Økt rente, skyhøye strømpriser og dyre matvarer. Det siste året har vært økonomisk krevende for mange.

Fra desember 2021 til desember i fjor økte matvareprisene med hele 11,5 prosent.

Samtidig kommer det stadig vekk tips til hvordan man kan kutte i matbudsjettet. Men må et stramt matbudsjett gå på bekostning av gode smaker og såkalt luksus? Ikke nødvendigvis.

Her har vi samlet ekspertenes beste tips til luksusmat på budsjett.

Sjømat

Kristoffer Tvilde er forfatter av «Sparekokeboka – Spis som en konge på budsjett». Han sier vi må se mot havet for svar.

1. Blåskjell

Ferske blåskjell koster under 100 kroner kiloen og er ifølge Tvilde «rask og enkel mat som smaker skikkelig godt.»

LAV KILOPRIS: Blåskjell står ofte på menyen til de flotteste restauranter, men er faktisk et rimelig alternativ når man vil spise luksusmat på budsjett. Tvilde anbefaler å steke de med chili, hvitløk og ingefær før de dampes med kokosmelk i en gryte. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

2. Stillehavsøsters?!

Ja, du leste riktig. Vil man ta det enda lenger, anbefaler Tvilde nemlig å plukke sine egne stillehavsøsters. Da må du i så fall huske å sjekke blåskjellvarselet først og påse at de er trygge å spise.

– En uønsket art langs kysten vår, så her er det bare å forsyne seg.

Han anbefaler å gratinere dem i ovnen med brødkrum, olivenolje, ost og litt urter og servere med brød og salat for et skikkelig luksusmåltid.

SKATTER FRA HAVET: Kristoffer Tvilde mener mye sjømat er undervurdert. Hans tre budsjettfavoritter er blåskjell, stillehavsøsters og sei. Foto: Ida Bjørvik

3. Sei

– En billig, bærekraftig og skikkelig undervurdert matfisk, mener Tvilde.

Han liker å tilberede den på to måter: enten ovnsbake eller steke i panne på høy varme. Så krydrer han med litt paprikapulver, salt og pepper og tilsetter litt smør eller olje.

«Rare» råvarer og datodisker

Kokebokforfatter og Masterchef-deltaker Simen Vatne er enig i at sjømat kan være god og rimelig luksusmat. Selv tråler han fiskedisker på jakt etter de litt rare råvarene.

– Jeg vil oppfordre til å bruke råvarer som ikke alle tør å bruke, som lange, hyse, lysing og isgalt. Etterspørselen er lavere og de er derfor mye billigere enn for eksempel torsk og laks.

RÅVARER OG TID: – Rimelig luksusmat for meg er for eksempel hjemmelagde fiskekaker. Det er mye billigere å lage selv, enn å kjøpe ferdig i butikk. Men da trenger man litt tid, legger han til. Foto: Mette Møller

Samtidig anbefaler han å sjekke datodisker med nedsatte varer, spesielt i de litt dyrere matbutikkene. Han har selv gjort mange gode kupp på den måten.

– Jeg tror klientellet på de dyre matbutikkene i utgangspunktet ikke er så opptatt av pris, så i datodiskene der har jeg funnet alt fra lammecarré til indrefilét til en virkelig lav pris.



Lene Drange er økonom og en av programlederne i «Luksusfellen» på Viaplay. Hun tipser om at mange av de såkalte «luksusråvarene» kan fås tak i billigere andre steder enn på matbutikkene.

KJØP FRA LEVERANDØRER: Lene Drange tipser om at man kan få billigere «luksusvarer» rett fra leverandør. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Går man rett til leverandøren, for eksempel en fiskebåt, kutter man et fordyrende ledd.

Mindre kjøtt

Kjøtt trenger absolutt ikke å være hovedrollen i middagen, selv ikke når du skal lage luksusmat, mener ekspertene.

Bytt ut noe av kjøttet med belgfrukter som bønner, linser eller kikerter og spar penger, er et av tipsene til folkehelseviter Marie Thrane.

– Mange tenker at grønnsaker som blomkål og squash er tilbehør, men setter du de i sentrum kan du tenke ut helt nye retter, mener hun.

GRØNNSAKER OG BELGFRUKTER: Marie Thrane har en mastergrad i folkehelsevitenskap og deler mattips på instagramkontoen «mariethrane». Foto: Chris Blonck

Når hun skal kose seg litt ekstra, lager hun gjerne risotto med erter, gulrot og sopp eller pasta med kremet saus av erter, spinat og fløte.



– Vil du likevel lage kjøttmåltider, anbefaler jeg å gå for råvarer som ikke er så populære, som høne eller svineknoke.

– Jeg vil også tipse om å handle nedpriset mat og fryse den ned. Da har du alltid noe godt på lur om du skal diske opp noe ekstra spennende.

Urter



Et annet eksperttips handler om det lille, grønne ekstra.

– Dyrk urter og spirer i vinduskarmen. Det gjør ethvert måltid delikat, mener Thrane.

Urter som tåler det norske klimaet, som persille, gressløk og mynte, er geniale for å få mer smak og farge i rettene man lager, ifølge ekspertene.

HEVER ETHVERT MÅLTID: Urter og spirer kan gi følelsen av ekstra luksus. Dyrk enkle urter i vinduskarmen selv, så sparer du penger. Arkivbilde fra Måltidets Hus i Stavanger i 2012. Foto: Kent Skibstad/NTB

– Det koster et par hundrelapper å sette i stand en liten urtehage, men kan spare deg for mye penger senere, sier Kristoffer Tvilde.

Han tror også det er penger å spare på å bli kjent med sin nærmeste grønnsakshandler.

– Frukt og grønt, krydder og større kvanta av ris, pasta og lignende er ofte mye billigere der enn i dagligvarebutikkene.

– Å kjøpe større kvanta kan være billigere, gitt at man kan oppbevare det. Blir det kastet, går det motsatt vei, sier økonom Drange.

Ikke kast mat

Et råd man har hørt mange ganger før, men som likevel ikke kan gjentas nok: bruk det du har.

Du sparer mye på å sørge for at så lite som mulig går til spille, mener Thrane.

– For meg handler det om en respekt for råvarene og lære seg å sette skikkelig pris på de. Denne respekten gjør at jeg aldri kaster mat, men sørger for at all mat som handles inn blir til noe godt.