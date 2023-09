Slik tjente Lise 41.000 kroner på småting

Lise Vermelid Kristoffersen har tjent gode penger på bruktsalg. Hun har flere klare råd for å lykkes på bruktmarkedet.

Flere nordmenn har fått dårligere råd det siste året, med prisøkninger og flere rentehevninger.

Om du nå merker at det kniper, fins det råd.

Solgte et dørhåndtak

Vermelid Kristoffersen, som er forfatter og podkaster bak bloggen Pengesnakk, anbefaler alle å lete gjennom skuffer, skap, hyller og bod.



I fjor tjente hun drøyt 41.000 kroner på å selge forskjellige brukte gjenstander hun ikke trenger lenger på nettet.

– Det finnes et marked for ting du ikke ville trodd det fantes et marked for. Jeg bare legger ut masse ting, og så blir det summer til sammen, forteller Vermelid Kristoffersen.

Det siste året har hun for eksempel solgt et dørhåndtak, en DVD-samling og et skjerf. Det dyreste var en sykkel for 6000, mens det billigste en pocketbok for 20 kroner.

– Noen tenker at det du selger må være stort og verdifullt, men bare begynn å se i bokhyllen, klesskapet eller på kjøkkenet. Ting som er irriterende og tar plass, gir dobbel effekt. Du får penger inn, og det er deilig å rydde litt.



NYE EIERE: Kristoffersen selger unna det hun ikke trenger lenger.

GODE TIPS: Kristoffersen har mange gode tips til en hvordan man lager en god annonse. Blant annet å ha med mye info i overskriften.

Aldri har flere brukt Finn

Interessen for å selge og kjøpe brukt virker å aldri ha vært høyere.

Det kommer frem av nye tall fra den nettbaserte markedsplassen Finn, som satte dagsrekord på 1,5 millioner besøkende i august.

– Det er en gradvis økning i bruk av Torget år for år, både når det gjelder salg og kjøp. Hittil i år ligger vi 4,5 prosent over 2022 hva gjelder besøk på annonsene, og 12 prosent flere annonser målt mot samme periode i fjor, sier bruktekspert og leder i Finn Torget, Kathrine Opshaug Bakke.

Foto: Skjermdump, Finn.no

Opshaug Bakke tror årsakene er varierte, men knytter oppgangen til større bevissthet rundt brukthandel, miljø og endret økonomisk situasjon for norske husholdninger.

– Det er blitt mer akseptert og mer trendy å handle brukte klær og ting, og det er mye penger å spare på å handle brukt.



Klare annonseråd

Gjennom emneknaggen #selge100 oppfordrer Vermelid Kristoffersen sine over 50.000 følgere til å selge 100 gjenstander i året. Så langt har over 4000 blitt med.



Hun har flere råd til de som vil bli flinkere til å selge brukt på nett.

– Se hva andre har lagt ut før deg. Feilen mange gjør at de tenker at det man selger er så fint, men så legger man ut for høyt. Selv om folk tenker på miljøet, vil man ha en god reduksjon i prisen, påpeker økonomi-influenseren.

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ærlighet i annonsene er viktig, sier den erfarne bruktselgeren.

– Tenk over hva du selv ville søkt etter. Ta gode bilder i dagslys, og skriv tydelig hva du selger i overskriften. Hvis det har et hakk, ta et ordentlig bilde og skriv det. En huskeregel er ar at jo dyrere tingen er, jo mer kan du style.

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ber butikkene følge etter

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender sier den økende bruktinteressen er gledelige nyheter.

– Selv om det kan virke smått i møte med den enorme klima- og naturkrisa vi står oppe i, er det å begrense overforbruket vårt, blant annet gjennom å gå fra nykjøp til mer gjenbruk, en viktig del av løsningen, sier leder Anja Bakken Riise.

BRUKTHANDEL: Bærekraftig handel blir stadig mer populært, både på nett og i butikk. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Riise mener handelsnæringen bør få med seg brukttrenden, og at flere bør begynne å ta imot og tilby brukte varer i butikk.

STORT MILJØPROBLEM: Brukte klær ender gjerne opp på steder som dette. Her på en søppelplass i Accra i Ghana. Foto: Francis Kokoroko / NTB

– Hele 60 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra husholdningers forbruk. Derfor må vi over til en mer sirkulær økonomi der ting gjenbrukes og repareres. I en slik økonomi er et levende og velfungerende bruktmarked viktig. For at brukthandel skal ha en reell klimaeffekt er det imidlertid viktig at det erstatter nykjøp og nysalg, påpeker lederen.