Slik snakker du med sønnen din om puling

Pappaer må prate med pjokken om puling.

Dette er ingressen på Lars West Johnsen sin kommentar i Dagsavisen, hvor han selv er politisk redaktør.

Han mener fedre må snakke med sønnene sine om sex, grensesetting og porno.

Bakgrunnen for kommentaren er Norsk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin nyeste rapport om vold og voldtekter i den norske befolkningen.

Den viser nemlig at hele 19 prosent av kvinner i aldersgruppen 18 til 29 år forteller at de har blitt utsatt for voldtekt ved tvang, vold eller sovende.

– Først og fremst er jeg sjokkert over disse tallene. Jeg tror ikke det står på holdningskampanjer. Jeg tror vi skjønner at voldtekt er fy, det er nei. Det står ikke på initiativ eller tiltak, likevel har disse tallene eksplodert de siste ti årene.

Usunne forbilder

Tallene viser at antallet kvinner i samme aldersgruppe 18 til 29 år som har blitt voldtatt, har doblet seg på ni år.

– Da tenker jeg at vi må gå tilbake til «basics». Når ingenting annet fungerer, så kan pappaene ta den praten. Vi kan spille en rolle i dette problemet, sier West Johnsen.

Han tror unge menn i dag har mange usunne forbilder – i tillegg til at porno spiller en stor rolle.

– Jeg tror nettpornografi er destruktivt for kvinnesyn – for synet på seksualitet. Jeg tror vi må lære dem mer om hva som er normalt. Hva er sex, hva er kjærlighet, hva er ømhet. Du må starte der. Jeg tror vi må snakke om hvor du begynner seksualiteten din.

Bente Træen er seksualvaneforsker og professor i helsepsykologi ved UiO. Hun syntes det er strålende at fedrene kommer på banen for å snakke med unge om dette.

INGENMANNSLAND: – Guttene, som jeg ser det, har havnet i et slags «ingenmannsland» nesten. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Det å snakke om sex er tradisjonelt noe kvinner har gjort med ungene sine, og særlig med døtrene og grensesetting. Guttene, som jeg ser det, har havnet i et slags «ingenmannsland» nesten.

Hun er likevel usikker på om det er fedrene som burde få ansvaret for å ta denne praten med ungdommene.

– Min bekymring ved siden av det Lars sier – som jeg syntes er storartet – så kan vi ikke overlate dette til pappaene. Kan de snakke om sex, da?

Hun bruker helsepersonell som et eksempel. Hun sier at også de kanskje synes det er vanskelig snakke om sex, selv om det i mange situasjoner er en del av oppgavene deres.

– Så hvordan Ola Nordmann skal kunne gjøre dette på en god måte, det stiller jeg meg litt tvilende til. Derfor trenger vi ikke bare å legge dette på pappaene og forsåvidt foreldrene. Vi må også få med skolene i mye større grad. Jeg tror kvinner og menn vil vinne på at vi gir gutta mer plass.

– Guttene vet ikke hva de skal gjøre

Videre påpeker hun hvordan jentene har vært i fokus, siden det er de som har vært utsatt for overgrepene. Dermed tror hun at guttene har havnet utenfor i dette sammenhengen.

– De vet ikke hva de skal gjøre. Noe av det fedrene kan gjøre er å vise guttene mer hva som er spillereglene, og at de i mye større grad læres opp til å kjenne etter på hva ikke kroppen bare lyst på – men hva har hodet har lyst på. For det er en forskjell.

– Veldig mange menn fanges i myter av menns seksualitet og det er ikke noe greit.

Bekymret for pornovaner

West Johnsen viser til tall fra Medietilsynet i kommentaren sin.

6 av 10 ser porno før de har fylt 13 år, og halvparten av gutter i alderen 13 til 14 år har sett porno. Det bekymrer han.

– Jeg tror det forvrenger synet på kvinner og sex. Det er et ideal som ikke er virkeligheten. Vi voksne vet jo det, men det vet ikke en 13-åring som skal frem i livet og finne ut: «Hva dette er for noe».

Han viser til nyhetene om at gutter ofte er skoletaperne, og at dette derfor kanskje har blitt en arena hvor menn kan tenke at de har makten og muligheten til å styre ting.

– Jeg tror hele problematikken er ekstremt sammensatt. Det er alle sitt ansvar. Det vi trenger er en dugnad for å snakke om sex og normalitet. Jeg tror det er interessante tanker da, at man må prøve å begrense den innflytelsen porno har, sier han.

Professoren forteller at det finnes få studier som faktisk kan si noe om effekten av porno. Hun sier at de studiene som er gjort er tverrsnittstudier, som sier noe om øyeblikksbildet her og nå. På bakgrunn av det kan vi ikke si noe om effekten av porno.

– Vi spør folk: «Hvordan syntes du at din pornobruk har påvirket ditt seksualliv». Så kan jeg jo trøste litt med å si at de aller fleste har ikke noe problem med å forstå at porno er fantasi, det er ikke virkelighet.

Likevel sier hun seg enig i West Johnsen om at mange ungdommer trenger en guide.

– Men det er ikke veldig enkelt å oppdage i våre dager, fordi man får jo porno på mobilen. Så du kan ikke styre det. Det er vel om lag 1 av 4 menn mellom 18 og 30 år som ser porno på mobilen eller datamaskinen flere ganger i uka, sier hun.

West Johnsen har selv en sønn på 11 år og en datter på 13 år. God morgen Norge spurte om han selv har hatt praten med dem.

– Nei det har jeg ikke. Han virker foreløpig ekstremt uskyldig. Han er veldig opptatt av fotball, men det nærmer seg. Jeg har en jente på 13 år som nærmer seg 14 år, så jeg har utfordringene i mitt eget hjem ja.

Han mener det er to parallelle utviklinger.

– Du har eksplosive tall i bunnen her om at 22 prosent av norske kvinner vil bli voldtatt iløpet av livet sitt. Samtidig som du har smarttelefonen som alle har i hånden. Det er en utvikling de siste ti årene. Sammenhengene er vanskelig å si, men jeg er ganske overbevist om at det henger sammen, dessverre.

Hvordan ta praten med de unge?

På spørsmål om hva han konkret ville ha pratet med sønnen sin om, svarer han at det er viktig å få frem hva som er normalt og hva jentene vil. Han mener dét er det viktigste.

– Jeg tror den praten er klein, og det har den vært i tusen år. Men jeg tror den er enda viktigere i dag, og hvordan vi tilnærmer oss det kommer an på hvilket forhold du har til sønnen din.

Træen har noen konkrete tips på hvordan du kan ta opp dette temaet med barn og ungdommer.

– For det første så bør du be om tillatelse til å snakke med den unge. Hvis ikke blir det ufattelig kleint. Jeg er også mor og da jeg begynte å skulle snakke med mine barn om sex og sånn, så var det sånn «æsj». Det var ikke noe fryd over det.

Hun påpeker viktigheten av å ha is i magen. Vær litt distansert og tre tilbake. La søkelyset være på de unge og hva de er opptatt av.

– Igjen er det viktig at man har et litt bredere perspektiv på ting. At du for eksempel ikke tenker at alle er heterofile. Kanskje sønnen din er skeiv. Og da vil jo en slik samtale forløpe helt annerledes.

I et slikt sammenheng der du skal snakke om sex med unge, mener Træen det er viktig å vise empati, vær åpen og nyskjerrig.

– Det er det samme som gjelder voksne. En av grunnene til at folk sliter senere i samlivet er at de har sluttet å være nysgjerrig på hverandre, sier hun.

Selv om West Johnsen mener pappaer må ta praten med sønnene sine, mener han det er umulig å si noe om dette kan forbedre de økende voldtektstallene.

– Vi kan ikke fortsette å doble hvert tiende år. Det ville vært en katastrofe.

– Tallmaterialet i denne undersøkelsen er utfordret fra flere hold. Det er lav svarprosent, så det er ikke sikkert det er så ille som tallene tilsier. Men jeg mener at uansett om det hadde stått på ti prosent, så hadde de tallene vært for høye, avslutter han.