Slik så det ut på sykehjemmet

ØDELAGG: Takplatene raste ned da regnvannet flommet inn på sykehjemmet. Foto: Privat

– Det er ganske forferdelige forhold. Det er store hull i taket og det regner verre inne enn ute når det er regnvær. Vi synes det er uholdbart at de som bor her og jobber her skal oppleve slike forhold. Det er ikke menneskelig, sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat Joakim Myklebost Tangen til TV 2.

Hull i taket

Han står utenfor det svært nedslitte sykehjemmet i Batnfjordsøra i Gjemnes kommune midt mellom Molde og Kristiansund. Tangen beskriver det han kaller uverdige forhold inne på institusjonen, og henter frem bilder som viser bøtter som står plasser ut for å samle opp regnvannet som lekker inn via taket.





– Bygging av nytt sykehjem har vært vedtatt en rekke ganger, men utsatt og utsatt. Det er belastende og demotiverende for de som jobber der og venter på et nytt bygg, sier Joakim Myklebost Tangen.

INSTITUSJON: Dette er Gjemnes sykehjem på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. Institusjonen har 34 plasser. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tangen inviterte TV 2 inn på institusjonen sammen med partileder Sylvi Listhaug i Frp for å vise frem forholdene. Da ledelsen ved sykehjemmet ba om klarering, satte kommuneledelsen i Gjemnes ned foten. Både Listhaug og TV 2 ble nektet adgang onsdag ettermiddag.



– Jeg synes det er veldig spesielt. Jeg tror aldri jeg har opplevd før at jeg ikke har fått lov til å komme på et besøk på et sykehjem før. Det var veldig overraskende, og litt dumt. For det hadde jo vært interessant å treffe de som bor her og de som jobber her for å høre hvordan har det, sier Listhaug til TV 2.

Kommunedirektør Inge Falstad avviser at de har noe å skjule, og begrunner avslaget med hensynet til beboerne i institusjonen.



– Hva synes du om bildene som viser lekkasjene, Listhaug?

– Jeg synes det er helt forferdelig at det bor eldre i et hus der vannet kommer gjennom taket. Det er ikke verdig! Prosjektet som er vedtatt, må settes i gang umiddelbart, mener Listhaug.



ADGANG FORBUD: Ordførerkandidat Joakim Myklebost Tangen ville vise frem forholdene inne på institusjonen til partileder Sylvi Listhaug, men både Listhaug og TV 2 ble nektet adgang. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Ingen av de ansatte som var på vei til og fra jobb onsdag ettermiddag, ønsket å snakke med TV 2. Heller ikke lederen på institusjonen har besvart TV 2 sin henvendelse.

Nytt takdrama

Og senere på ettermiddagen i går ble det ny dramatikk på det nedslitte sykehjemmet. I styrtregnet oppsto det ny lekkasje og flere takplater ramlet ned i gangen, viser bilder TV 2 har fått tilgang til.

– En av de ansatte var nær ved å få platene i hodet. Dette går jo på sikkerheten løs for både ansatte, beboere og påerørende, mener Joakim Myklebost Tangen.

– Sånn skal det ikke være, vedgår kommunedirektør Inge Falstad.

Han bekrefter at de har lekkasjeutfordringer på institusjonen, som har flatt tak.

– Det er et gammelt bygg som er modent for utskifting, og det har vært tettet en del lekkasjer. Situasjonen er utfordrende. Vi reparerer fortløpende for å holde det gående til nytt sykehjem er på plass. Byggingen håper vi starter rundt nyttår, sier kommunedirektør Inge Falstad til TV 2.

– Men er det trygt for ansatte og beboere når det regner takplater?



– Det er ikke fare for liv og helse, mener kommunedirektøren.