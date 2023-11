Slik unngår Cathrine at jula blir et pengesluk

Vi nærmer oss jul. Og for mange er lommeboka mye mer slunken enn den pleier å være.

Bare tanken på gaver, pynt og god, dyr mat får det til å vrenge seg i magen.

– Å skulle bruke flere tusen kroner på gaver har jeg rett og slett ikke råd eller lyst til, sier Cathrine Gundersen (33).

Tobarnsmoren fra Drammen har lenge vært bevisst på hvordan julen blir en pengesluk. Men som oss alle, så kjenner hun det ekstra godt nå.

Annerledes gaver

Årets julegave til barna er ikke bestemt helt enda. Gundersen gir nemlig en opplevelse de skal dra på sammen, i sommerferien.



– Ungene får være med å bestemme hvor vi skal dra, men det bestemmer vi først på nyåret.

SKAPERGLEDE: Hele familien er med når det skal lages julegaver. Foto: Privat

Hver sommer pleier Gundersen å ta med barna i en fornøyelsespark. Men ett år ble de enige om å sløyfe parkturen to år på rad, slik at de isteden kunne spare opp til en Syden-tur.

– Man kommer seg jo ikke under 2000–3000 kroner dagen i en fornøyelsespark. Hvert fall ikke om man skal spise der i tillegg. Ved å droppe fornøyelsesparken to år på rad, sparte vi faktisk opp til en utenlandstur i varmere strøk.

Å dra på en opplevelse sammen er noe ungene hennes har satt stor pris på siden de var små.

I tillegg til at ungene blir fornøyde, tar det noe av presset rundt jul for Gundersen.



– Også er det jo alltid pakker under treet fra besteforeldre, tanter og venner og slikt, sier tobarnsmoren.

Lagde spesiell gave

Listene over hva de andre i familien får er allerede klare.

33-åringen kan røpe at det blir flere hjemmelagde gaver i år.

– Hjemmelaget, lokalt produsert eller brukt. Da sparer vi både lommeboka og miljøet, sier Gundersen.

STRIKKER: Det tar gjerne litt tid med strikkeprosjektene, men resultatet blir bra. Foto: Privat

Når det skal bestemmes hva de ulike skal få, pleier hun å tenke på hva de har bruk for eller hadde satt pris på.

– Det er jo begrenset hvor mye bodylotion og håndsåpe mormor trenger. Så i fjor tenkte jeg på at mormor jo ikke alltid får all den oppmerksomheten hun fortjener. Dermed lagde jeg en pakkekalender til henne, som hun kunne kose seg med hele desember.

Og for å gjøre selve julaften litt mer spesiell, pakket hun inn bilder av barnebarna som mormoren fikk på den o` store dagen.

– Jeg er frelst

En populær hjemmelaget gave, som de aller fleste har fått minst en gang i løpet av livet, er noe hjemmestrikket. Enten det er en genser, lue eller sokker.

Gundersen kan strikke, men forteller at det går veldig sakte. I tillegg er garn ganske dyrt. Så dersom hun skulle ha strikket til flere, hadde det fort blitt noen kroner og tatt hele året.

Derfor har hun tenkt kreativt, og på hvordan ungene kan involveres i gavene.

– Jeg har blitt helt frelst av trolldeig! Da kan man lage mye kult som for eksempel telysholdere, serviettringer og pyntegjenstander. Og det er jo en gøy aktivitet for hele familien, sier hun.

Én av tre foreldre bekymret



Cathrine er langt fra alene om å bekymre seg for årets julegaver.

Hver tredje forelder sier at de er bekymret for ikke å kunne gi barna sine julegaver i år, på grunn av økonomiske utfordringer.

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av YouGov for Nordea.

Foreldrene til de yngste barna er de som er aller mest bekymret.

31 prosent av dem med barn i alderen 0 til 6 år sier de er bekymret for ikke å kunne levere under juletreet. Mens 28 prosent er bekymret blant dem med barn i alderen 7 år og eldre.



SMERTEFULLT: Derya Encedursun i Nordea forstår at det kan være smertefullt å ikke kunne innfri barnas forventinger til jul. Foto: Martin Leigland / TV 2

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier at julen skal være en tid for glede, men for mange norske familier kan det nå bli en høytid med stress og tøffe økonomiske avgjørelser.



– Selv om verdien av juletiden ikke ligger i det materielle, er gavetradisjonen en sentral del av feiringen. Det kan være smertefullt for foreldre å ikke kunne imøtekomme denne tradisjonen. Den smerten kan nok barna også føle på, sier Incedursun.



Tok jula på kreditt

Marie Olaussen, som står bak Instagram-kontoen «Hvordan bli rik», tok for alvor grep om sin egen økonomi etter julen 2018.

– Jeg dro gjennom julen på kreditt, og det ga meg veldig høy puls da januar kom og regningene skulle betales. Det var helt julekaos.

Siden har hun satt av penger hver måned frem til jul, slik at julen blir en koselig tid og ikke en fullt med økonomiske bekymringer.

SPARER: Marie Olaussen har gjort det til en hobby å spare til jul. Hun forteller at det er nesten halve kosen. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun er selv veldig glad i å gi hjemmelagde julepresanger, og avslører at det har hendt at hun både har sittet natten før julaften for å få ferdig et strikkeprosjekt. Hun har også funnet på å pakke inn halvferdige strikkeprosjekter, som hun ikke har hatt tid til å bli ferdig med.

At det er flere nå som velger å ta grep for å gjøre julefeiringen billigst mulig, synes hun er kjempe bra.

– Det er så hyggelig å få noe som er hjemmelaget. Jeg vet at såpe tar veldig lang tid å lage, så det å vite at noen har brukt mye tid og energi på å lage noe til deg er jo bare så fint.

– Og dersom du får hjemmelaget deodorant for eksempel er jo det virkelig en luksusvare!

Kommer med advarsel

Men dersom du er en av de som har bestemt seg for å ikke bruke like mye penger på julepresangene i år, mener Olaussen det er en spesiell ting å ha i bakhodet.

– Mye av det vi lager kan bli ganske dyrt. Så om poenget med det er å spare penger, er det lurt å tenke kreativt.

Hun forteller at det er ofte mye spesialutstyr som trengs for å lage forskjellige ting, som man ikke har liggende hjemme.

– Vær forsiktig med det du kjøper. Også er det jo mulig å lage mye av ting man allerede har hjemme.

– Skal du strikke noe så trenger du ikke lage en hel genser. Garn er jo ganske dyrt. Men kanskje du har noe restegarn hjemme, som kan bli en hals eller en lue. Og fordi du «bare» gir en lue, betyr ikke det at du må gi noe mer på siden.

Olaussen tipser og om at det er mulig å gi vekk Norgesglass med alle ingrediensene for å lage hjemmelaget brød, hvor man kan skrive en lapp at det kun trenger vann.

Slik kan du spare

Dersom du blir inspirert til å ta grep om utgiftene i julen nå, har Olaussen flere gode tips til deg.

Hun forteller at i år har hun tatt flere samtaler med venner hvor de har blitt enig om å ikke kjpe julegaver til hverandre, men at de heller skal gjøre noe hyggelig sammen som å spise middag eller ta en kaffe.

– Det er kanskje lettere for de som har romslig økonomi å foreslå noe slikt. Så dersom du har det, bør du ta initiativ til det. Selv om vennene dine har høy inntekt, kan det være de også har høye utgifter og ikke har så mye å gå på.

JUL: I år kan det være noen færre presanger under treet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Dette er året for å snakke med hverandre, sier hun.

Men den viktigste oppfordringen hun har er at det fortsatt er en stund til jul og at det ikke er for sent å begynne å planlegge best mulig.

– Ikke feire jul med penger du ikke har.