på at advokaten kom. "Det måtte ut"», heter i det avhørsrapporten.

Stusser ved forklaring

Oslo-politiet har i sin nye etterforskning stilt både Andersen og Kristiansen en rekke inngående spørsmål om vennskapet deres i tiden etter drapene og i perioden frem til de ble pågrepet.

Det kommer frem at de to hadde mye med hverandre å gjøre.

NYE AVHØR: Forsvarer Svein Holden og Jan Helge Andersen på vei inn til avhør på politihuset i Oslo i juni. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Blant annet var de på en seks dager lang tur til Danmark, og de overnattet i bua til Kristiansen. Begge har i avhør forklart at de ved disse anledningene drakk mye alkohol.

Andersen har forklart at han i denne perioden fryktet at Kristiansen skulle gjøre noe mot familien hans dersom han gikk til politiet.

Politiet lurer på om han vurderte å bryte kontakten med Kristiansen, men Andersen sier han var redd for at Kristiansen ville fatte mistanke om at ønsket å gå til politiet.

– Hadde ulike interesser

Forklaringen står i kontrast til det Kristiansen har fortalt politiet.

I 2000-avhørene sa Kristiansen at han håpet han og Andersen kunne forbli venner til tross for Baneheia-saken. Mer enn 20 år senere husker han ikke å ha sagt dette.

Tvert imot forklarer han at de to hadde begynt å drifte fra hverandre før pågripelsen.

Kristiansen påpeker at Andersen begynte som lærling en gang etter drapene, og at han begynte å jobbe i kommunen. Selv hadde Kristiansen sine fritidssysler som ikke Andersen var interessert i.

I avhørsrapporten, der Kristiansen omtales som siktede, heter det:

I en periode fikk Andersen klar beskjed om å holde seg unna siktede. De var venner, men på slutten var de litt ulike, blant annet ved at Jan Helge satset mer på heimevernet mens siktede sliter med å ta imot ordre så det var ikke hans greie. Siktede drev med fotball, mens Jan Helge ikke var interessert i sport. De hadde ulike interesser og hadde sklidd litt fra hverandre. Viggo Kristiansen i avhør, oktober 2021

Politiet gjør Kristiansen oppmerksom på at han, etter pågripelsen og Andersens tilståelse, fremdeles beskrev Andersen som «sin beste kompis».

Kristiansen sier han har et annet inntrykk av Andersen etter sin mangeårige kamp for frifinnelse, og at han ikke kan huske hva han forklarte i 2000.

– Snakket ikke om drapene

En annen ting politiet lurer på, er hva de to snakket om når de tilbrakte mye tid sammen og i enkelte tilfeller drakk mye alkohol.

Andersen svarer i avhøret i juni i år at «det er et godt spørsmål».

Avhøreren undrer seg over at det i en setting med mye alkohol ikke ble snakket «hva de hadde gjort».

«Ja, jeg ser den», svarer Andersen.

FRI: Viggo Kristiansen ble løslatt i juni i fjor. Nå er det like før han får vite utfallet av den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han tenker at de kanskje hadde et ønske om ikke å prate om det. Kanskje var det også derfor de drakk mer alkohol enn vanlig, mener han.

Andersen har imidlertid ikke noe godt svar på hva de ellers pratet om, ifølge avhørsrapporten.

Fryktet å endre seg

Samtidig har flere vitner som politiet avhørte i 2000, fortalt at Kristiansen ofte snakket om Baneheia-saken med dem, blant annet med personer han jobbet med.

Blant annet forklarte ei jente som Kristiansen møtte på en fest i juli 2000, at Kristiansen interesserte seg for saken og spekulerte i at det måtte ha vært to gjerningspersoner.

Politiet spør også Andersen om hvordan stemningen mellom ham og Kristiansen var etter drapene. Andersen svarer at den så ganske normal ut utenfra.

Etterforskeren spør ham om hvordan den var «innenfra».

Den var «akkurat den samme», svarer han, før han sier at han hadde en frykt for å forandre på det normale, for å være sikker på at Kristiansen ikke gjorde noe mot foreldrene hans.

Tenker ikke på hvorfor

Da Kristiansen ble avhørt etter pågripelsen i september 2000, ble han spurt om ikke han stusset over Andersens oppførsel etter drapene, nå som kameraten hadde tilstått.

Den gangen svarte Kristiansen at han ikke hadde reagert på noe som helst, kanskje med unntak av at Andersen hadde «blitt litt mer stille».

Mer enn 20 år senere sier Kristiansen at det ikke er mulig for ham å svare på dette.

Flere vitner har beskrevet Andersen som nedtrykt i tiden etter drapene. Selv har Andersen forklart at han i perioder var mer stille.

Kristiansen kan ikke huske om Andersen endret seg på noe tidspunkt, men legger til at han uansett er dårlig til å lese mennesker.

«Godt humør»

Kristiansen beskriver at han på Danmark-turen var bekymringsløs, og at det var «godt humør» og «god form» på begge to.

Politiet spør flere ganger om han ikke er nysgjerrig på hvorfor Andersen skulle skylde på ham i Baneheia-saken, men Kristiansen avviser dette flere ganger.

«Han går ikke rundt og tenker på hvorfor Jan Helge har gjort dette, siktede har nok med seg og sitt og å bevise sin egen sak», heter det i avhørsrapporten.

Advokatene Svein Holden og Arvid Sjødin, som representerer henholdsvis Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Nå ligger Baneheia-saken på bordet til Riksadvokaten. Om få uker er det ventet en beslutning knyttet til hva som blir utfallet av den nye etterforskningen.