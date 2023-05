Slik svarer Støre på kritikken: – Det er min rett

Da Jonas Gahr Støre møtte pressen tirsdag, var det med ramsalt kritikk hengende over seg.

Flere partitopper og seks tidligere Ap-statsråder har reagert kraftig på at Støre ringte Tana-ordfører Helga Pedersen søndag. En samtale som bidro til at den tidligere nestlederen valgte å trekke sitt kandidatur som partisekretær, til tross for overveldende støtte blant partiets velgere.

– Jeg har ikke bedt henne om å ikke stille til noe, sier Støre tirsdag.

Han forsvarer hardnakket valget om å ringe Pedersen, og avviser å ha blandet seg inn i partidemokratiet.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det.

TRAKK SEG: Helga Pedersen, tidligere Ap-nestleder og nåværende ordfører i Tana kommune. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Pedersen: – Signalet var veldig klart

Før valgkomiteen kom med sin innstilling til ny partiledelse, var Støre tydelig på at han ikke skulle gripe inn i komiteens arbeid, og ikke legge noen føringer.

Det mener han at han heller ikke har gjort.

– Jeg har overholdt det jeg sa. Jeg har ikke overfor valgkomiteen lagt føringer. Jeg ga mine meninger og jeg la ikke frem navn, sier Støre.



Kort tid etter Støres pressemøte, tar Pedersen selv til Facebook:

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre på et pressemøte i dag har uttalt seg om samtalen som fant sted mellom oss lørdag kveld vedrørende mitt kandidatur som partisekretær på det forestående landsmøtet i Arbeiderpartiet.

– Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skriver Pedersen.



Ny ledelse

Torsdag samles Arbeiderpartiet til sitt landsmøte. Fredag skal partiets høyeste organ velge ny ledelse.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt på Jonas Gahr Støre som leder, statsrådene Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere, og Kjersti Stenseng som partisekretær.

Ifølge en fersk måling fra TV 2, mener bare 22 prosent av Aps velgere at Stenseng er den rette til å være Aps partisekretær etter landsmøtet.

– Hvordan er din posisjon som partisekretær nå?



– Jeg forholder meg til at det har vært en lang og demokratisk prosess. Så har valgkomiteen gjort sine vurderinger, da må vi regne med at personer diskuteres. Så er jeg glad det er en enstemmig innstilling i valgkomiteen, sier Stenseng.

FREMTIDEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre møtte pressen i forbindelse med valgkomiteens innstilling. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Sterkt forstyrrende



Først ut med kritikk mot Støres telefonsamtale var partiets tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal. I et Facebook-innlegg skriver han:



– Som et sterkt forstyrrende element i Maidagens budskap har vi i kveld sett på mediene at partilederen anbefaler valgkomiteens innstilling og endog har telefonert en mulig partisekretærkandidat, Helga Pedersen, for å støtte valgkomiteens innstilling. Hun trakk seg etter alt å dømme som følge av samtalen. Dette er ille, slår Godal fast.



Han legger til:

– Jonas er selv på valg og er ingen instans mellom valgkomiteen og landsmøtet. Hans rolle er begrenset til å takke ja til forslaget om seg selv, IKKE å ytre seg om andre kandidater, skriver Godal.



Videre kastet blant annet tidligere statsråder Grete Faremo og Reidar Sandal seg på kritikken.

Arbeiderpartiet avholder sitt 69. ordinære landsmøte 4.-6. mai på Oslo kongressenter.