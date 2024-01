Slik sikrer du barnet ditt i bilen

FOR LØST: Her er det for mye plass på innsiden av beltene. Foto: BeSafe/Stine Østby.

Slurv ved montering av barnestolen og stress når barnet festes i setet bidrar til at to av ti barn er uforsvarlig sikret.

Sikring av barn og voksne i biler har gått gjennom en liten revolusjon de siste tiårene.

Først i 1985 ble det påbudt med sikkerhetsseler i baksetene på personbiler her i landet.

– Jeg tror mange på 50 år og eldre kjenner seg igjen i kranglingen mellom søsken om å få plassen med best utsikt, den i midten mellom forsetene. Der satt vi uten noen sikring, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.



SIKRING: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef IF forsikring sier at selv om vi har blitt tryggere i bilen så har vi forstatt en vei å gå. Foto: Lage Ask / TV 2

Han husker tilbake til da han var barn på 70-tallet. Den gangen var det ikke noe påbud om sikkerhetsseler i baksetet.

– Noen lå faktisk i hattehylla på motorveien. I dag vil vi tenke på det som galskap, sier Clementz.



Selv om sikring i bil har blitt bedre er han likevel bekymret over funnene i den nye undersøkelsen som selskapet har gjort i samarbeid med politiet og Trygg Trafikk. Den viser at to av ti barn er uforsvarlig sikret i bil.

– Altfor mange barn sitter fremdeles dårlig sikret i bil, sier kommunikasjonssjefen.



Han trekker fram stress på morgenkvisten når man skal frakte barn i barnehagen og manglende kunnskap om riktig sikring som to av årsakene.

– For å få ned tallene må dette temaet snakkes om og terpes på. Repetisjon er viktig i holdningsskapende og skadeforebyggende arbeid. Det sparer liv, sier Clementz.





– Bruk nok tid

Han har følgende råd til foreldre som skal sikre barna sine i bil.

– Et liv kan ikke erstattes, og en alvorlig skade vil få konsekvenser for resten av levetiden. Bruk tilstrekkelig tid på å sørge for at barnet er riktig sikret, og sett deg godt inn i hva som er riktig sikring for barnet alder, sier kommunikasjonssjefen.

Også NAF er bekymret over at så mange barn er feilsikret i bil.

– Det viser at vi er langt fra å være i mål med å lage enkle systemer for sikring av barn i bil. Innføring av Isofix er positivt og et skritt i riktig retning, men tallene viser at det er fortsatt er mange som sliter med å bruke barnesikringsutstyr i bil korrekt, sier rådgiver i i NAF, Jan Harry Svendsen.



OPPFORDRER: Rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF ber foreldre bruke nok tid når de fester ungene sine i bilstolen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

Han oppfordrer foreldre til å ta seg tid til å forsikre seg om at barnet er korrekt festet.

– Du må være 100 prosent sikker på at barnet er sikret forsvarlig. Er du usikker så finn fram instruksjonsboken som følger barnesetet og følg monteringsanvisningen, sier Svendsen.



Han sier også at det ikke hjelper at setet er riktig montert om ikke barnet plasseres rett i stolen.

Beltet skal være stramt

– Ta av tykke jakker og sjekke at beltene ligger tett inntil barnets kropp. Mange barn klarer også å komme seg ut av beltene, og da bør du bruke en beltesamler, sier rådgiveren i NAF.



KLE AV: Tykke ytterjakker bør tas av før barnet plasseres i barnestolen. Foto: BeSafe/Stine Østby.

Den norske bilstolprodusenten BeSafe har laget barneseter siden 1963, og har flere tips til hva du skal tenke på når du skal sikre et barn.



– Bakovervendt sikring av barn i bil er det tryggeste. Belastningen på nakken til et barn er cirka fem ganger høyere ved fremovervendt vs. bakovervendt sikring, sier direktør i BeSafe, Vibeke Blix Stensland.



SELGER BARNESTOLER: Markedssjef Kamilla Hvatum Baalsrud (til venstre) og markedsdirektør Vibeke Blix Steensland i BeSafe. Foto: BeSafe/Stine Østby.

Hun legger til at barn bør sitte bakovervendt til minimum fire år, og gjerne lenger.

– I tillegg er det viktig å velge en testet og godkjent stol, sier direktøren.



I dag er bilstoler for barn godkjent i henhold til to ulike regelverk. UN R-129, som er den nyeste, og ECE R44 som er på vei ut.

– Når du velger bilstol til barnet ditt bør du fortrinnsvis velge en stol er den den nyeste standarden som har strengere krav til sidekollisjon, sier direktøren i BeSafe.