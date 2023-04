Slik unngår du å kaste påskematen

– Den dyreste maten er den du kaster, sier kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder, til TV 2.

Det er under høytider som jul og påske at folk oppgir å kaste mest mat, forteller hun.

– I påsken drar mange på hytta, og da er det gjerne et lite stykke til butikken. Vi er redde for å gå tom for mat, og kan ende opp med å kjøpe for mye.

HANDLES MYE: I påsken og andre høytider er det mange som storhandler. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

I Norge står husholdninger for halvparten av alt matsvinnet, som tilsvarer over 200.000 tonn i året.

– Når ting som marsipan og appelsin er veldig billig, kan det fort gå i ball, og man kjøper mer enn man tenkte. Matsvinn er et stort problem, og vi har alle et ansvar, sier Schrøder.

Skriv liste

– Planlegging er alfa omega. Det er den enkleste måten å unngå matsvinn på.

Det sier matredder Mette Nygård Havre. Hun er leder av det hun kaller folkebevegelsen «Spis opp maten».

– For de som reiser til fjells, vil jeg tro man tenker på hvilke middager man skal kjøpe. De råvarene kan også brukes til andre ting.

For å unngå å kjøpe inn for mye, eller matvarer man allerede har, oppfordrer hun folk til å skrive en liste over hva man har i skapet eller fryseren.

PLANLEGG: Matredder Mette Nygård Havre oppfordrer folk til å planlegge før de reiser på hytta og kjøper inn mat. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Hvis man vet hva man har på hytta, slipper man å kjøpe dobbelt av alt. Et viktig tips er å skrive en liste når du drar derfra.

I tillegg er holdbarheten på mat ofte mye lenger enn det som står på merkingen, forteller Havre.

– Vi vet at det kjøpes mye mer av egg i påsken. Egg varer jo i månedsvis, lenge etter datomerkingen.

Økte priser

Det siste året har prisen på mat skutt i været. Fra desember 2021 til desember 2022 økte prisene på mat og drikke med nesten 12 prosent.

I februar steg prisene igjen. Det er likevel noen positive sider ved de økte prisene, tror Havre.

DYRERE: Det har blitt betraktelig dyrere å handle mat det siste året. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg tror folk har blitt mer bevisste.

Likevel kan det være vanskeligere å planlegge når man reiser bort.

– Når vi bryter de daglige rutinene, er det vanskeligere å planlegge. Man tenker mindre på hverdagen, sier Schrøder.