Slik oppfordret han til terror mot sivile i Vesten

Den 23 år gamle mannen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida og oppfordret andre til å begå terrorhandlinger.

Mandag må han møte i en månedslang rettssak i Oslo tingrett, der han kommer til å erkjenne straffskyld.

Påtalemakten vil bevise at mannen i en periode fra juni 2021 til mai 2022 flere ganger på nettet oppfordret andre til å gjennomføre terrorangrep.

– Det er snakk om flere trusselmeldinger hvor personer oppfordres til å begå drap på sivile i Vesten. Oppfordringene er til dels svært grove, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til TV 2.

Tiltalen er på hele ni sider og inneholder komplette utskrifter av mannens meldinger på nettet som påtalemakten mener er straffbare.

Tilbydde opplæring i bombelaging

Et av kallenavnene mannen opererte under på nettet var «TaghutSlayer».

På det krypterte sosiale mediet ChirpWire la 23-åringen ut flere lange meldinger fra sommeren 2021.

«I will teach you how to make weapons», skrev mannen før han i samme melding oppfordret «ensomme ulver» til å utføre terror «into the heart of the kuffar directly where they feel the most safest». Kuffar henviser til de vantro.



Høsten 2021 mente 23-åringen det var på tide å gruppere seg flere steder i Europa. Nå er tiden kommet for å ta opp våpnene og forberede det du har for Allahs skyld, skrev mannen.

Tiltalen mot den 23 år gamle mannen: Straffelovens paragraf 136: Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger - for å ha offentlig oppfordret noen til å iverksette en straffbar handling Straffelovens paragraf 136 a: Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon - for å ha dannet, deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytet økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, da organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Begge tiltalepunktene straffes med fengsel i inntil seks år.

– Mange måter å få de til å lide på

På vinteren 2022 kom mannen med mer konkrete tips til hvordan terrorangrep kunne utføres.

«There are many ways of making the criminal disbelievers to suffer. With bombs, rifles, gasses, pistols, knives, daggers, chemical acids, grenade. Spreading of viruses», skrev mannen på ChirpWire.



23-åringen tilstår også å ha bidratt til å lage flere magasiner. Bladene publiserte han flere steder som filer som andre brukere kunne laste ned.

Da han ble pågrepet våren 2022 lå en ferdigprodusert mai-utgave klar på mannens datamaskin.

Magasinene han var med å lage hadde navnet «O Mujahideen in the west», og inneholdt oppfordringer som «attack them from within!».

Mujahideen kan oversettes til hellig kriger (begrepet betyr «those engaged in jihad» på engelsk). Utgavene inneholdt blant annet artikler om:

Hvordan lage eksplosiver.

Lynkurs i drap og angrep med kniv.

Hvordan lage napalm, røykbomber og tåregass.

Operasjonssikkerhet på internett og hvordan unngå å bli avslørt.

Forsvarer: – Søkte aksept

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til TV 2 at de er blitt varslet om tilståelsen som vil komme på første rettsdag mandag.

Han mener likevel de kan føre bevis for alt i tiltalen, uavhengig av tilståelsen.

– Det er fint at en person angrer og erkjenner skyld. Tilståelsen kommer riktignok lovlig sent. Så får vi se når han forklarer seg om det er en angrende eller en kalkulerende synder vi har med å gjøre, sier Ranke.



Bendik Falch-Koslung forsvarer den tiltalte mannen. Han er uenig i at tilståelsen kommer sent og påpeker at tiltalen skiller seg fra siktelsen som først ble tatt ut mot mannen.

– Det har ikke vært hans hensikt at det skal utføres terror, egentlig. Men han skjønner at magasinene kan oppfattes på den måten. Hans hensikt har vært å få aksept og føle seg viktig i et miljø, forklarer Falch-Koslung.



RISIKERER FENGSEL: Tiltalepunktene som er tatt ut mot 23-åringen har begge en strafferamme på inntil seks års fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

Familievold blir tema

Et sentralt tema for forsvareren i rettssaken vil bli mannens bakgrunn. 23-åringen er født i Norge av pakistanske foreldre.

Oppveksten innbefatter en vanskelig familiesituasjon der hans far ble dømt til fem års fengsel for vold mot familien.

Det er med på å forklare hvordan tiltalte har funnet veien inn til det ekstreme tankegodset han erkjenner å ha vært med å spre, sier forsvareren.

– Det er ingen unnskyldning, men det er en forklaring. Han har følt det har vært vanskelig å få aksept i egen familie og i det norske samfunnet. Så han har vært på søken etter å bli akseptert.



Mannen ble pågrepet i Bulgaria og utlevert til Norge i fjor sommer. Siden da har han vært varetektsfengslet på Ullersmo.

– Det er dessverre mange som blir utsatt for familievold, men de færreste av dem blir satt under tiltale for terrorrelatert kriminalitet. Slike individuelle forhold blir lite vektlagt i alvorlige straffesaker. Men han har sikkert hatt det tøft, svarer statsadvokat Frederik G. Ranke.



Rettsforhandlingene i Oslo tingrett vil pågå fram til 21. juni. Begge tiltalepunktene har en strafferamme på inntil seks års fengsel.