Slik var Tinder-året 2023: – Kult å være singel

Lurer du på hvilke trender, begreper og sanger som påvirket datingverden i år?

Tinder har onsdag gitt ut en rapport hvor de tar for seg nettopp dette. Rapporten «Year in Swipe» har gjennomgående temaer som positivitet, optimisme, nye relasjoner og fokus på personlig vekst.

I et år preget av flere tunge ting som rentehevninger og inflasjon, har vi på datingfronten vært mer positivt innstilt. Vi har vært mindre bekymret for hvilken retning forholdene våre var på vei, og mer interessert i å skape minneverdige opplevelser og gode historier.

«Dating for the plot»

Det har vært et år preget av å vokse personlig, ifølge rapporten. Derfor er det nå færre som føler på presset for å finne en å leve lykkelig alle sine dager med.

POPULÆR: Tinder er den største datingappen i verden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vi ønsker heller å skape minner, erfaringer og opplevelser som vi kan ta med oss videre i livet.

Dette har skapt et behov for å ha klare definisjoner av ulike forhold.

Det første er dating uten mål og forventninger. Dette er de som ikke er særlig opptatt av å date for å finne seg en kjæreste. De er mer interessert i å bli kjent med nye mennesker.

Den andre har Tinder kalt «dating for the plot». Denne måten å date på handler mer om reisen, og mindre om målet. De er mer interessert i å skape opplevelser, og mindre interessert i den tradisjonelle tilnærmingen til dating.

Markedsføringssjef i Tinder, Melissa Hobley, sier at det er hele 69 prosent av Gen Z som har svart at de vil utfordre de tradisjonelle dating- og forholdsnormene.

– Den nye generasjonen av datere viser oss hva det betyr å date for mulighetene, frigjøre seg fra tradisjonelle forventninger og tillate seg å skrive sine egne historier, sier hun.

– Kult å være singel

Parterapeut og sexolog Tone Haldorsen sier til TV 2 at funnene i rapporten ikke er særlig overraskende. Rapporten bekrefter det hun har hørt fra klienter og kollegaer.

– Vi ser at flere nå ønsker å være singel. Før var det veldig viktig å være i et forhold, men nå er det nesten blitt litt kult å være singel.

Hun forteller at ut ifra statistikken på antall skilsmisser, er det mange som velger feil partner.

Haldorsen tror at dette kan ha en sammenheng med at mange går veldig raskt inn i forhold, og da velger man kanskje feil partner.

– Nå snur dette litt. Mange våger å bruke lengre tid på å bli mer kjent med seg selv. Man tenker gjennom hva man ønsker seg av en partner, før man går dypt inn i et forhold, sier hun.

Det tror hun kan ha en sammenheng med at folk blir klokere og mer bevisst. I tillegg peker hun på sosiale medier som en av årsakene. Her flommer det nærmest over av eksperter som gir råd.

KULT: Flere velger nå å være singel. Tone Haldorsen tror det har blitt kult å være singel. Foto: Privat

– Også er kanskje folk litt lei av å være i dårlige forhold. Kvinner blir og tøffere i valg av partner. De tradisjonelle kjønnsrollene blir utfordret.

Men selv om dating skal være gøy, og mange nå er mer kresen i valg av partner er Haldorsen krystallklar på at dating og et parforhold er veldig ulikt.

– I et parforhold er det mye jobb. Men dersom du føler at du gir mer, enn det du får ut av det så skal du ikke tåle det.

– Bruk tiden til hjelp. Vent til forelskelsen har lagt seg, og ikke velg å flytte samen med en gang. Det er ofte det som går igjen hos de som velger feil partner.

– Dropp Tinder!

Dersom du er singel og føler du har bladd gjennom hele Tinder på jakt etter «The One», har parterapeuten noen gode tips til deg.

– Dropp Tinder! Gå ut og møt folk. Vi ser jo ikke mennesker mer. Det er nesten så vi har glemt hvordan man flørter, sier Haldorsen.

Hun forteller at det er mange som gjerne bestemmer seg for at de ikke vil ha en kjæreste med skjegg, eller at de bare vil ha en blondine. Og da velger de kanskje vekk en person som er helt rett.

– Vi er avhengig av å bruke sansene våre når vi velger en partner. Det er det som får oss tent og som gjør at vi har lyst på noen, sier hun.

Hun anbefaler å oppsøke folk i de miljøene du selv er i. Andre måter å komme i kontakt med folk sier hun er å si hei til noen på butikken, dersom dere får blikkontakt. Eller gå på konferanser eller foredrag.

– Men det beste tipset mitt er egentlig å ikke bli sammen med noen på grunnlag av det potensialet man ser i noen. Bli sammen med de for hvordan de er der og da, sier Haldorsen.

Dette var populært

Det er ikke bare hvordan vi dater som rapporten tar for seg. Den tar og for seg hva som har vært populært på Tinder.

1. 🔛 er årets emojie

Denne emojien var den mest populære emojien globalt på Tinder. Den ble brukt for å signalisere åpenhet og optimisme til potensial matcher. Den ble og et symbol på at man er klar til å prøve nye ting og at man er åpen for å utforske et nytt forhold.

2. Delulu

– Å date er ikke urealistisk hvis du er klar over at du er urealistisk, skriver de.

Det nye slangordet «delulu» har du nok kommet over dersom du er på TikTok. Ordet kommer fra det engelske ordet «delusuonal» og betyr innbilsk. Men det er ikke bare på TikTok at dette har dominert. Det har også dominert datingverden.

– Det å bevege seg inn i «delulu»-terrenget av dating kan være morsomt og lekent på en dagdrømmende måte, var de single fortsatt selvbevisste nok til å påpeke røde flagg.

3. Tid ble verdifullt

I år har de single vært opptatt av å ikke kaste bort tiden sin. De er mer opptatt av å tilpasse dating til sine daglige rutiner.

Ifølge data som Tinder har hentet inn foretrekker 50 prosent av de unge som bruker Tinder sin kjærlighetsstil-funksjon at de foretrekker tid sammen, over andre måter å vise kjærlighet på.