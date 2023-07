Slik sikrer du en god sommerferie for skilsmissebarn

SOMMER OG SOL: Det er ikke alltid like lett å dra på sommerferie. Barn av skilte foreldre kan føle på mye dårlig samvittighet. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Mange barn med skilte foreldre føler på mye ansvar og dårlig samvittighet når ferien er i gang. Psykologen har flere tips til hvordan man kan gjøre sommeren best mulig.

– Vi opplever at barn av foreldre i et samlivsbrudd havner i en lojalitetskonflikt mellom mor og far, og hvor de må tilpasse seg foreldrene.

Reidar Hjermann er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Til daglig jobber han i spesialisthelsetjenesten, ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tønsberg.

Han forteller at han tar imot flere barn som er i en skvis mellom skilte foreldre som skal få sommerferien til å gå opp.

– Det kan være vanskelig å oppdage når man setter sine egne behov foran barnas behov, forklarer Hjermann.



Det er flere ting man bør ha i mente når sommerferien skal planlegges, og psykologen kommer med flere tips til hvordan man sikrer en god sommerferie for skilsmissebarna.

Kommuniser godt

Kommunikasjon mellom foreldrene er viktig for at sommerferien skal bli en god opplevelse for barna, forteller psykologen.

– Vær raus og fleksibel i møte med den andre. Man må gjøre det man kan for ikke å havne i en stor, betent konflikt.

Fortell om ferieplan

Det er flere grunner til at å gi hverandre en detaljert ferieplan er en god idé. En ting er at man som forelder har en god oversikt over hvor barnet ditt er, men det er også andre grunner.

– Man skal kunne ha en samtale med barnet sitt om hvor det har vært, og hva som har skjedd av sommeropplevelser.



Gi barna rom

Barn av skilte foreldre tilbringer ofte tid med foreldrene hver for seg, og det er viktig å la barna savne forelderen som ikke er til stede.

– De må forstå at det er greit å savne og ha litt kontakt med den andre forelderen, sier Hjermann.

Gjøre aktiviteter sammen

Dersom foreldrene er gode venner, kan det å gjøre aktiviteter sammen som en familie være en god opplevelse for barnet, forklarer Hjermann.

– De er foreldre sammen, selv om de ikke lenger lever sammen.



Dårlig samvittighet

Det er ikke uvanlig at barna får dårlig samvittighet overfor foreldrene sine, og er redde for å gjøre dem lei seg. Det er en gjenganger i samtalene Hjermann har med flere av sine pasienter.

– De vil ikke gjøre noen av foreldrene sine lei seg. Dermed setter de gjerne sine egne behov litt til side.

For ungdommer kan det handle om å droppe en hyttetur. For et barn kan det være å ikke bli med kompisen på en tur.



– Det blir en type taus tilpasning. Barn får veldig lett dårlig samvittighet.

Dårlig samvittighet er faktisk en av hovedbekymringene til barn, forteller Trine Eikrem, psykologspesialist og jobber i Bufetat.

PSYKOLOG: Trine Eikrem jobber som psykologspesialist og har forsket mye på skilsmisser og samlivsbrudd. Foto: Privat

Det som kan hjelpe er å vite at forelderen de reiser fra, har noe å gjøre mens barnet er borte.

– Foreldre kan trygge barna på at de har en plan, og at de ikke skal sitte alene.

Det er heller ikke et nederlag at barnet savner forelderen som ikke er med.

– Du har ikke gitt barna en dårlig ferie selv om barnet savner den andre understreker hun.



Ingen konkurranse

Det er også viktig å ikke se på sommerferien som en konkurranse seg imellom, sier Hjermann.

– Det er ofte store økonomiske forskjeller mellom foreldrene etter et samlivsbrudd, som gir forskjellig mulighet til ferier.

Da er det viktig å huske på spesielt én ting, forteller psykologen.

– Dette er ikke NM i ferie. Barnas ferieopplevelser måles ikke etter hvor dyr ferien er, men handler om helt andre ting. Det er langsom tid sammen, nærhet trygghet og gode opplevelser. Man kan ha flotte feriedager både i nærmiljøet og på reise.