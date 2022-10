Slik svarer Mehl på TikTok-kritikken

INGEN FARE: Justisminister Emilie Enger Mehl lover at hun er forsiktig med bruken av TikTok. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Både NRK og Dagbladet har skrevet kritisk om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sin bruk av den Kina-eide appen TikTok, med tanke på hvor godt sikret justisministeren er mot at Kina skal få tilgang til informasjon hun har på mobiltelefonen.

I disse sakene har Mehl vært såpass ordknapp at Høyre-politiker Sveinung Stensland nylig stilte justisministeren et formelt spørsmål i Stortinget om hennes TikTok-bruk.

Også i svaret til Stensland svarer Mehl nokså unnvikende med at hun «forholder seg til gjeldende råd og retningslinjer».

Cyberspionasje

Nå lover Emilie Enger Mehl overfor TV 2 at hennes bruk av TikTok ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

– Det er viktig når man bruker alle sosiale medier, og særlig TikTok, å ta forholdsregler. Det gjør jeg, sier Mehl.

Årsaken til TikTok-skepsisen i vestlige land skrev TV 2 om tidligere i år. Selskapet bak appen har kinesiske myndigheter på eiersiden – og dermed kan Kina kreve å få all data fra TikTok utlevert. Det kan være lydopptak, bilder, video og geolokasjoner.

– Den kinesiske hæren har egne avdelinger som jobber med cyberspionasje og har jobbet systematisk med dette i mange år. Dette er offentlig kjent, fortalte dataekspert Gaute Wangen i cybersikkerhetsfirmaet Diri til TV 2 da.

– Tar noen ekstra forholdsregler

Justisministeren sier at hun har et «veldig bevisst forhold» til hvilke plattformer og digitale verktøyer hun bruker, hvilken informasjon hun lagrer og hva hun snakker om i nærheten av ulike digitale verktøy.

Konkret hvordan hun sikrer sine egne data som justisminister, vil hun av sikkerhetshensyn ikke fortelle i detalj om.

– Men det er ingen fare for at Kina for eksempel kan få tilgang til jobbmailen din via telefonen din?

– Det er det ikke. Jeg tar noen ekstra forholdsregler fordi jeg er justis- og beredskapsminister.

Mehl understreker at hun har forståelse for at hun får spørsmål om TikTok-bruken.

– Jeg har forståelse for det, for jeg har jo tenkt på disse problemstillingene selv før jeg begynte å bruke appen. Så det er helt naturlig.

Ønsker å nå unge mennesker

Samtidig påpeker Mehl at det er rundt én million TikTok-brukere bare i Norge og at appen er svært populære blant unge brukere som er vanskeligere å nå ut til gjennom tradisjonelle medier.

– Jeg er til stede på flere sosiale medier og det er viktig for meg å være tilgjengelig for folk, og også nå ut til grupper som kanskje ikke leser tradisjonelle medier hele tiden, som for eksempel unge, legger hun til.

Justisministeren oppfordrer alle nordmenn til å være mer bevisste om datasikkerhet.

– Alle som bruker Facebook, Snapchat, Instagram eller TikTok burde være bevisst på hva man har på telefonen sin, hvordan man bruker den, hva man deler og hvilke innstillinger man har og hvilke tilganger appene har. Og ikke minst ha på totrinns innlogging for å sikre seg mot innbrudd.

Nasjonal skylagring

I samtalen med TV 2 forteller Mehl at datasikkerhet er et tema som engasjerer henne sterkt.

– Det gjelder både vanlige folk sin bruk av digitale verktøy og det å gjøre unge, voksne og eldre mindre sårbare for at opplysninger kommer på avveie, men også at vi har sikker lagring på nasjonale virksomheter.

Mehl forteller at regjeringen har satt i gang en KVU (Konseptutvalgutredning, red.anm.) om nasjonal, statlig skylagring for å se på beste mulige løsning for datasikkerhet i Norge.

– Dette går inn i det samme bildet. En ting er de sosiale mediene, man har jo bildeapper og apper for det meste, hvor mye informasjon lagres, men også gjennom kundeforhold eller kontakt med det offentlige lagres det mye sensitive opplysninger om personer i Norge. Jeg mener om vi må vurdere hvordan vi kan lagre det bedre, avslutter Mehl.