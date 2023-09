Slik takler du høsten: – Provoserende å høre

HØSTMENNESKE: Det er flere faktorer som gjør at noen elsker høsten, mener psykologene. Foto: Frank May / NTB

Om du ikke er et høstmenneske, så er det ifølge ekspertene mulig å bli det, i hvert fall til en viss grad.

Har du gått og gledet deg til høstens vakre farger og friske luft?

Eller synes du kanskje hele årstiden er et ork med mørke kvelder og en lang vinter i vente?

I så fall er det fullt mulig å bli mer glad i høsten, mener psykolog Gunvor Marie Dyrdal.

– Noen kan synes det er provoserende å høre, men til syvende og sist er det et valg, sier Dyrdal til TV 2.

To hovedårsaker

Dyrdal er førsteamanuensis i mindfulness og positiv psykologi ved NTNU i Gjøvik, og mener det er to hovedårsaker til at enkelte har lagt sitt hat på høsten.

– For noen er dette litt biologisk fordi vi blir påvirket av at vi i Norge får mindre sollys på høsten. Den kjemiske balansen vil påvirkes, forteller hun.

En løsning på dette kan være å reise til sydligere strøk om man har mulighet, skaffe seg en lyslampe, eller bare komme seg mest mulig ut i dagslys.

DAGSLYS: Psykolog Gunvor Marie Dyrdal sier nok dagslys er blant det viktigste for å trives med høsten. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Det er imidlertid ikke bare mangelen på sollys som spiller inn, mener Dyrdal.

– Det er et valg også. Vi har mulighet til å styre tankene. Kan jeg lage meg noen egne tradisjoner som gjør at høsten også har noe forlokkende ved seg, og ikke bare fortsette i den samme tralten?

Preges av opplevelser

I tillegg mener Dyrdal at tidligere opplevelser kan spille inn på hvordan man møter høsten.

– For min del har høsten alltid vært forbundet med noe nytt. En ny start og nye mennesker. For meg kan noe av det bringes opp igjen, men er det kjipe ting som har skjedd på høsten så kan det på samme måte bringes frem.

Det er også forskjellig hvor opptatt man er av været, og Dyrdal mener dette også spiller inn.

Mens enkelte opplever at dårlig vær spiller direkte inn på psyken, vil andre knapt registrere at det regner ute.

– Hvor vi har oppmerksomheten vår er interessant. Det kan være lurt å finne ut hva det er man ikke liker med høsten, så kan man spørre seg hva man kan gjøre for å lage en motvekt til det, sier Dyrdal.

KONTRASTFYLT: Høsten kan by på store humørmessige kontraster. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Tyngre jo eldre du blir

Professor og psykologspesialist ved UiT, Catharina E. A. Wang, trekker også frem biologi og tidligere erfaringer som årsaker til at enkelte misliker høsten.

– Mye i biologien tilsier at vi opplever årstidene på ulik måte. Noen mennesker er mer sensitive på lys enn andre, og vi har forskjellig døgnrytme, søvnbehov og ulik forbrenning, sier Wang til TV 2.



Hun peker også på personlighet og livssituasjon som medvirkende årsaker.

– Jeg tror høsten kan bli tyngre jo eldre du blir, fordi livshorisonten blir kortere, du har mer fysiske plager, og å vite at du går mot en tung vinter blir mer krevende enn om du er midt i livet og har mye energi.

Wang sier hun selv har merket dette, ettersom hun har blitt eldre.

– Jeg synes høsten er veldig vakker, men nå har jeg bikket 60, og synes vinteren begynner å bli litt lang, sier hun.

ULIKT UTGANGSPUNKT: Catharina Wang mener biologi og personlighet er med på å forklare hvorfor folk ser ulikt på høsten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Biologiske vesen

Wang mener det kan være mye å tjene på å omfavne høsten som den er, og bruke den som en tid for ettertanke.

– Vi har blitt fremmedgjort fra naturens rytmer, men vi er fortsatt biologiske vesen, sier hun.

– Vi vil helst at det skal være fest og sommer hele tiden, men vi trenger alle årstider.

Wang tydeliggjør likevel at det finnes en grense mellom å omfavne høsten, og å gi seg helt over for den.

– Vi lever i et sivilisert samfunn som krever at vi står opp om morgenen. Man bør fortsatt komme seg ut og få lys og fysisk aktivitet, sier hun.

Gå i hi

Dyrdal mener høstens mørke er en invitasjon til å hvile mer, og leve litt saktere. Samtidig kan mange likevel oppleve at det forventes at man skal være like aktiv og positiv hele året.

– Vi blir mer sprudlende og utadvendte med sol, sommer og lys, så kanskje høsten da er en god anledning til å trekke seg litt tilbake, sier hun.

– Kanskje er det til og med godt å ha en unnskyldning til å trekke seg litt tilbake i hiet.

Dyrdal legger til at man bør tenke på om man trenger hjelp dersom det blir for tungt og depressivt, men at mange kan gjøre mye på egen hånd.

– Virkeligheten er at det kommer til å være mørkt og «trist» ute. Det er viktig å finne de små lyspunktene også på høsten, sier hun.

Det kan være alt fra å komme seg ut og koble på sansene, til å være sosial, reise på ferie, eller bare gjøre det ekstra koselig hjemme.

– Også er det ikke sikkert man vil tenke «Juhu, endelig kommer høsten», men kanskje man kan bli litt bedre til å takle det.