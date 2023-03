Slik sparer du som ekspertene

Har du noen hundrelapper å avse til sparing hver måned, har du kommet langt, ifølge ekspertene.

Men hvor bør du sette pengene for å unngå at de taper seg i verdi? Og hva slags sparing bør man velge til de ulike formålene?

Vi har spurt to eksperter om hvordan de ville forvaltet pengene sine i fire ulike livsfaser.

Nyetablerte

Såkalte «dinks», altså nyetablerte par med «double income no kids», har kanskje litt romsligere økonomi med mulighet til å sette av et større beløp til månedlig sparing.

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, sier man bør starte så tidlig som mulig med å spare i aksjefond.

INVESTERINGSØKONOM: Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Man kommer langt med bare noen hundrelapper i måneden. Det har ingen ting å si om du setter pengene i et aksjefond gjennom banken, eller om du gjør det i for eksempel Nordnet. Det viktigste er at du er bevisst på hva slags fond det er, sier han.

Han sier man bør ha en tidshorisont på minst fem år dersom man skal spare i aksjefond.

– Dette er et smart valg dersom man skal spare langsiktig. Man må være ok med at det er svingninger i markedet, men på lang sikt er man nærmest garantert gevinst.

Han er tydelig på at det dummeste man kan gjøre, dersom man skal spare langsiktig, er å ha pengene i banken.

FRARÅDER: Ekspertene fraråder å la pengene stå på bankkonto dersom du ikke har planer om å bruke de innen tre til fem år. Foto: Ingvild Gjerdsjo

– De vil tape seg i verdi for hvert år som går. Rentene er stort sett dårligere enn inflasjonen, sier Johannesen.

Dersom du skal spare til ferieturer, en bil, eller et annet konkret formål hvor du vet at du trenger pengene innen relativt kort tid, er banksparing en god idé.

– Dette er penger du mest sannsynlig skal bruke i løpet av et par år. Selv har jeg en bufferkonto i banken til uforutsette utgifter og helgeturer eller større ferier. Disse pengene er det ingen vits å sette inn i et aksjefond, sier han.

Studenten

For studentene kniper det kanskje litt ekstra i lommeboka, og et fast sparetrekk kan være utfordrende.

– Men dersom du har mulighet vil jeg anbefale BSU eller et rentefond. BSU er en veldig god ordning, men det forutsetter at du vet at du ønsker å bruke pengene på bolig.

Et rentefond er smart dersom du ønsker å spare noe mer kortsiktig, men fremdeles vil sikre deg avkastning.

– Når man er ung skal man kanskje bruke penger innen relativt kort tid. Med et rentefond bør man ha en tidshorisont på rundt tre år, så det passer for unge som ønsker å sikre pengene sine, og ikke ta like høy risiko som ved et aksjefond.

Det samme vil Johannesen anbefale pensjonistene.

Pensjonisten

– Hadde jeg vært pensjonist, ville jeg spart pengene mine på et rentefond. Dette er mindre risiko enn aksjefond, men bedre enn å la pengene bli stående på en bankkonto, sier han.

Forbrukerøkonom i Nordea Derya Incedursun ville derimot ikke anbefalt pensjonister å spare i fond.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Fond er veldig lurt når du begynner å spare til pensjon i tidlig alder. Dersom du allerede er pensjonist, ville jeg heller anbefale å sette de inn på en høyrentekonto, ettersom sparingen er relativt kortsiktig, sier hun.

Forbrukerøkonomen vil anbefale alle å spare til pensjon, selv om man har en pensjonsavtale gjennom jobben.

– Livet er uforutsigbart. Plutselig blir du syk og må gå av med pensjon tidligere enn planlagt. Kanskje det oppstår et samlivsbrudd eller at du må jobbe deltid, som fører til mindre opptjent pensjon, sier Incedursun.

– Når du har fått deg en fast inntekt, og eventuelt kommet deg inn på boligmarkedet, ville jeg anbefalt å sette av et lite månedlig beløp til pensjon. Selv setter jeg pengene inn på aksjefond, sier hun.

Småbarnsforeldre

Som nybakte foreldre kan det være en god idè å sette av noen kroner til fremtidige utgifter.

Incedursun forteller at mange småbarnsforeldre sparer til barna skal flytte ut, konfirmasjon, studietid eller fremtidig egenkapital.

– Mange er også usikre på hva de sparer til, men ønsker bare å sette av litt hver måned til barna og tar det deretter, forteller hun.

Når man får barn blir det fort mange ekstra utgifter. Forbrukerøkonomens første tips er å få oversikt over hvor mye man bruker på mat, fritid og faste utgifter.

– Deretter bør man sette opp et fast trekk kort tid etter man har fått lønn. Disse pengene bør også settes inn på et aksjefond, ettersom dette er langsiktig sparing.

– Ønsker du heller en større bufferkonto til aktiviteter, arrangementer eller lignende, kan du sette inn dette på en høyrentekonto.

Før du setter pengene inn på en høyrentekonto er det imidlertid viktig å sjekke hvor mange uttak man har i året. Vilkårene varierer i stor grad, ifølge Incedursun.

Dette er de beste fondene

Skjelvende finansmarkeder, oljeprisnedgang og svakere kronekurs har skutt usikkerheten til værs.

At den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Bank (SVB) kollapset, og at kriserammede Credit Suisse med et nødskrik ble hjulpet av sveitsiske myndigheter, satte en støkk også i aksjemarkedet.

– Hvordan vil du beskrive markedet nå? Er det grunn til å være bekymret for sparepengene sine?

– Det er en usikker tid, men historisk sett går det gradvis oppover likevel. Det er ingen grunn til å vente noe annet fremover. Så lenge du har tro på at verden går fremover, så anbefaler jeg å spare i aksjefond, sier Johannessen i Nordnet.

FONDSPARING: Mads Johannesen i Nordnet mener særlig en type fond er lurt dersom du skal spare langsiktig. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Selv sparer forvaltningsøkonomen i globale indeksfond.

Han forteller at de globale indeksfondene både er billige og forholdsvis sikre med tanke på avkastning.

– De billigste fondene er som regel globale indeksfond. I disse fondene må man betale rundt 0,1 til 0,3 prosent i forvaltningsavgift.

– Investerer man i det vi kaller aktive aksjefond er prisen som regel høyere, og man betaler rundt en til to prosent til han eller hun som forvalter aksjene.

Johannessen nevner fond som investerer i råvarer, energi, shipping og aluminium som smarte valg,

I tillegg investerer Johannessen i et knippe enkeltaksjer, men det vil han ikke anbefale Ola Nordmann.

– Det er rett og slett fordi det krever at man følger nøye med på markedet og har kunnskap om når man bør kjøpe seg ut og inn i aksjer.

Johannesen påpeker at det er høyere risiko knyttet til dette, og at om du velger å investere i enkeltaksjer bør det være penger du har råd til å tape.