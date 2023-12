Slik reagerer Birgitte Tengs foreldre på frifinnelsen

To ganger i løpet av 25 år har politiet kommet til Birgitte Tengs' foreldre og sagt at de trodde at de hadde pågrepet riktig gjerningsmann for drapet på datteren deres.

For andre gang har en mann blitt frikjent for drapet på datteren deres.

I 1998 ble Tengs' fetter frikjent av lagmannsretten. Tirsdag ble Johny Vassbakk frikjent for det samme drapet.

INGEN NYE SVAR: Karin og Torger Tengs, her avbildet i tingretten, fikk heller ikke i denne rettsrunden svar på hvem som drepte datteren deres. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Foreldrene var forberedt på begge resultater. Det vanskelige for dem, er at saken fortsatt står uløst, sier bistandsadvokaten til Torger og Karin Tengs, advokat John Christian Elden.



– Hva skjer nå?

– Foreldrene håper at politiet vil fortsette å jobbe med saken for å finne rett gjerningsmann, sier Elden.

Forlot salen

Aktor Thale Thomset sier at det neppe kommer til å skje.

– Vi har ingen andre konkrete mistenkte, og det er ikke grunnlag for å sette i gang ytterligere etterforskningsskritt slik det ser ut nå. DNA-teknologien er i utvikling, men vi har kommet så langt som vitenskapen har tatt oss nå, sier hun.

Torger Tengs var selv til stede da den frifinnende dommen mot Johny Vassbakk (53) ble opplest tirsdag formiddag.

Han gikk ut av salen da resultatet var klart.

Påtalemyndigheten ble kraftig kritisert av dommerne for måten de har etterforsket Tengs-siden, også i nyere tid.

Aktor: Uenig

Dommerne skriver rett ut at aktoratet har gått i en «bekreftelsesfelle» og at de ikke har vært interessert nok i å etterforske til Vassbakks gunst.

Retten mener at det ikke er blitt gjort en «forsvarlig bevisvurdering».

FÅR HARD KRITIKK: Aktoratet bestående av statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomset. Foto: Frode Sunde / TV 2

Aktor Thomset sier at hun er uenig i det retten skriver, men at de konstaterer at det fremmes «sterk kritikk».

– De har pekt på eksempler på ting vi ikke har kommet i mål med, men de bruker ikke så mye tid på det arbeidet som faktisk er gjort her, sier hun.

Bistandsadvokat Elden sier at rettens argumentasjon er «overbevisende».

– Men vi vil ikke gå inn i bevisvurderingen, sier han.

Elden sier at han ikke ser for seg at det blir en ankesak.

Faren til Birgitte Tengs fetter, Jakob, har én kommentar til frifinnelse.

– Dette er en gledens dag for rettssikkerheten, og det er jaggu på tide.