Slik kommer du ut av sextørken

BEGJÆR: Er det litt for lenge siden du og partneren har hatt sex? Sexologen har spesielt ett tips til å få gnisten tilbake. Foto: Frank May/ NTB

Det er januar, og ute er det kaldt og holkeføre. Det er mørkt om morgenen og enkelte syns det er litt ekstra tungt å stå opp. Totalen av dette gjør at mange henger litt ekstra med hodet.

Den mørkeste tiden av året kan fort gi utslag i alle sider av livet – også på soverommet.

Det er ikke uten grunn at mange par står i kø for å komme til familieterapeuter i disse dager.

Ulik sexlyst

Av alle parene som kommer inn døren til sexolog Siv Gamnes, er det ett tema som er det som går hyppigst igjen: ulik sexlyst.

GIR RÅD: Sexolog Siv Gamnes opplever at mange par sliter med ulik sexlyst. Foto: Privat

– At man har ulikt sexbehov i et parforhold er helt naturlig. Problemet oppstår når man har ulik sexlyst over tid, sier Gamnes.

Den erfarne sexologen sier at det nærmest er umulig å finne en partner som alltid matcher egne behov.

Man oppsøker hjelp først når en eller begge i forholdet begynner å føle at sjelden sex er et problem.

– Jo fortere man snakker om problemet, jo lettere kan det løses, sier Gamnes.

Sexløst forhold i 20 år

Sexologen forteller at noen par kommer til henne etter bare noen uker eller måneder med sextørke, mens andre har levd i et sexløst forhold i 15-20 år.

Det første hun prøver å avdekke er hvorfor sexlysten har forvunnet.

KNUTE PÅ TRÅDEN: Mange par syns det er vanskelig å snakke om og mangler ord, når de skal forsøke å snakke om sex. Foto: Colourbox

– Med noen par er det lett å skjønne hvor skoen trykker, men hos andre er det en større nøstejobb. Hos de aller fleste er det andre og bakenforliggende grunner til at sexen dabber av, sier Gamnes.

Etter mange års erfaring ser hun at årsaken til manglende sex i forholdet er veldig forskjellig hos kvinner og menn.

– Mange kvinner sier at de mangler bekreftelse i forholdet. De føler seg tatt for gitt. Når man ikke blir sett av partneren blir det avtennende for mange kvinner. Hvorfor skal jeg orke å ha sex med han som ikke ser meg, sier Gamnes.

Avliver myte

Myten er at det er kvinner som mister sexlysten og at problemet ligger hos dem. Sexologen sier derimot at det er langt fra sant.

– Mange menn jeg snakker med har mistet lysten på sex fordi de føler at de ikke strekker til. Andre menn trekker seg bort fra partneren fordi han mister ereksjon ved samleie.

Gamnes sier at sex er en form for kommunikasjon.

Hennes råd for å komme utav en negativ spiral, er å begynne å snakke og lytte til hverandre.

INTIMITET: Sex og fysisk nærhet er noe som binder to kjærester sammen, og er det som skiller et forhold fra vanlig vennskap. Foto: Colourbox

– Veldig mange mangler fullstendig et sexspråk, de har ikke ord når de skal forsøke å snakke om sex. Det er viktig å tørre å snakke om problematikken.

Dette er maten for sexlyst

Kun én av 10 nordmenn er fornøyd med sexlivet sitt, viser en ny undersøkelse, utført av YouGov for Nytelse.no, som kartlegger nordmenns sexvaner.

Gamnes tror at vi alle kan bidra til å endre den statistikken.

– Bruk ordene dine. Fortell partneren hvordan han eller hun best mulig kan tilfredsstille deg, sier hun.

Sexologen forteller at sanseapparatet vårt er mat for sexlysten, nettopp derfor må vi bli flinkere til å ta i bruk alle sansene våre.

– Om du tenker tilbake på en sang du danset tett med noen, eller kjenner lukten av parfymen til en partner man hadde god sex med, så kan man kjenne at det begynner å krible i kroppen, sier Gamnes.

Hun oppfordrer alle som kjenner at sexlivet dupper litt, til å være bevist på å ta i bruk alle sansene og triggerne til sexlyst.

