Under rettssakens første dag torsdag, måtte den 46 år gamle psykisk syke mannen som er tiltalt for drapet på ekteparet Herma og Odd Gjetsund i Otta 1. august i fjor, forlate retten av hensyn til sin egen helsetilstand.

Fredag forklarer den tiltalte seg i retten via videolink fra det psykiatriske sykehuset på Reinsvoll.

Vil ikke bruke ordet «unnskyld»

Nå forklarer han at han ikke føler så mye verken rundt det at han har drept to mennesker eller det at barn og barnebarn har mistet to viktige omsorgspersoner.

I RETTEN: Terje Tørrissen, spesialist i psykiatri og psykolog Monica Flermoen er oppnevnt som rettspsykiatrisk sakkyndige i saken mot 46-åringen som er tiltalt for å ha drept det eldre ekteparet på Otta. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Det er på spørsmål fra den rettspsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrissen om tankene etter drapet, mannen svarer at han er relativt uberørt, ikke angrer, og ikke har særlig empati med de etterlatte.

– To mennesker er døde på grunn av dette her, hva tenker du om det og hvordan de etterlatte har det, spør Tørrissen.

– Det er kjedelig, da.

– Hvilke følelser har du i forhold til dette og de som sitter igjen?

– Det gjør ikke noe spesielt med meg egentlig, altså.

Til slutt i utspørringen spør rettens administrator om det er noe 46-åringen vil tilføye.

Etter en liten stund sier han at han har noe han skulle ha sagt:

– Jeg har sagt at jeg har gjort det, men jeg tviler. Et sted inne i sinnet mitt er det noe som sier meg at jeg ikke har gjort det.

– Å si «unnskyld» er ikke det rette ordet å bruke, sier 46-åringen.

– Kanskje jeg ikke skal bruke det ordet da, siden jeg føler et sted inni meg at jeg ikke har gjort det.

– Samfunnet er ikke tjent med at jeg skal bli sittende i et hjørne og spise sjokolade.

Vil tilbake til leiligheten på Otta

Rettspsykiatriske undersøkelser har konkludert med at den tiltalte var strafferettslig utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand da han utførte drapene på sine to naboer i borettslaget på Otta. Selv har 46-åringen erkjent de faktiske forholdene.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter har varslet at han vil legge ned påstand om at 46-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Grunnen til det er at gjentagelsesfaren, altså faren for ny alvorlig livstruende kriminalitet, er så høy og nærliggende at for å beskytte samfunnet mot nye lignende straffbare forhold fra tiltalte, så må vi gå til retten og få en slik dom, sier Klundseter til TV 2.

I politiavhør etter drapene, som ble avspilt i retten i dag, forteller tiltalte at han ringte på flere dører på vei mot leiligheten der drapene ble begått.

– Hva ville skjedd hvis noen andre hadde åpnet før du kom dit? spør politietterforskeren.

– Da hadde jeg sannsynligvis utført det der, da, svarer 46-åringen.

Under videolink-forklaringen i retten i dag sier 46-åringen at han ser for seg å flytte tilbake til leiligheten sin i det samme nabolaget der drapet ble begått.

KRIMTEKNIKERE: Kremteknikere gjør grundige undersøkelser i leilighetene til det drepte ekteparet og i leiligheten til tiltalte. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Tenker du at du må være på sykehus en stund? spør rettspsykiater Tørrissen.

– Etter hvert så tenker jeg å komme tilbake til Otta, svarer 46-åringen.

– Hvor lang tid tenker du at det tar?

– Det vet jeg ikke.

Kommanderende tanker

Etter drapene forklarte 46-åringen at en av årsakene til at han gjennomførte drapene var at han ville oppleve den hellige ånd og støte djevelen fra seg hvis han tok livet av to personer.

I retten fredag forklarte han at han hadde hatt kommanderende tanker om å drepe i nesten en uke før han begikk drapene.

– Da var det eneste som sto i hodet på meg, å gjøre et drap, sier tiltalte over videolink.



– Det gikk jo over flere dager hvor jeg forsøkte å ikke gjøre det, jeg utsatte det på en måte, til slutt så klarte jeg ikke mer.

Han tenkte han ville slippe tankene hvis han drepte noen.

Beslagla kniver

Fredag la også de krimtekniske etterforskerne fram sine funn. I leiligheten der ekteparet ble drept med en lang rekke knivstikk, ble det funnet både DNA fra den tiltalte og fotspor i blodet fra den tiltaltes sko.

I 46-åringens leilighet fant politiet flere blodflekker som stammet fra det drepte ekteparet.

DRAPSVÅPENET: Denne springkniven beslagla politiet i tiltaltes leilighet på Otta etter dobbeltdrapet Foto: Politiet

Politiet fant også en foldekniv og en springkniv i leiligheten til den tiltalte. Begge knivene hadde blodspor som stammet fra begge de drepte.

Rundt i leiligheten til mannen fant politiet også en lang rekke kniver som ikke var benyttet under drapet.