Slik var dramaet på «Sola TS»-broen: – Oi, oi, oi!

Mye er blitt skrevet om det som skjedde på broen til fregatten KNM Helge Ingstad.

Mandag fikk retten høre om kollisjonen fra den andre synsvinkelen.

På tankskip-broen sto nemlig Kystverket sin los, og så ulykken med egne øyne. Losen er kjentmannen som skal hjelpe skip trygt ut i åpent farvann.

– Jeg tenkte at her må det ha vært noen med for lite erfaring. Det er helt utrolig at en slik situasjon skjedde, sier han.

«Motherfucker»

Det 250 meter lange tankskipet var nesten fullastet med råolje, og losen sier de ikke kjente sammenstøtet nevneverdig.

Han var mer bekymret for skadene på båten de kolliderte med.

En ny lydlogg som ble spilt av i retten, vitnet om høyt stressnivå på Sola-broen i minuttene før kollisjonen.

«Who is that motherfucker», høres det på broen, før losen kaller opp fregatten og spør om det er Helge Ingstad som kommer.

Etter at losen ber Ingstad svinge styrbord, hører man flere stemmer på Sola-broen rope «stop engine! Stop engine!», før man så hører «full astern! Full astern!» - som betyr «full fart akterover».

Et minutt før kollisjonen hører man stemmer si «oi, oi, oi».

Så hører man et stort smell fra sammenstøtet, før en stemme igjen sier «engine stop!».

Det neste som høres er radiokommunikasjon på norsk, før en person sier «crazy!».

STOR: Tankskipet Sola TS var nesten fullastet da det gikk ut fra Stureterminalen, 8. november 2018. Foto: Ness, Jan Kåre

«Hakkande gale»

Losen sier i forklaringen at det var lanternene som gjorde at han første gang ble oppmerksom på Helge Ingstad.

Ifølge Havarikommisjonen sin rapport var dette rundt kl. 03:52.

Fregatten dukket ikke opp i navigasjonsinstrumentene, fordi den hadde slått AIS-en i såkalt passiv modus. Dette er en mulighet krigsskip har for å seile i fiendtlig farvann uten å bli oppdaget.

Nå var den slått av i forbindelse med trening.

Losen så på fregatt-lanternene at båten var på kollisjonskurs, og at den nærmet seg. Han regnet likevel med at fartøyet kom til å svinge unna.

Det gjorde det ikke.

Ettersom verken instrumentene eller trafikksentralen på Fedje kunne forklare hvilket fartøy som kom mot dem, ba losen kapteinen om å blinke med en såkalt aldis-lampe for å varsle dem.

Gjentatte forsøk på å oppnå kontakt med Ingstad feilet, og stemningen på Sola-broen ble ifølge losen stadig mer oppgitt.

– Den blir mer og mer «hakkande gale». Vi ble oppgitt over at vi ikke fikk ham til å svinge, sier han.

SMELL: Det var ankeret på Sola TS som rev opp flengen på siden av Helge Ingstad. Selve tankeren fikk langt mindre skader enn fregatten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Hadde ikke tid

Få minutter før kollisjonen fikk losen kontakt med vaktsjefen på Ingstad-broen.

Det er da vi hører lydloggene som er publisert i mediene. Losen ber Ingstad svinge styrbord, uten å si noe mer om hvorfor.

– Jeg hadde ikke tid til noe mer. Det var tidskritisk, og det viktigste var bare å få ham til å svinge styrbord. Vi var kommet så nær at det ikke ville hatt noen betydning å forklare nærmere, sier han.

– Hvordan oppfattet du radiokommunikasjonen, der vaktsjefen sier de ikke kan svinge fordi de kommer for nærme blokkene? spør aktor Magne Kvamme Sylta.

– Det var helt surrealistisk hele greiene. Jeg husker ikke hva jeg tenkte, sier losen.

Vaktsjefen har selv sagt i sin forklaring at han ikke visste hva han selv mente med blokkene/båkene, og at han aldri har brukt uttrykket verken før eller etter hendelsen.

VITNE: Det er satt av hele to måneder til Helge Ingstad-rettssaken i Hordaland tingrett. Mandag var det losen sin tur. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2.

– Normalt i hele verden

Forsvarerne til den tiltalte 33-årige vaktsjefen har hele tiden hevdet at kollisjonen skyldes et triangel av skyld.

De mener at både Sola TS og trafikksentralen på Fedje begikk feil som bidro til ulykken, og at 33-åringen er hengt ut som syndebukk.

Noe av kritikken mot tankskipet, har vært at de kjørte med full dekksbelysning. Dette mener forsvarerne skal ha bidratt til at vaktsjefen ikke klarte å skille tankskipet fra land.

– Det er normalt i hele verden med slik dekksbelysning. Denne er på fordi mannskapet skal gjøre dekket sjøklart, og det er masse vaiere og andre ting som skal ordnes. Det kan variere hvor lenge dette er påslått, sier losen.

Han sier han aldri har opplevd at slik dekksbelysning har ført til at noen har oppfattet skipet som en del av land.

FOR SENT: Den tiltalte 33-åringen har sagt at det var først da de på sambandet sier «du må i hvert fall gjøre noe», at han skjønte det lysende objektet er et fartøy. Foto: Havarikommisjonen

Uenige om leden

Losen sier også det er helt vanlig at skipstrafikk fra Stureterminalen går på babord side av fjorden, når de skal ut i åpent hav.

Dette mente vitner fra Sjøforsvaret var merkelig.

Skipssjef Preben Ottesen har tidligere sagt at det vanlige er å seile på styrbord side av fjorden, lik biltrafikken.

– Når vi skal snu, så vil vi ha mest mulig vann fremfor baugen. Man vil ikke sikte på land for så å gå styrbord leie. Dersom det skjer noe, så vil en ha vann foran baugen, sier losen.

Mener det var fånyttes

Forsvarer Tom Sørum borrer mer i radiokommunikasjonen mellom losen og vaktsjefen.

Han spør på om det kunne vært naturlig å følge opp med mer informasjon enn bare beskjeden om at Ingstad måtte svinge styrbord.

– Nei, i ettertid hadde det sannsynligvis ikke hjulpet å prøve å forandre bildet deres.

ADVOKAT: Tom Sørum er en av to forsvarere som representerer den tiltalte 33-åringen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vaktsjefen var fast i troen på at lysene fra tankskipet stammet fra land.

– Når man ber ham svinge styrbord, og de ikke har forstått bildet, så trenger man mer tid, sier losen.

– Hadde dere noen mulighet til å forhindre kollisjonen, slik du ser det? spør aktor.

– Nei, ikke slik jeg ser det.