Slik skal de få Johny Vassbakk frikjent

HAUGESUND (TV 2): I over et år har de brent inne med sine argumenter, men nå kan Johny Vassbakks advokater for alvor ta ham i forsvar – også i offentligheten.

PUST I BAKKEN: Etter to intense dager i retten, kunne de to forsvarerne i Birgitte Tengs-saken ta seg en matbit i Haugesund. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter en lang dag i rettssal 14 har Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein tid til å forlate arbeidsrommet på hotellet for å ta seg en matbit på Dattera til Lothe i Haugesund.

Kappene og slipsene ligger igjen på hotellrommet. De er byttet ut med hettegensere og capser.

– Hva foretrekker du?

– Definitivt hettegenser og caps, sier Kristensen.

PÅ BYEN: Kvelden etter innledningsforedraget sitt satte forsvarerne i Birgitte Tengs-saken seg ned på en restaurant i Haugesund sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

I mer enn et år har de vært nødt til å holde kortene tett til brystet.

Samtidig har de observert det de beskriver som et offentlig karakterdrap av deres klient Johny Vassbakk (52).

Ordknappheten har handlet om at de ikke har ønsket å foregripe det de skulle si i retten.

Tre viktige temaer

Nå som hanskene er kastet, tar de et oppgjør med bevisene påtalemyndigheten mener er mer enn nok til å felle deres klient.

PÅ TILTALEBENKEN: Johny Vassbakk kjemper det han beskriver som «sin livs kamp». Påtalemyndigheten mener han drepte Birgitte Tengs på Karmøy. Foto: Privat

I dette intervjuet tar de for seg følgende temaer:

Aktor mener dommerne skal se bort fra det forsvarerne mener er viktige spor på åstedet. De mener samtidig det er store svakheter ved nøkkelbeviset: Et DNA-funn på Tengs strømpebukse.

Konsekvensene av det de kaller en «katastrofal etterforskning», der åpenbare moduskandidater ikke er sjekket ut.

At Vassbakks straffehistorikk ikke er ensbetydende med at han faktisk drepte Birgitte Tengs (17).

I RETTEN: Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein skal bli sittende i retten til over nyttår. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tydelig advarsel til retten

Da Birgitte Tengs ble undersøkt etter drapet, fant politiet og legen en rekke hår, blant annet inne i den blodige hånda og i trusa hennes.

Hårene kan verken tilhøre Tengs selv eller Vassbakk.

Disse hårene har, på oppdrag fra politiet, blitt analysert en rekke ganger, uten at man har kommet nærmere et svar på hvem disse tilhører.

– Vi følger ikke påtalemyndigheten når de ber retten om å se bort fra dette. Vi mener åpenbart at dette er gjerningsrelevant, altså at det er avsatt i forbindelse med drapet, sier Kristensen.

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Rettstegning: Ane Hem / NTB

Han merker seg at politiet har brukt «betydelige ressurser» på å undersøke hårstråene og deretter forsøkt å knytte dem opp mot moduskandidater.

– At man nå skal se bort fra dette, står ikke til troende. Derfor har vi advart retten mot å se bort fra dette, sier han.

– Tror du de hadde sett bort fra dette hvis de hadde funnet hår fra deres klient?

– Det hadde de ikke. Politiet forsøkte å sjekke hårene opp mot vår klient, men når de ikke fant det, ber de retten om å se bort fra det hele, sier Kristensen.

Kritiserer sentral teori

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sier at hun gjerne vil argumentere for sitt syn på dette spørsmålet, men at hun venter til prosedyren.

Det hun og medaktor Nina Grande imidlertid mener er nøkkelspørsmålet i saken, er hvorvidt DNA-funnet fra Vassbakk på Tengs sin strømpebukse kan knyttes til selve drapshandlingen eller ei.

Duoen mener blant annet at den såkalte Y-profilen er funnet i en blodflekk.

Det er forsvarerne dypt uenige i.

– Da strømpebuksa ble undersøkt første gang i mai 1995, så fant rettsmedisinerne en synlig blodflekk over det venstre kneet. Dette er det eneste funnet som ble rapportert den gangen, sier Kristensen, og fortsetter:

– De neste 15 månedene ble denne strømpebuksa oppbevart en eller annen plass. Det er ukjent av hvem og hvordan den ble håndtert, men da den altså ble undersøkt på nytt i august 1996, fant de noen blodpartikler høyere opp på strømpebuksa.

Delen med blodpartiklene ble klippet ut og sendt til analyse, og det var i dette utklippet at man mellom 2017 og 2019 fikk et treff som er forenlig med Y-profilen til Vassbakk.

– Mener dere at blodet fra kneet har smittet til der man 15 måneder senere fant blodpartikler?

– Vi tenker absolutt at det er en mulighet for at dette har skjedd, ettersom man ikke fant noen synlige flekker av blod på dette stedet under den første undersøkelsen, sier Kristensen.

Det mystiske brevet

Nettopp hvordan beviser har blitt håndtert og oppbevart, står sentralt for forsvarerne. Et anonymt brev de fikk tilsendt to uker før rettssaken tyder på at håndteringen ikke var i nærheten av dagens standarder.

Aktor Thale Thomseth sier at alle er enige om at håndteringen av beslag var annerledes i 1995 enn de er i dag.

– Dere skal få høre masse bevisførsel rundt det de neste ukene, og vi har gjort vurderinger av dette før tiltalen ble tatt ut.

– Har dere gjort forsøk på å finne ut av hvem som skrev brevet?

– Ikke meg bekjent, nei, sier Thomseth.

– Hvordan kan dere vite at DNA-beviset er oppbevart forsvarlig?

– Det har vi gjort grundige undersøkelser rundt. Dere skal få høre masse bevisførsel rundt dette de neste ukene, og vi har gjort vurderinger av dette før tiltalen ble tatt ut.

ANKLAGER: Thale Thomseth er én av to statsadvokater som aktorerer saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forsvarerne har heller ikke gjort noen undersøkelser for å forsøke å komme til bunns i hvem som er avsender, men:

– Hvis vedkommende ønsker å gjøre seg til kjenne og ønsker å innta vitneboksen, så gjerne for oss, sier Kristensen.

Et liv med få venner

Partene skal etter alt å dømme holde på med intense forhandlinger i Haugaland og Sunnhordland tingrett ut året, og vel så det.

Forsvarerne er forberedt på at aktoratet kommer til å legge mye vekt på at Vassbakk på 90-tallet ble ansett som en såkalt «moduskandidat».

Han begikk voldsepisoder mot kvinner, blant annet et sykkelpumpe-overfall i ung alder.

Det kanskje mest alvorlige forholdet han ble dømt for var et overfall mot sin egen psykolog der han kvalte henne med en snor.

Snoren røk og psykologen kom relativt uskadet fra det hele. Likevel mente retten i sin tid at angrepet var tett opp mot et drapsforsøk.

Episodene Vassbakk ble domfelt for, førte igjen til et liv med få venner og et lite nettverk rundt seg, ifølge advokatene.

Dessuten er han dømt for å ha stjålet en rekke dameklær.

Bråstein og Kristiansen mener det er veldig langt fra de episodene han er dømt for, til å begå den handlingen Tengs ble utsatt for.

BODDE HER: I idylliske Skudeneshavn har Johny Vassbakk levd et tilbaketrukket liv. Foto: Frode Sunde/TV2

De peker også på at Vassbakk har levd et rolig og tilbaketrukket liv i årevis, uten at han er domfelt flere ganger.

Vil synliggjøre svak etterforskning

Den innledende etterforskningen i Birgitte Tengs-saken har vært utsatt for massiv kritikk gjennom de mange tiårene saken har hatt status som uoppklart.

Den samme etterforskningen som lå til grunn for at fetteren til Tengs ble dømt, kan nå resultere i ulike utfall for Vassbakk:

På den ene siden kan dårlig lagring av beviser og mulig DNA-forurensing hjelpe ham til en frifinnelse.

NØKKELBEVIS: Dette er strømpebuksa som Johny Vassbakks DNA ble funnet på. Foto: Politiet

På den annen side kan det forsvarerne mener er en «elendig oppfølging» av potensielle moduskandidater, som heller ikke har alibi drapsnatten, også gi Vassbakk et problem.

Hvordan skal han huske hvor han var 27 år etter drapet, dersom han ikke gjorde noe galt denne natta?

– Det er mange uten alibi og det er mange som ikke nødvendigvis har en grei historikk, men uten at de sitter på tiltalebenken her i dag. Vi er opptatt av å synliggjøre den dårlige jobben som ble gjort da tilbake på midten av 90-tallet.

Aktor Thale Thomseth sier at hun er forberedt på at forsvarerne vil bestride bevisene deres.

– Det er deres rolle, så jeg er ikke overrasket over at de gjør det, sier hun.