Slik reduserte de matbudsjettet fra 8000 til 1500 kroner

ØKONOMISKE: Christina Cappelen (38) og samboeren Kristoffer Tvilde (35) brukte alternative grep for å redusere matbudsjettet kraftig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Syns du hundrelappene flyr når du fyller matvarekurven på butikken om dagen? Da er du ikke alene.

Med den kraftige prisøkningen på dagligvarer, er det mange som prøver å pønske ut lure måter å kutte i matbudsjettet.

Kristoffer Tvilde (35) og samboeren Christina Cappelen (38) måtte tenke nytt da de lånte over evne og kjøpte seg rekkehus i 2013.

– Tanken var at vi skulle leve drømmelivet. Men hver måned var det helt tomt på kontoen ti dager før lønning, sier Tvilde til TV 2.

Det var da Christina kom med forslaget som satte Kristoffer helt ut.

LÆRING: Christina Cappelen (38) hjelper datteren Tiril med lekser, mens pus får kos. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Var ganske flaut

– Hun foreslo at vi kunne starte med dumpster diving. Jeg er alt for jålete til å drive og rote i søppelspann, og tenkte at det var noe bare hippier drev med, sier Kristoffer.

Men etter litt bearbeiding ble han med.

Selv om Kristoffer syns det var litt ekkelt, så ble han overrasket over hvor mye mat de fant i dagligvarebutikkenes søppelkontainere som var fullt brukende.

– Selv om det luket ille og var ganske flaut å dukke ned i søppelspannene, var det inspirerende fordi vi så hvor mye penger vi sparte – i tillegg til at vi reddet mye mat.

UTGÅTT MEN LIKE GOD: Når Kristoffer kommer over matvarer i datovarehylla, som familien ofte bruker, så hamstrer han ofte og putter i fryseren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kraftig reduksjon

Før paret begynte med dumpster diving hadde de et ganske høyt matbudsjett. De brukte 8000 kroner i måneden på mat, medregnet dagligvarehandel og restaurantbesøk.

Etter jakten i søppelspannene startet, ble budsjettet redusert til 1500 kroner i måneden.

Paret jaktet matvarer i søpla fast i tre år. Men da de etter hvert ble foreldre, var det ikke like lett å komme seg ut og jakte mat etter butikkenes stengetid.

– Vi holder litt på med det fortsatt, men nå bare sporadisk.

ETTERMODNING: Grønne tomater får godgjøre seg i familiens vinduskarm til de blir røde og fine. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Øyeåpner

Dumpster divingen ble en øyeåpner for økonomen Tvilde, da han innså hvor mye man egentlig kan spare både på lommeboken og når det gjelder matsvinn.

– Jeg har aldri tidligere vært særlig bevisst på å redusere matsvinn. Men jeg har endret holdning. Dumpster divingen fikk meg virkelig til å få opp øynene for hvor tragisk mye mat som blir kastet, sier 35-åringen.

Den økonomiske og bærekraftige tankegangen står fortsatt veldig sterkt hjemme hos Kristoffer, Christina og deres to barn på seks og åtte år.

KLAR PLAN: Familien setter opp middagsplan basert på hva de har i kjøleskapet og fryseren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå har familien på fire et matbudsjett på 6000 kroner i måneden, noe som er langt mindre enn forbruksforskningsinstituttets (SIFO) referansebudsjett som ligger på 11.230 kroner i måneden for en tilsvarende familie.

– Jeg tror mange kan spare mye ved å være bevisst når de planlegger handleturen. Se etter hva du har i frysen og kjøleskapet, og planlegg ut i fra det. Og ikke driv med impulshandel på tom mage, da er budsjettet dømt til å sprekke, sier han.

Selv om familien er svært bevisst, merket også de den nylige og kraftige prisøkningen på lommeboka.

– Etter prisøkningen på matvarer i sommer gikk det 1000 kroner mer i måneden på mat. Men ved å øke fra en til to vegetarmiddager i uken, tok vi inn den prisøkningen, sier 35-åringen.

GRØNT KOSTHOLD: Etter at kjøttprisene har økt kraftig, bruker familien enda mer grønsaker. – Billigere og mer næringsrikt, sier Tvilde. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hjelper tusenvis

Tvilde er nå aktuell med Sparekokeboka – Spis som en konge på budsjett. Samt at han hjelper tusenvis av nordmenn med å spare penger på mat og redusere eget matsvinn, ved å legge ut tips og triks til sine 101.000 følgere på TikTok og 67.000 på Instagram.

Det følgerne hans spør oftest om, er hva de kan gjøre med restene i barnas matpakke.

– Også her gjelder det å være kreativ. En svett gulostskive blir fort til et godt ostesmørbrød, etter en runde i ovnen. Våre barn får for eksempel ikke frukt til kvelds før de har spist opp nistepakken sin, og da forsvinner den ofte raskt, sier tobarnsfaren.

Datteren Tiril er ikke alltid like glad alle vegetarrettene som blir servert. Men foreldrene har sine triks for å gjøre rettene smakfulle og innbydende. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Roser familien

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea applauderer tiltakene som Kristoffer og familien har satt i verk.

– Som denne familien viser, er det mulig å kutte kraftig i matbudsjettet. Men man må være veldig bevisst på hva man kjøper og jakte tilbud og billigste alternativene, sier Incedursun.

BEVISST: Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea mener at familien Tvildes kraftige reduksjon i matbudsjettet viser at det går an. Foto: Martin Leigland / TV 2

I likhet med Tvilde tror Incedursun at mange familier har en del matvarer i skuffer, skap og fryser, som man kan være flinkere til å bruke.

– Matbudsjettet er en stor post i budsjett i mange husholdninger, så mange kan spare store summer i året ved å ta grep her, sier forbrukerøkonomen.