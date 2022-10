Slik skal mobilen din varsle om fare

En unik vibrering og lyd på mobilen din vil i løpet av året være klar for å varsle deg om farer.

VARSEL: I løpet av året skal alt være klart for å sende ut slike farevarsler i Norge. Foto: Skjermbilde, Everbridge

Det jobbes nå med å utvikle et nytt system som skal varsle befolkningen om farer.

I løpet av få sekunder skal alle innbyggere i et bestemt område kunne varsles på mobilen, dersom det er fare på ferde.

Systemet skal være klart i løpet av året, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Vil vibrere i lomma

Farevarselet vil komme opp som et varsel på mobilen. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til TV 2.

– Selve varselet kommer ikke som en SMS, men som en melding som legger seg foran på skjermen. Varselet kommer også med lyd og en unik vibrering, sier direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, til TV 2.

Varselet vil inneholde en kort tekst om hva som skjer og hvordan man bør forholde seg.

Slik vil du få farevarselet på din mobil:

– Lyden er utviklet for i størst mulig grad å kunne høres av de med hørselshemming, sier Aarsæther.

Mobilen må imidlertid være koblet til mobilnettet på enten 4G eller 5G.

– Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge, sier Aarsæther.

– Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område.

Kontrakt verdt 42 millioner

Det er selskapet Everbridge Norway som skal utvikle systemet. De leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner.

– Det er jo stort for oss, som jo har en lang historie i Norge, å kunne få lov å levere det. Det kommer som et godt supplement til det som allerede er der av varslingssystemer, sier direktør for offentlig sikkerhet i Everbridge, Michael Sargeant, til TV 2.

– Det vil gagne det norske folk i en hver type krise som eventuelt skulle skje.

Ifølge Sargeant er det i første omgang politi og sivilforsvar som vil benytte varslingssystemet for å sende viktige varsler til befolkningen.

– Et eget kartbasert grensesnitt gjør at myndighetene kan definere det området eller de områdene som trenger å varsles, enten det er hele Norge, deler av Norge eller en del av en by, sier Sargeant.

STORT: Michael Sargeant i Everbrigde sier det er stort å få levere systemet til Norge. Foto: Privat

Delvis norsk teknologi

Everbridge baserer løsningen sin på teknologi fra det norske teknologiselskapet UMS (Unified Messaging Systems), som var tidlig ute med lokasjonsbasert SMS-varsling i Norge.

Den baseres også på det nederlandske selskapet One2Many, som har utviklet teknologi for å kringkaste meldinger fra mobilmastene, såkalt «cell broadcast».

– Norge blir et av de første landene i verden, om ikke det første i verden, som faktisk vil ha tilgang til både «cell broadcast» for nasjonale myndigheter og lokasjons-SMS som per i dag fortsatt brukes av lokale myndigheter, forteller Michael Sargeant.

Spesiell ringetone

Sammenlignet med SMS er «cell broadcast» mer som å lytte på radio. Alle som hører på den samme kanalen hører det samme samtidig.

– Det er en utrolig effektivt teknologi for å varsle veldig mange momentant med den samme meldingen, sier Sargeant.

– Telefonen gir fra seg en helt spesiell ringetone. Uansett om du har den på lydløs eller ikke, så vil telefonen din ringe på fullt volum med med en egen melding.

Det vil være tydelig at det er en viktig melding.

Mehl: – Stort løft

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa på en pressekonferanse torsdag at systemet skal være klart i løpet av året.

– Det vil være et stort løft for samfunnssikkerheten, sa Mehl.

Hun trakk frem at varslingen både kan varsle om fare, og samtidig gi informasjon om hvordan man skal forholde seg om noe skjer.

– Det betyr at vi kan sende presise varsler om fare eller annen informasjon til alle i Norge som har en mobiltelefon i løpet av få sekunder, sa hun.