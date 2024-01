Slik unngår du skader når du måker

Denne helgen vil folk i store deler av landet stå med en skuffe i hendene og måke snø. Her er fallgruvene du må unngå.

De siste dagene har snøen lavet ned over store deler av landet. Med det følger en helt nødvendig oppgave for nedsnødde nordmenn, nemlig snømåking.

Og skal man tro ekspertene er det lett å pådra seg både og det ene og det andre om man går løs på denne oppgaven feil.

– Vi ser at mange får plager i ryggen av snømåking, sier manuellterapeut hos Volvat Frode Hilde til TV 2.

– Mange får muskelspasmer, kramper og ryggen kan rett og slett låse seg og man sliter med å rette seg opp igjen.

I tillegg får mange plager i skuldrene hvor sener ofte kan bli betente. Heldigvis er det sjeldent at man ødelegger noe i kroppen ved snømåking, sier Hilde.

– Få grunnstillingen på plass

ADVARER: Mange pådrar seg ryggskader når de måker snø, sier manuellterapeut hos Volvat, Frode Hilde. Foto: Volvat/EG

Det viktigste man gjør før man setter i gang, er ifølge ekspertene å varme rolig opp og kle seg riktig.

– Du burde ha på lette og ledige klær, så du har litt arbeidsrom og ikke blir for varm, sier Silje Røksund Johannessen, leder for fysioterapi i Sats.

Hun sier at det er lurt å få en god grunnstilling på plass.

– Ha tyngdepunktet litt godt ned, sett beina litt bredt fra hverandre så du har god plass til å legge tyngden din på, og sørg for at du står støtt.

GRUNNSTILLING: Det er viktig å ha en god grunnstilling når man skal måke snø, sier fysioterapeut hos Sats, Silje Røksund Johannessen. Foto: Erik Edland / TV 2

Røksund Johannessen legger til at det er viktig med litt svikt i knærne, så man får brukt både lår og setet. Beveg beina og kroppen med i rotasjonen, uten å vri deg helt rundt, råder hun.

Videre er det viktig for ryggen at man spenner magen slik at kjernemuskulaturen aktiveres.

Begynn øverst

Det neste rådet er å ikke begynne for langt ned i snøen. Begynn heller øverst i snølaget og jobb deg nedover.

– Folk gjør ofte feil ved at de skyver spaden eller skuffen for dypt ned i snøen og løfter veldig tungt, roterer for hardt og kaster snøen langt av gårde. Da kan man få vondt.

Hun oppfordrer også til å ta det ene beinet med i bevegelsen slik at du får brukt kroppen i rotasjonen og ikke bare vrir deg rundt.

Hun har selv erfaring med pasienter som har gått på en ryggsmell ved snømåking og tror at det er flere som grunnet de siste dagers snøfall nå ligger på benker rundt i landet og får behandling.

– Ofte kan måkingen være triggeren, men dette skjer gjerne hos folk som ikke er i så mye bevegelse ellers og sitter mye stille. Det er viktig å forebygge med trening.



God treningsøkt

– Det er egentlig en super treningsøkt. Hjertet dunker, du får trent setet, lår, legger, balanse, biceps og triceps. I tillegg er det bra for hodet å komme seg ut og få frisk luft.



LØFT LETT: –Begynn øverst i snølaget og jobb deg nedover, oppfordrer fysioterapeuten. Foto: Erik Edland / TV 2

Manuellterapeut Hilde hos Volvat støtter dette.

Grunnen til at disse plagene oppstår er ifølge ham at snømåking er en aktivitet som mange gjør sjeldent, og rett og slett gjør det på feil måte.

– Kroppen er ikke glad i overraskelser. Når man gjør noe man ikke gjør ofte så oppstår det gjerne plager og småskader, sier Hilde.

– Når det begynner å snø tenker altfor mange at man skal måke om 5-6 timer så man slipper å måke flere ganger. Dette er bare tull, for du skal flytte samme snø uansett, sier han og legger til:

– Det blir mye lettere for kroppen om du heller måker flere ganger med mindre snø på spaden, enn de tunge spadetakene med masse snø.

Til slutt råder han deg til å ikke vente helt til det har sluttet å snø.

– Men heller ta en lett økt flere ganger, som gir mindre belastning for kroppen. Prøv også å fordele bevegelsene til begge sider. Kast 10 ganger til høyre og 10 ganger til venstre, og ikke tenk at du må kaste så langt.