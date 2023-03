Slik skaper du drømmeboligen før visning

– Et boligkjøp skjer ofte på følelser. Det er de vi forsøker å skape, sier boligstylist Vilde Dyngeland.

STYLER BOLIGER: Ingen detaljer er for små når Vilde Dyngeland skal gjøre boliger klare for visning. Foto: Privat

Når du går inn døren til den potensielt nye boligen din møtes du av grønnsåpeluft i entreen, sprakende ild på peisen, kunst på veggene og jammen lukter det ikke nytraktet kaffe og nybakte boller også.

Ingenting er tilfeldig. Alt handler om grep for å få deg til å tenke at «her skal jeg bo».

– Vi ser at markedet for boligstyling øker kraftig, med stadig flere aktører, sier Vilde Dyngeland som eier selskapet Boligstylisten i Bergen.

Siden oppstarten i 2016 har driftsinntektene økt fra omkring tre millioner kroner til over ni millioner i 2021.

Skaper atmosfære

– Førsteinntrykket er utrolig viktig. Vi forsøker å skape en rød tråd i boligen slik at det blir en helhetlig annonse og opplevelse på visning, sier boligstylisten.

Å kjøpe eller selge et hus eller en leilighet er noe de fleste av oss gjør bare noen få ganger i livet. Samtidig vil det prege hvordan vi lever, og ikke minst privatøkonomien vår.

FØRSTEINNTRYKK: Det er viktig at kjøperen får et godt førsteinntrykk av boligen. Foto: Celine Arildsen, Boligstylisten / Espen Wilhelmsen, wfoto.no.

Valget vi til slutt tar kan være preget av små og store grep som er gjort i boligen de siste ukene og dagene før vi slår til.

– Vi kan også være inne i god tid før et salg for å forberede, opptil et år, sier Dyngeland.

Uansett når forberedelsene starter mener både hun og megleren at den har en god effekt.

– Vi har mange eksempler på leiligheter som ikke har blitt solgt, så tar vi de ut av markedet og maler og styler. Etter at vi har lagt de ut med nye bilder så går de med en gang, sier Thomas Moldestad.

BRUKER STYLIST: Eiendomsmagler Thomas Moldestad tilbyr alle kunder stylist for å optimaliserer boligen. Foto: Eidendomsmegler Vest

Salgslederen for Eiendomsmegler Vest, Bergen Sentrum, forteller at han uten unntak sender ut stylist på sine oppdrag for å vurdere hvordan boligen kan optimaliseres.

– Riktig stylet, og med gode bilder av boligen, så vil flere komme på visning. Det å få mange på visning gjør i seg selv boligen mer attraktiv, sier Moldestad.

Både eiendomsmegler og stylist trekker fra noen hovedpunkt som er viktig når en bolig skal selges:

Stil - det er viktig at boligen gjennomgående har en helhet

Farger - å male selv er det enkleste og billigste man kan gjøre selv for å løfte boligen. Unngå skrikende signalfarger.

Møbler - fjern store sofaer og stoler. Flatskjermen bør også ut før visning.

Lukt - ingen matlaging dagen før visning. Det skal lukte rent og innbydende. Topp det med duften av nybakte boller.

– Noe av det verste jeg møter er en stor, svart skinnsofa som dominerer stuen. Den er sikkert deilig å ligge i på fredagskvelden, men passer ytterst sjelden når jeg skal selge, sier eiendomsmegler Moldestad.

– Alle bør male

Han forteller at mange kunder ikke har de rette møblene for den kundegruppen han ønsker å treffe.

– Spesielt når man har barn bor man selvsagt praktisk, men det fungerer dårlig når man skal presentere et salgsobjekt, sier megleren.

Han anbefaler også alle som skal selge å male.

– Det er den billigste oppussingen du kan gjøre selv. Det vil løfte rommet og du kan bli kvitt vanskelige farger som knall rødt og turkis som ikke akkurat går hjem hos alle, sier Moldestad.

VANSKELIGE FARGER: Megleren mener man bør kvitte seg med vanskelige farger som knall rødt og turkis. Foto: Fana Sparebank Eiendomsmegling / Terje Arntzen, Bark foto

Lukt er viktig

Han understreker for alle kundene sine hvor viktig det er at det lukter godt.

– Det må selvfølgelig være rent. Matlukt er det verste, så litt grønnsåpe i entreen, shampoo i dusjen og ferske kanelboller og kaffe som kan serveres er veldig bra, sier Moldestad.

BOLLELUKT: Skinnende ren bolig og nybakte boller skal ønske potensielle kjøpere velkommen på visning. Foto: Terje Arntzen, Bark foto

Et annet eksempel er generasjonsboliger, det vil si en bolig der flere generasjoner bor (eller har bodd) sammen. De fremstår ofte lite moderne for potensielle kjøpere.

Tømmer boligen for møbler

– Når vi gjør fullstyling tømmer vi fullstendig og setter inn møbler, nips, kunst og planter som passer sammen, sier boligstyler Dyngeland.

Snittprisen for fullstyling ligger på omkring 19.000 kroner inkluisve moms, mens delstyling har en minstepris på omkring 7 000 kroner.

– Vår dyreste jobb kostet 45.000 kroner, men vi har også lettere dekorpakker for noen tusenlapper, sier Dyngeland.

Ifølge Dyngeland deles oppdragene de får omtrent på midten mellom fullstyling og delstyling.

FORVANDLING: Et litt kjedelig soverom kan løftes flere hakk med enkle grep. Foto: Celine Arildsen, Boligstylisten / Espen Wilhelmsen, wfoto.no.

Det finnes ingen tall på hvor mye en bolig eventuell øker i verdi med styling.

– Jeg har ingen konkrete tall, men vi har eksempler på at to like naboleiligheter - der den ene er stylet - går for en høyere pris enn den som ikke er gjort noe med, sier stylisten.

Vil kjøpe stylingen

Verken megler eller styler legger skjul på at denne delen av det å få en bolig solgt er et fordyrende ledd for den som skal selge. I tillegg har det noen ganger skapt en ny utfordring.

– Vi har hatt kjøpere som synes stylingen har vært så fin at de vil ha boligen akkurat slik den var på visning, med møbler, nips, kunst, planter og det hele. Når de så tar over har nok noen fått seg en overraskelse, sier eiendomsmegler Thomas Moldestad.