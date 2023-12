Slik redder du restene

Mange kjøper inn mer mat enn de har behov for til julefeiringen. Kokken Eirik Strøm Lillebø mener de enkle løsningene er de beste.

– Det skal jo være nok mat til jul, og da lager man altfor mye. Jeg er redd det er mye svinn, sier kokk Eirik Strøm Lillebø.



Han mener julemat fungerer godt som rester, og at det er mye spennende som kan lages om man bruker fantasien.

– Det bør gjøres enkelt! Det er ofte det beste.

RESTER: Eirik Strøm Lillebø har flere løsninger for hva man kan gjøre for å redde restene fra julematen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vanskeligst i juletider

En undersøkelse av Respons Analyse laget for Hellofresh, viser at 67 prosent kjøper for mye mat til julefeiringen og 82 prosent synes det er vanskeligere å unngå matsvinn i juletider enn resten av året.

I undersøkelsen svarer 59 prosent at de kjøper mer mat enn nødvendig i frykt for at det ikke skal strekke til dersom det kommer uventede gjester.



Hva nordmenn har mest rester av, er ribbe og potet. Videre på listen kommer surkål, pinnekjøtt, julepølse og brød.

Forslag til restematen

Eirik Strøm Lillebø har en løsning på hvordan ribberestene kan bli gode dagen derpå.

– Jeg gjør det så enkelt at jeg steker alt som en pytt i panne. Det synes jeg er sinnssykt godt!

Han fortsetter:

– Man bruker gjerne mye tid i forkant på maten, spesielt på svineribbe. Da synes jeg man skal lage noe lett av restene.



Pinnekjøttet foreslår han å ta i ovnen med grill funksjon for å få den sprø.



Bruker julematen som lunsj

Lillebø liker å bruke julematen som lunsj dagen etterpå. Kalkunrester kan ende opp i en cæsarsalat. Medisterkaker og julepølse foreslår han å lage smørbrød av.

– Du bare finner frem brød og steker opp kjøttet, og legger til tilbehør.

For de som har rester fra torsk synes han det kan passe å ha den på en skive med majones eller i en wrap sammen med ayoli og syltet løk.

– Man kan ha det med på tur også. Det enkle er ofte det beste, sier Lillebø.