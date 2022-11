Slik sparer Kristoffer (35) 4500 kroner på mat i måneden

Matvareprisene skutt i været. For familien Tvilde har det gått sport i å finne måter å spare inn på under handleturen.

Prisveksten i Norge fortsetter å klatre oppover.

I oktober hadde konsumprisindeksen (KPI) steget til 7,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, viser statistikk fra SSB.

Og som om det ikke var nok, har prisstigningen på matvarer i samme periode økt med elleville 13,1 prosent.

Kristoffer Tvilde (35) og familien har knekt koden for hvordan man drastisk kan redusere matbudsjettet. Ved hjelp av noen enkle grep, sparer familien flere tusenlapper i måneden.

Budsjett på 1500 kroner

TV 2 har tidligere fortalt om hvordan Tvilde og samboeren måtte tenke kreativt da de lånte over evne og kjøpte seg rekkehus i 2013.

Paret begynte med dumpster diving, som betyr at de dykket ned i søppelkasser på jakt etter brukbar mat dagligvarekjedene hadde kastet.

Ved hjelp av denne metoden reduserer de matbudsjettet sitt fra 8000 kroner til 1500 kroner i måneden.

KNEKT KODEN: Christina Cappelen (38) og Kristoffer Tvilde (35) sammen med datteren hjemme i rekkehuset i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Slik holdt de på i tre år. Men ettersom familien gikk fra to til fire, var det ikke lenger så enkelt å dra på raid etter butikkenes stengetid.

Da klarte de å komme opp med noen andre grep som fortsatt sikrer et betydelig redusert matbudsjett.

Sparer flere tusenlapper

Tvilde forteller at familiens matbudsjett i dag ligger rett i overkant av 6000 kroner i måneden.

– Vi er nok litt ekstreme, for det er ikke normalen for vanlige folk, sier Tvilde.

Ifølge SIFOs referansebudsjett må en familie på fire egentlig regne med å bruke 10.500 kroner i måneden på mat.

Grepene familien Tvilde tar funker, og gjør at de har 4500 kroner mer å rutte med månedlig i forhold til gjennomsnittet.

METODER: Tiden som dumpster diver er forbi. Nå er har Kristoffer og samboeren tatt i bruk helt andre metoder for handle rimeligere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– For folk som ikke har tatt bevisste grep i forhold til eget matbudsjett før, anbefaler jeg å starte gradvis med små justeringer, sier Tvilde.

Han sammenligner omstillingen med når man skal komme i gang med trening.

– Det er dumt å sette seg et mål om at man skal trene hver dag, om man ikke har gjort det før, sier Tvilde.

Han er forfatter av «Sparekokeboka – Spis som en konge på budsjett». I tillegg deler han tips om hvordan man kan spare penger på mat og redusere matsvinn på TikTok og Instagram under navnet «krisslovesfood».

Se tre av tipsene til Tvilde i videoen under:

Dette er oppskriften

De fleste av grepene familien Tvilde har tatt i bruk, er overkommelige for de fleste.

– Det første og viktigste folk kan gjøre, er å planlegge matinnkjøpene. Impulskjøpene er ofte de som blir dyrest, så det bør man slutte med så fort som mulig, sier Tvilde.

For folk som ikke har planlagt hverken middager eller innkjøp før, er nøkkelen å starte gradvis, mener han.

– Prøv å bestem deg for at du skal planlegge tre middager i uken. Det er fort mellom 500 og 600 kroner spart, og så går det å utvide til å planlegge og handle ukentlig etter hvert, sier Tvilde.

PLAN: Familien setter opp middagsplan basert på hva de har i kjøleskapet og fryseren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Å lage større porsjoner som rekker til flere måltider, samt kaste mindre mat, anbefaler han også.

Familier kan faktisk spare 10.681 kroner i året ved å unngå matsvinn, viser en utregning gjennomført av Norsk institutt for bærekraftforskning og Matvett.

– Mitt andre råd er å redusere kjøttforbruket, for det er en av varene som har økt mest i pris. Linser er for eksempel superbillig. Tørkede linser kan du få kjøpt helt ned til 14 kroner kilo hos enkelte grønnsakshandlere og tar 10 minutter å lage, sier Tvilde.

Hyller grepene

Forbrukerøkonom Derya Incedursun er imponert over grepene familien Tvilde har tatt.

– Dette viser jo at det er mye penger å spare på å planlegge, sier hun.

Samtidig minner hun om at det er husholdninger i Norge som har dårlig råd fra før, og som ikke har mulighet til å stramme inn.

– Men for de som har mulighet, er det mange gode råd å hente.

KONTROLL: Derya Incedursun, som er forbrukerøkonom Nordea, er positiv til grep som gjør at man får kontroll på egen økonomi. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forteller at banken merker de økonomiske nedgangstidene ved et økt antall henvendelser fra folk som er bekymret.

– Mange har disse er ikke i en situasjon hvor de sliter med å betjene boliglånet, men bekymringen er der. Folk ønsker å vite hvordan de kan bedre sin økonomiske situasjon i dag, sier Incedursun.

Nordea opplever også at flere enn før ber om avdragsfrihet eller om å utvide nedbetalingstiden på lånene sine.

Slik unngår du lokketilbudene

I tillegg til å planlegge i forkant, mener Kristoffer Tvilde at det er flere grep folk kan ta når de er i butikken. Blant annet ved å ta en titt på kiloprisen når man er i butikken, kan spare deg for mange kroner.

– Det er mye å hente ved å se på kiloprisen, spesielt på frukt og grønt, sier han.

DELER: Kristoffer Tvilde deler mye av hverdagssparingen til familien med sine følgere i sosiale medier. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han forteller at en pakke med gulrøtter fra et vanlig merke kan være dobbelt så dyr som gulrøttene fra et lavprismerke.

I tillegg er det veldig stor forskjell på å handle regelmessig på Coop, Jacobs eller Meny, sammenlignet med hos lavpriskjedene, mener tobarnsfaren.

– Når ting ser mer fristende ut i butikken, er det dessuten lettere å gå i fella og kjøpe varer man ikke har planlagt, sier Tvilde.

Han advarer også om at det første du ser når du kommer inn i butikken, ofte er det butikken tjener mye på.

LIKE GOD: Når Kristoffer kommer over matvarer i datovarehylla, som familien ofte bruker, så hamstrer han ofte og putter i fryseren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ofte presenterer de brus, energidrikk, mellomretter og mat i farten først. Der har butikken marginer og det tjener de masse på. Derfor oppfordrer jeg folk til å være bevisste på luksusfellene i eget liv. Spør deg selv, er det faktisk verdt pengene?